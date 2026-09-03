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První oběť krize VW: do roku 2029 má skončit značka Seat

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Aktualizujeme   11:14aktualizováno  12:04
Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom německý ekonomický týdeník WirtschaftsWoche (WiWo), který se odvolává na důvěrný dokument připravený pro dozorčí radu koncernu zasedající tento týden.

Cupra, mladá ambiciózní sesterská značka Seatu by měla rozsáhlé změny uvnitř krizí zmítaného koncernu přežít, zjistil WirtschaftsWoche. Plánovaná restrukturalizační opatření se však dotýkají všech úrovní, všech světových regionů i celého produktového portfolia. Od roku 2030 by se měla mimo jiné zastavit výroba důležitého elektromobilu Porsche Taycan.

Koncept malého elektromobilu Cupra Raval
Koncept malého elektromobilu Cupra Raval
Koncept malého elektromobilu Cupra Raval
Cupra Formentor
Cupra Formentor
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Podle dokumentu má být zrušeno 75 procent všech variant modelů a polovina všech modelů samotných. Volkswagen se navíc hodlá profilovat jako společnost zaměřená na sportovně-užitková vozidla (SUV), protože větší vozy přinášejí vyšší zisky.

Největší evropský výrobce automobilů se také zaměří na prodej majetku, zefektivňování provozu a na prodej a redukci podílů v různých firmách, jako je Ducati, Traton, Gotion, QuantumScape a SGL Carbon. Skupina by se podle německého listu mohla zbavit až 700 společností, přičemž výnosy z těchto transakcí mají posílit její finanční rezervy.

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Mateřská firma české Škody Auto zároveň plánuje omezit vlastní vývoj a odebírat výrazně více komponentů od dodavatelů. Hodlá zajít až tak daleko, že bude využívat platformy čínských koncernů, píše WirtschaftsWoche.

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Seat k informaci německého týdeníku už vydal své stanovisko:

Celé automobilové odvětví, včetně koncernu Volkswagen a samozřejmě také společnosti SEAT S.A., prochází zásadní transformací, kterou pohání náš závazek k elektrifikaci. Globální prostředí se v posledních letech výrazně změnilo, přičemž zejména v uplynulém roce měly tyto změny významný dopad na automobilový průmysl. Koncern Volkswagen proto pracuje na transformačním plánu pro celé své podnikání s cílem posílit konkurenceschopnost a zvýšit efektivitu. Cílem je zajistit, aby celý koncern Volkswagen i jeho jednotlivé společnosti fungovaly efektivněji, byly pružnější a lépe využívaly technologické synergie napříč skupinou. O této strategii se již jednalo na několika zasedáních dozorčí rady. V této fázi však nebyla přijata žádná rozhodnutí. O případných strategických rozhodnutích, která by měla dopad na společnost SEAT S.A., budeme včas informovat.

Skupina Volkswagen vlastní značku Seat od roku 1990. Většinu těchto aut vyrábí ve Španělsku hlavní továrna v Martorellu u Barcelony. Podle finančních výsledků a statistik se Seat v roce 2025 podílel na celkových globálních dodávkách koncernu Volkswagen přibližně 2,9 procenta, respektive 6,5 procenta, pokud se do statistik započítá i sesterská sportovní značka Cupra. Podíl vozů Škoda tvořil zhruba 11,6 procenta.

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Seat se v rámci koncernu zaměřuje na cenově dostupnější a sportovněji laděné vozy pro mladší zákazníky. Využívá osvědčenou koncernovou techniku (podvozky, motory), čímž si snižuje výrobní náklady. Podíl španělské automobilové divize SEAT S.A., kam spadá i značka Cupra, na celkovém provozním zisku koncernu Volkswagen se však v poslední době pohybuje kolem nuly, a to i přes rekordní počty prodaných vozů.

Pod tímto názvem se od poloviny 90. let prodávaly nejvýkonnější verze seatů, v roce 2018 se Cupra oddělila jako samostatná značka fungující vedle Seatu.

Seat začínal v roce 1950 spoluprací s Fiatem

Španělská automobilka Seat zažila za svou existenci spolupráci se dvěma velkými evropskými továrnami, ale také krátkou epizodu, kdy se musela spolehnout na vlastní vývoj. Společnost, založená v květnu 1950, díky vozům od Fiatu motorizovala Španělsko, aby se na přelomu 80. a 90. let stala součástí koncernu Volkswagen. V jeho nabídce připadla Seatu role výrobce aut se sportovním „šmrncem“, určených ovšem širokému publiku.

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Za téměř 40 let ve vlastnictví Volkswagenu zažil Seat vzestupy i pády, krátce po přelomu století se ocitl v krizi, když koncernu příliš nevycházela strategie udělat z firmy „španělskou Alfu Romeo“. Výsledkem byly nepříliš atraktivní modely, nepomohl ani pokus prodávat pod znakem Seatu a jménem Exeo jen mírně upravené Audi A4 starší generace. Nakonec se ale věci obrátily k lepšímu, v roce 2015 se automobilka po letech vrátila do černých čísel, v nichž je kromě covidových let 2020 a 2021 dodnes.

Dnes ale značce, dobře známé i českým motoristům od dob první generace modelu Toledo, hrozí zánik. Automobilová produkce pod taktovkou Volkswagenu ale ve Španělsku nezanikne.

