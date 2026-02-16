Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Šéf koncernu Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz podle listu představili rozsáhlý úsporný plán na lednovém setkání s manažery podniku za zavřenými dveřmi v Berlíně. Volkswagen se zatím k žádosti o komentář k těmto informacím nevyjádřil, napsala agentura Reuters.
|
Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software
Volkswagen podle agentury Reuters v reakci na tyto informace uvedl, že už před třemi lety zahájil ve všech značkách provozní opatření a dosáhl od té doby úspor v řádu desítek miliard eur, což skupině pomohlo kompenzovat geopolitické problémy, například americká cla. Dodal, že Blume poskytne aktuálnější informace na tiskové konferenci k loňským výsledkům podniku, která se uskuteční 10. března.
Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 000 pracovních míst. Letos v lednu ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto.
|
Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s negativními dopady cel. Celosvětový odbyt koncernu v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů.
|
V autě: Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut
Samotná Škoda Auto však vloni odbyt zvýšila téměř o 13 procent na 1,044 milionu vozů. Vykázala tak nejvýraznější nárůst odbytu ze všech koncernových značek.
V prvních devíti měsících loňského roku hospodařil koncern Volkswagen s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (zhruba 131 miliard Kč), což je meziroční pokles o 58 procent. Provozní zisk Škody Auto se o více než pět procent zvýšil a dosáhl 1,79 miliardy eur.
|
Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa