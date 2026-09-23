Už jsme v něm jeli. Nové elektrické polo je volkswagen, jak má být

Tím ale veškerá nostalgie končí. Nové Polo prošlo nejzásadnější revolucí ve své historii – je plně elektrické. Je to jedno z možná nejočekávanějších aut posledních let.
„S 20 miliony prodaných kusů za 50 let zaujímá Polo v historii Volkswagenu významnou roli. Po desetiletí symbolizuje praktičnost, kompaktní rozměry, snadnou dostupnost a širokou použitelnost. Sedmá generace má to vše přenést do elektrického věku. Návrat k základům je často nejlepším způsobem, jak se posunout vpřed. Volkswagen se snažil znovuobjevit svou základní modelovou řadu s cílem znovuobjevit původního ducha značky,“ říká generální ředitel automobilky Thomas Schäfer a vyzdvihuje, že značka „chce znovu vyrábět skutečné Volkswageny (lidová vozidla), které splňují očekávání našich zákazníků“.
Pro fanoušky konvence máme dobrou zprávu – benzinové Polo se spalovacím motorem tu s námi podle všeho bude souběžně ještě hodně dlouho. Nové ID.Polo se však staví po jeho bok jako jasná vize elektrifikované budoucnosti.
Oblíbený model, který byl od svého zrodu vždy spojen s benzinovými motory, přebírá roli vstupní brány do elektromobility pro široké masy. Jeho výroba se přesouvá ze španělské Pamplony do továrny v Martorellu, kde bude sjíždět z linek po boku svého sourozence, modelu Cupra Raval.
ID.Polo je dlouhé 4 053 mm s rozvorem náprav 2 600 mm. Zavazadlový prostor má objem 435 l (to je o 85 litrů více než u benzinového pola), sklopením zadních sedadel se zvětší na 1 243 l.
Při prvním pohledu na ID.Polo si nelze nevšimnout silné rodinné podobnosti s větším Golfem. Kdybyste tato dvě auta neměli postavená přímo vedle sebe, snadno byste řekli, že se díváte na Golf nové generace. S délkou 4 metry a 5 centimetrů je nové elektrické Polo o 10 centimetrů kratší než legendární Golf čtvrté generace, na který jako by odkazoval.
Šéfdesignér Andreas Mindt a jeho tým se snažili dát vozu co nejcivilnější a nejpřívětivější tvář klasického volkswagenu. Cílem bylo vytvořit auto, které vypadá jako „kamarád slouha“ – spolehlivý pomocník, který vás nenechá ve štychu a svým vzhledem nebude působit nijak „ulítle“. Karoserie sází na jednoduché tvary, které oživuje a definuje sem tam nějaký prolis. Zejména při pohledu zezadu design vyniká jednoduchostí, kdy je zadní část definována v podstatě pouze svaly blatníků.
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Vepředu auto oživuje lamela pod předními světlomety, které jsou propojeny moderní osvětlenou linkou. Tato lišta bude k dispozici v šedé, tmavě šedé nebo lesklé variantě, přičemž sportovní verze GTI dostane ikonický červený proužek. Celkově auto působí velmi veselým dojmem, k čemuž přispívá i přívětivý pohled světel, připomínající usmívající se oči.
Jen elektřina
Nové Polo nestojí na čistém základu větších modelů ID, ale využívá modifikovanou platformu MEB+. Zásadní změnou je přesun pohonu – elektrické Polo je výhradně předokolka a verze s pohonem všech kol se neplánuje.
Základní verze začíná na českém trhu na částce 619 000 Kč. Za tuto cenu dostanete baterii o kapacitě 37 kWh a elektromotor o výkonu 115 kW umístěný na přední nápravě. V nabídce budou i verze s výkonem 135 kW a vrcholná varianta s 211 kW. Silnější motorizace jsou spojeny s větší 52kWh baterií. Bohužel, připlatit si za větší baterii k základnímu (slabšímu) motoru nepůjde. V průběhu příštího roku dorazí i sportovní verze GTI, která nabídne výkon až 226 koní.
Elektropohon
Elektromotor APP290 (číslo označuje točivý moment v Nm) je k mání ve třech úrovních výkonu: 85 kW (116 k), 99 kW (135 k) a 155 kW (211 k). Chystaná varianta GTI nabídne až 166 kW (226 k).
Dostupnější verze dostanou do podlahové plošiny uložený akumulátor s chemií LFP (lithium-železo-fosfát) s čistou kapacitou 37 kWh, která slibuje dojezd až 329 km, výkonnější provedení dostanou baterii typu NMC (nikl-mangan-kobalt) s čistou kapacitou 52 kWh.