Automobily se na Pyrenejském poloostrově vyráběly už začátkem minulého století, mezi světovými válkami získala celoevropský věhlas továrna Hispano-Suiza. Její model H6B vyráběla ve druhé polovině 20. let v licenci plzeňská Škoda (právo na model získala ještě předtím, než převzala mladoboleslavskou továrnu Laurin & Klement), luxusním vozem Škoda Hispano-Suiza jezdil i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Občanská válka a následná izolace ale rozvoj automobilismu ve Španělsku na dlouho zabrzdily.

Na lepší časy se začalo blýskat na přelomu 40. a 50. let, kdy skupina bank a státní průmyslový konglomerát Instituto Nacional de Industria (INI) založily Španělskou společnost pro cestovní automobily - Sociedad Española de Automóviles de Turismo, tedy S.E.A.T. Navázala na téměř stejně pojmenovaný projekt S.I.A.T. (písmeno I znamenalo iberská, místo E - španělská) ze začátku 40. let, který se nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Při hledání partnera se přitom už tehdy zvažoval Fiat.

Italská automobilka měla zkušenosti s licenční výrobou, už mezi válkami její auta vyjížděla z továren například v Rakousku, Francii, Československu - a také ve Španělsku. Továrna, ve které měla několik procent akcií také turínská automobilka, pak začala před tři čtvrtě stoletím vyrůstat v průmyslové zóně na okraji Barcelony. Město, jehož katalánská identita byla za režimu Franciska Franka potlačována, mělo nejen výhodnou polohu u moře a železniční tratě, ale na španělské poměry i bohatou průmyslovou tradici.

První automobil vyjel z ještě rozestavěné automobilky v listopadu 1953, byl to čtyřdveřový sedan Seat 1400, licenční kopie fiatu stejného označení, který se v Itálii začal vyrábět o tři roky dříve. Poměrně luxusní a na španělské poměry drahý automobil ovšem nemohl splnit hlavní cíl nové automobilky, tedy motorizaci země. Automobily byly po občanské válce vzácné zboží, v době konfliktu mezi levicovými republikány a frankisty byly zničeny dvě pětiny aut a nová se téměř neprodávala.

Změna přišla v roce 1955, kdy byla dokončena továrna a výroba se zvýšila na 10 000 aut ročně (devět desetin dílů přitom už pocházelo ze Španělska), a zejména o dva roky později se Seatem 600. Licenční variantu Fiatu 600, představeného v roce 1955, si tak mohla dovolit i střední třída. Do roku 1973 se vyrobilo přes 783 000 kusů automobilu, které mezi roky 1964 a 1967 doplnilo 18 000 kusů čtyřdveřové verze Seat 800. Podobná varianta fiatova typu se přitom nikde jinde nevyráběla.

„Osmistovka“ byla první z řady specifických španělských typů, založených na modelech Fiat, většinou ale místními konstruktéry prodloužených nebo opatřených dalším párem dveří. Například Seat 850 se - na rozdíl od dvoudveřové italské verze - vyráběl také jako čtyřdveřový sedan, dvou- či třídveřový Fiat 127 v Barceloně vznikal i ve variantách se čtyřmi a pěti dveřmi. Čistě španělský byl Seat 133, vůz s technikou Fiatu 850 (a tedy motorem vzadu), ale karosérií připomínající Fiat 127.

Spolupráce s Fiatem, za které vznikal i velký sedan Seat 1500 nebo Seat 124 - „dvojče“ Lady 2101 - skončila na začátku 80. let. Ještě několik let se sice vyráběly modely založené na turínských typech (třeba Seat Ronda, tedy mírně vylepšený Fiat Ritmo, nebo Seat Marbella, tedy vlastně Fiat Panda, vyráběný až do roku 1998), zároveň ale začalo hledání nového partnera. Tím se stal německý Volkswagen. První akcie španělské automobilky koupil v roce 1982 a celou ji ovládl o osm let později.

V mezidobí přišli Španělé s vlastním projektem Seatu Ibiza, na jehož vývoji se podílela i konstrukční kancelář Porsche, velký rozmach ale přišel teprve po vstupu Volkswagenu. Prvním výsledkem se stal model Toledo, prostorný liftback postavený na technickém základu golfu druhé generace, který díky výhodnému poměru ceny a výkonu slavil úspěchy po celé Evropě. Podobný recept mimochodem Volkswagen použil o pět let později i s první octavií, tedy velkým liftbackem na podvozku a s motory Golfu IV.

Dnes kromě Ibizy nabízí Seat také model nižší střední třídy Leon nebo dvě SUV - menší model Arona a větší Atecu, která vzniká společně s modelem Škoda Karoq v Kvasinách. Další modely pak vznikají pod značkou Cupra, včetně elektrických vozů Born, Raval nebo Tavascan. V nedávné minulosti značka prodávala i „dvojčata“ Škody Rapid - u Seatu to byla čtvrtá generace Toleda - nebo Volkswagenu Sharan (toto MPV se ve španělském vydání jmenovalo Alhambra).

Nejnovějším počinem Seatu je kvarteto modelů Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo, Škoda Epiq a Volkswagen ID.Cross. Španělská značka dostala na starosti vývoj a výrobu těchto čtyř malých elektromobilů ve Španělsku v továrnách v Martorellu a Pamploně.

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