Akce se konala dva dny poté, co největší německá a zároveň i evropská automobilka oznámila, že kvůli slabšímu odbytu nevylučuje uzavírání závodů v Německu a nucené propouštění. „Už nějakou dobu utrácíme za značku více peněz, než kolik vyděláváme. To dlouhodobě nefunguje!“ řekl finanční ředitel. „Máme ještě rok, možná dva roky na to, abychom to zvrátili. Ale musíme toho času využít,“ zdůraznil.

VW na celém světě zaměstnává asi 650 000 lidí, z toho téměř 300 000 v Německu.