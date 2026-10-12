Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lék na mizérii VW existuje. Stačí se podívat do historie

  13:00

Fotogalerie20 Premium

Legendární Brouk se v Mexiku vyráběl až do roku 2003, kdy tam celosvětová produkce tohoto vozu definitivně skončila. Byl u toho i Reinhard Jung, v letech 2007 až 2010 šéf Škody Auto. | foto: Volkswagen

Zprávy týkající se koncernu Volkswagen jsou v poslední době, kulantně řečeno, hodně nedobré. O práci mají přijít desetitisíce lidí, několik továren má být zavřeno a nikde ani stopy po nějakém zlepšení. Řeší se vlastně jen důsledky, a vůbec ne příčiny.

Co víc, problémy řeší v podstatě ti, kdo je způsobili. „Přitom, když někdo něco hodně pokazí, je obvykle od této práce odvolán a škoda mu bývá předepsána k náhradě. Dnes je ale běžné, že ti, kteří způsobili miliardové ztráty, za ni dostávají milionové odměny – a v případě odchodu zlaté padáky. V této souvislosti se nabízí vzpomínka na příběh starý 55 let,“ píše pro iDNES.cz legenda české automobilové žurnalistiky Karel Beránek. A protože byl u mnoha milníků, na které si dnešní generace už nepamatují (ani nemohou), vzpomene i na to, že v podobné situaci jako dnes koncern Volkswagen kdysi byl. To už je hodně dávno.

Tvrdé a stupňující se střety právě s odbory přenesly nečekané, ale svým způsobem logické řešení.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase

II. výstava československého strojírenství Brno 1956

Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...

Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku

Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —...

Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?

Automobilka Renault pro pařížský autosalon postavila také odvážný a...

Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená...

Francie a Německo uzavřou dohodu o ochraně evropského autoprůmyslu

Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...

Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Při zahájení pařížského autosalonu to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.

12. října 2026

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

12. října 2026,  aktualizováno  16:52

Lék na mizérii VW existuje. Stačí se podívat do historie

Premium
Legendární Brouk se v Mexiku vyráběl až do roku 2003, kdy tam celosvětová...

Zprávy týkající se koncernu Volkswagen jsou v poslední době, kulantně řečeno, hodně nedobré. O práci mají přijít desetitisíce lidí, několik továren má být zavřeno a nikde ani stopy po nějakém...

12. října 2026

Velký test zimních pneumatik: devět gum propadlo kvůli nebezpečnému brzdění

ilustrační snímek

Švýcarský autoklub TCS podrobil důkladnému testování celkem 32 variant zimních pneumatik ve dvou nejprodávanějších rozměrech 185/65 R15 a 225/50 R17. Výsledky ukazují obrovské rozdíly v bezpečnosti,...

12. října 2026  4:30

Jel ve Francii 312 km/h, trest ho mine. Ochrání chyba radaru i piráty v Česku?

ilustrační snímek

Francouzská média informují o případu řidiče, kterému policejní radar naměřil na dálnici rychlost 312 km/h. Přestože ve Francii za takto výrazné překročení rychlostního limitu hrozí odebrání...

12. října 2026

Pařížský autosalon se bude chystat celou noc. Máme první fotky z výstaviště

Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026)

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Pařížský autosalon (Mondial de l’Auto) v roce 2026 napíše svůj 91. ročník. Tato významná automobilová událost se koná v termínu od 12. do 18. října 2026; první den je vyhrazen pro novináře,...

11. října 2026  20:05,  aktualizováno  22:17

Kde se zrodil James Bond. Vydali jsme se po stopách agenta 007 v královském voze

Premium
Řidič už na nás čeká a otevírá dveře elegantního modelu Silver Dawn z roku 1954.

Portugalským městem Cascais a letoviskem Estoril se to za druhé světové války hemžilo agenty a dobovou smetánkou. Jeli jsme limuzínou po jejich stopách.

11. října 2026

Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku

Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —...

Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...

11. října 2026

Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?

Automobilka Renault pro pařížský autosalon postavila také odvážný a...

Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená...

10. října 2026  4:30,  aktualizováno  19:57

Evropa přesvědčila Čínu, aby dovážela méně hybridů do EU

Plug-in hybrid

Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu. Uvedl to evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové...

10. října 2026

Fordem přes pouště i hory. Dvě ženy ujely tisíce kilometrů do Afghánistánu

Dvě ženy, jeden ford a před nimi skoro osm tisíc kilometrů světem, v němž se...

Dvě ženy, jeden ford a před nimi skoro osm tisíc kilometrů světem, v němž se mapy často rozcházely s realitou. V červnu 1939 vyrazily Ella Maillartová a Annemarie Schwarzenbachová ze Ženevy na...

10. října 2026

Autozápisník: Ze školky do servisu, kaizen pro prasata a hoďte na něj karavan!

Autozápisník září 2026

Tématem září byla v autobranži deformace. Toyota hodila z výšky na svůj pick-up karavan, umělci deformovali luxusní auta, Ferrari rovnou začalo prodávat kapoty jako umění. Rozpadaly se však i...

9. října 2026  4:30,  aktualizováno  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×