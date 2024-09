VW může propustit až 15 tisíc lidí a zavřít víc továren, zjistila banka

Start výroby Volkswagenu ID.3 v továrně v německém Cvikově

Začátkem tohoto měsíce generální ředitel Volkswagen Group Oliver Blume varoval, že automobilka musí podniknout drastické kroky, aby zůstala konkurenceschopná.

Volkswagen by mohl ve snaze snížit náklady v boji s tvrdou konkurencí zrušit nejméně patnáct tisíc pracovních míst. „Neexistuje žádný plán B, který by vylučoval snížení kapacity,“ uvedli analytici Jefferies Group, nadnárodní investiční banky a společnosti poskytující finanční služby. „Automobilka by mohla zavřít výrobní závody, aniž by potřebovala souhlas dozorčí rady,“ dodali s tím, že představenstvo v minulosti blokovalo snahy managementu o restrukturalizaci. VW na celém světě zaměstnává asi 650 tisíc lidí, z toho téměř 300 tisíc v Německu.

Jefferies dodal, že VW uvažuje o zavření dvou až třech továren, přičemž vybírá ze čtyř až pěti fabrik v Německu. To by znamenalo, že automobilka vyrobí o 500 tisíc až 750 tisíc kusů méně. Dosud se mluvilo o zavírání dvou fabrik.

Volkswagen má závody na výrobu komponentů v Brunswicku, Kasselu, Salzgitteru, Hannoveru a Chemnitzu a závody na výrobu auto ve Wolfsburgu, Emdenu, Zwickau, Drážďanech, Osnabrücku a Hannoveru. Analytici už dříve označili závody VW v Osnabrücku a Drážďanech za potenciální cíle pro uzavření. Naposledy spekulace podpořil letos na jaře sám Schäfer, který prohlásil že „výroba aut v centru Drážďan je při velkých objemech z logistických důvodů těžko představitelná“

„Odbory budou pod tlakem, aby dosáhly nových smluvních dohod, zatímco společnost je v pozici, kdy si může vynutit propouštění,“ uvádí bankéři. „Poznamenali, že i když existuje riziko narušení provozu, odbory mohou stávkovat pouze za platy, nikoliv proti zavírání závodu nebo propouštění, pokud nejsou smluvně chráněni.“

VW čelí stále tvrdší konkurencí, včetně dovozu elektrických vozidel z Číny a fenoménem Tesla. V uplynulých dnech společnost vypověděla tři desetiletí starou smlouvu o ochrany pracovních míst v Německu.

„Rozhodnutí ukončit dohody o zabezpečení zaměstnání staví VW do zdlouhavého střetu se zástupci zaměstnanců. Škrty u výrobce se sídlem ve Wolfsburgu se prosazují hůř než jinde. Polovina křesel v dozorčí radě je obsazena zástupci odborů a německá spolková země Dolní Sasko – která vlastní dvacetiprocentní podíl – často stojí na straně odborových orgánů,“ vysvětluje magazín Transport Topics.

Největší evropský výrobce automobilů obhajuje své rozhodnutí, když se snaží dosáhnout svého cíle snížit náklady ve výši deseti miliard eur. Na kompenzace propuštěným zaměstnancům a zavření továren si měl už odložit čtyři miliardy eur.

„Jsme největším výrobcem s přibližně čtvrtinovým podílem na trhu v Evropě. Chybí nám prodat zhruba 500 tisíc vozů, což odpovídá zhruba dvěma závodům,“ řekl začátkem tohoto měsíce. „A to nemá nic společného s našimi produkty nebo špatným prodejním výkonem. Trh už prostě neexistuje,“ uvedl podle Yahoo Finance finanční ředitel Volkswagenu Arno Antlitz.