Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

Autor: ,
  12:00
Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek a mohla by zahrnovat uzavírání továren. Koncern VW je největším evropským výrobcem osobních automobilů, jeho součástí je i česká Škoda Auto.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Šéf koncernu Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz podle listu představili rozsáhlý úsporný plán na lednovém setkání s manažery podniku za zavřenými dveřmi v Berlíně. Volkswagen se zatím k žádosti o komentář k těmto informacím nevyjádřil, napsala agentura Reuters.

Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software

Volkswagen podle agentury Reuters v reakci na tyto informace uvedl, že už před třemi lety zahájil ve všech značkách provozní opatření a dosáhl od té doby úspor v řádu desítek miliard eur, což skupině pomohlo kompenzovat geopolitické problémy, například americká cla. Dodal, že Blume poskytne aktuálnější informace na tiskové konferenci k loňským výsledkům podniku, která se uskuteční 10. března.

Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 000 pracovních míst. Letos v lednu ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto.

Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s negativními dopady cel. Celosvětový odbyt koncernu v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů.

V autě: Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut

Samotná Škoda Auto však vloni odbyt zvýšila téměř o 13 procent na 1,044 milionu vozů. Vykázala tak nejvýraznější nárůst odbytu ze všech koncernových značek.

V prvních devíti měsících loňského roku hospodařil koncern Volkswagen s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (zhruba 131 miliard Kč), což je meziroční pokles o 58 procent. Provozní zisk Škody Auto se o více než pět procent zvýšil a dosáhl 1,79 miliardy eur.

Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

Mercedes-Maybach V12 Edition

Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...

Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé...

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...

První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

Výroba pátých dveří pro vůz Volkswagen ID.Buzz s elektrickým pohonem tvoří...

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek...

16. února 2026

Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

Mercedes-Maybach V12 Edition

Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...

16. února 2026

Nejvíce aut v Evropě prodají Číňané v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku

Dongfeng Box

Prodej čínských automobilů v Evropě roste, výrazně se však liší stát od státu. Nejvíce aut prodávají čínští výrobci v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku. Loni zdvojnásobili podíl na evropském...

16. února 2026

První pokuta za rychlou jízdu. Publicita nebyla nevítaná, kniha rekordů zná detaily

Premium
Čtyřkolka značky Benz z roku 1896, jejíž zběsilá jízda rychlostí cválajícího...

Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán...

15. února 2026

Elektrifikovaná tradice: nabíjecí hybridní pickup v čele masopustního průvodu

Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se...

Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se oslava váže na Velikonoce a probíhá mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou, masopustní průvod oslavuje období...

15. února 2026

Nissan zaplatil 110 milionů za reklamu na produkt, který neexistuje

I když Matty Matheson často působí spíš jako ztělesněná reklama na cholesterol,...

Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané...

14. února 2026

Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé...

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...

13. února 2026

BMW svolává půl milionu aut kvůli riziku požáru, víme jaká

Návrat osmičky v roce 2018 byl vnímán jako znovuzrození legendy z 90. let. BMW...

Německý výrobce luxusních automobilů BMW svolává po celém světě statisíce vozů kvůli riziku požáru. Oznámila to firma, neposkytla však přesný počet svolávaných automobilů. Podle informací odborného...

13. února 2026

V autě: Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut

První modernizovaný model Octavia vyrobený v závodě v Kvasinách sjel z výrobní...

Nový díl podcastu V autě je tady. František Dvořák a Pavel Cyprich se v něm věnují především automobilovým novinkám začátku roku 2026 a širším proměnám trhu. Velkým tématem je sílící vliv čínských...

12. února 2026

Suzuki má elektro mezi posledními. Nová Vitara zrychluje líp, než hot hatch

Suzuki e Vitara

Suzuki je poslední japonskou automobilkou, která přichází s autem na čistě elektrický pohon. Jeho prvotina na poli elektromobilů se jmenuje e Vitara a na slavné jméno nenavazuje jen symbolicky, ale i...

12. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa

Premium
Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Postavení Německa jako centra automobilového průmyslu je ohroženo, investice a pracovní místa se přesouvají do zahraničí, varuje německý Svaz automobilového průmyslu (VDA). Příslušné orgány v Německu...

12. února 2026

Buzz rakeťák. Volkswagen udělal z elektrické dodávky pro hipíky projektil

Volkswagen ID.Buzz GTX

Honosí se titulem „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“. Jezdí čistě na elektřinu a jeho design je usměvavý – jako vzpomínka na hipíky a šedesátá léta. Řeč je o dodávce Volkswagen ID.Buzz v dlouhé...

11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.