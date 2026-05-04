Specialista na krize VW: Nejistota je nová norma, problém Evropy je byrokracie

V roce 1978 mělo Porsche 911 jednu řídicí jednotku a osm čipů, bateriová Škoda Enyaq má těch řídicích jednotek 90 a v celém autě je čipů osm tisíc. Není divu, že jsou polovodiče (čipy) jedním ze stěžejních témat autoprůmyslu dneška.
Karsten Schnake ovšem musí se svým týmem hasit problémy u dodavatelů koncernu Volkswagen napříč světem. Na exkluzivní rozhovor pro iDNES.cz měl hodinu, pak frčel na letadlo do Ameriky.
Začínáte ve Wolfsburgu novou kapitolu. Jaké to je být zpět?
Je to vlastně totéž, co jsem dělal dříve, jen v mnohem širším měřítku. Spousta lidí se mě na to ptá, ale já odtud víceméně pocházím. Ve Wolfsburgu jsem začal už v roce 1996, takže značku, kulturu i koncern dobře znám. Prošel jsem různými funkcemi v rámci celé skupiny VW. Po osmi a půl letech mimo Německo pro mě nebylo těžké se znovu přizpůsobit. Nebylo to žádné velké překvapení.
Německo a západní Evropa se musí zbavit myšlení, že jen to, co děláme my, je správné. Vidím tam částečně aroganci.