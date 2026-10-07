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Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu

František Dvořák
  11:00
Volkswagen hraje na jistotu. Tiguan je dnes nejdůležitějším modelem značky. Ve Wolfsburgu finišují s přípravami elektrického ID.Tiguanu. Podívejte se na vývojový prototyp, který odloží maskování v pátek 9. října. Na uklidněnou dodejme, že vedle plně elektrického modelu ID.Tiguan bude i nadále v nabídce Tiguan se spalovacími a hybridními pohony.

Tiguan je v posledních letech celosvětově nejprodávanějším modelem značky Volkswagen. Poprvé překonal v ročních prodejích model Golf v roce 2019 a stal se globálním bestsellerem nejen samotné značky, ale i celého koncernu VW. Na upřesněnou: absolutně nejprodávanějším modelem všech dob zůstává Volkswagen Golf s více než 37 miliony prodaných kusů od roku 1974. Druhé místo historických tabulek patří legendárnímu Brouku (přes 21 milionů).

Přestože se Tiguan vyrábí až od roku 2007, má na kontě už výrazně přes osm milionů prodaných vozů. Je tak suverénně nejprodávanějším SUV v historii značky a jejím aktuálním hlavním prodejním tahounem.

Prohlédněte si maskovaný prototyp v předstihu v naší komentované fotogalerii.

Maskovaný prototyp elektrického Volkswageni ID.Tiguan
Maskovaný prototyp elektrického Volkswageni ID.Tiguan
Maskovaný prototyp elektrického Volkswageni ID.Tiguan
Maskovaný prototyp elektrického Volkswageni ID.Tiguan
Maskovaný prototyp elektrického Volkswageni ID.Tiguan
44 fotografií
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