Co víc, problémy řeší v podstatě ti, kdo je způsobili. „Přitom, když někdo něco hodně pokazí, je obvykle od této práce odvolán a škoda mu bývá předepsána k náhradě. Dnes je ale běžné, že ti, kteří způsobili miliardové ztráty, za ni dostávají milionové odměny – a v případě odchodu zlaté padáky. V této souvislosti se nabízí vzpomínka na příběh starý 55 let,“ píše pro iDNES.cz legenda české automobilové žurnalistiky Karel Beránek. A protože byl u mnoha milníků, na které si dnešní generace už nepamatují (ani nemohou), vzpomene i na to, že v podobné situaci jako dnes koncern Volkswagen kdysi byl. To už je hodně dávno.
Tvrdé a stupňující se střety právě s odbory přenesly nečekané, ale svým způsobem logické řešení.