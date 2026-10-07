Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu

Tiguan je v posledních letech celosvětově nejprodávanějším modelem značky Volkswagen. Poprvé překonal v ročních prodejích model Golf v roce 2019 a stal se globálním bestsellerem nejen samotné značky, ale i celého koncernu VW. Na upřesněnou: absolutně nejprodávanějším modelem všech dob zůstává Volkswagen Golf s více než 37 miliony prodaných kusů od roku 1974. Druhé místo historických tabulek patří legendárnímu Brouku (přes 21 milionů).
Přestože se Tiguan vyrábí až od roku 2007, má na kontě už výrazně přes osm milionů prodaných vozů. Je tak suverénně nejprodávanějším SUV v historii značky a jejím aktuálním hlavním prodejním tahounem.
Prohlédněte si maskovaný prototyp v předstihu v naší komentované fotogalerii.