Základní verze má nabíječku s výkonem 11 kW (AC) a 90 kW (DC), větší umí 105 kW (DC). Maximální rychlost je elektronicky omezena na obligátních 160 km/h.
Ve výbavě je kromě hejna asistentů, adaptivního tempomatu, matrix světlometů, ovládání jedním pedálem také funkce Vehicle-to-Load (V2L), se kterou poslouží auto jako powerbanka pro živení různých elektrických zařízení (výkonem až 3,6 kW). ID.Polo také utáhne přívěs o hmotnosti až 1 200 kg. Mezi příplatkovými prvky výbavy je třeba prémiový audiosystém Harman Kardon s výkonem až 425 wattů, panoramatická střecha nebo masážní sedačky.
Dospělé auto
Za volantem se Polo chová přesně tak, jak od Volkswagenu očekáváte – festovně. Ačkoliv jde o zhruba čtyřmetrové auto, máte pocit, že řídíte vůz o třídu větší. Na dálnici je naprosto jisté, v zatáčkách suverénní a skvěle sedí na silnici. Podvozek je naladěn spíše tvrději, ale nejde o žádné uskákané rumplování. Nerovnosti sice cítíte, ale tlumiče stále pracují elasticky a poskytují podvozku vysokou míru jistoty. Zadní kliková náprava se ozve, když vymetete díru. Na auto této velikosti mohou sedmnácti a více palcové ráfky působit trochu mohutně, ale to je trend dnešní elektrické doby.
Řízení je přesné a rychlé. Při rychlejším průjezdu zatáček, zvlášť na mokru, elektronika zasahuje velmi brzy a razantně omezí výkon. Svižně s polem jezdit jde, ale chce to hladkost a plynulost. Však má hmotnost jeden a půl tuny.
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To se hodí i z hlediska spotřeby, na okreskách se s trochou cviku vejdete k deseti kWh na sto 100 km, na dálnici při stotřicítce kolem dvaceti kWh/100. Kombinovaná spotřeba je kolem 14 až 15 kWh/100 km.
Návrat ke Golfu IV
Představitelé Volkswagenu přirovnávají vnitřní prostor nového Pola právě ke čtvrté generaci modelu Golf, a v praxi to skutečně odpovídá.
Kufr nabízí ohromných 435 litrů, což je hodnota běžná pro auta o několik kategorií výše. Na zadní sedadla se bez problémů posadí 180 cm vysoký člověk a bude mít dostatek místa. Horší je to s přístupem vzad – dveře jsou poměrně krátké, takže nastupování vyžaduje trochu více gymnastiky.
Řidič ocení dobrý výhled, od spolujezdce ho odděluje překvapivě široký středový tunel, pocit bezpečí a útulnost podporují vysoké bočnice dveří, celkově kabina působí normálním, příjemným dojmem klasického městského auta. V kabině je příjemně, ale možná o něco hlučněji, než od elektromobilu čekáme, na předních i zadních místech slyšíte dost výrazně odvalující se pneumatiky.
„Zákazníci se chtěli vrátit k fyzickým tlačítkům,“ uvádí Volkswagen. Zjednodušilo se ovládání klimatizace a na dvouramenném volantu najdete klasická tlačítka. Trochu osaměle působí „točítko“ mezi předními sedadly na středovém tunelu, které obsluhuje audiosystém. Tablet infotainmentu pak má třináct palců.
Tepelné čerpadlo je bohužel vždy za příplatek.
Povede se elektrifikovat masy?
Cílem nového Pola je přesvědčit k přechodu na elektřinu běžné řidiče, kteří dosud jezdili na benzin. Částka 619 000 Kč se může zdát za městské auto vysoká, ale je nutné si uvědomit, že zhruba 40 % ceny elektromobilu stále tvoří samotná baterie. Většina přímé konkurence navíc stojí velmi podobně.
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Na trhu to ale ID.Polo nebude mít jednoduché ani ve vlastních řadách. Konkurovat mu bude jeho brácha v pohorkách – crossover ID.Cross (sourozenec Škody Epiq), který nabídne o něco vyšší stavbu karoserie a vyšší podvozek, což je dnes velmi žádaný artikl. Dalším interním soupeřem je o něco větší VW ID.3 Neo. Ten sice začíná na částce kolem 720 000 Kč, ale nabízí pohon zadních kol a mnohem futurističtější pojetí, protože byl původně zamýšlen jako „elektrický Golf“.
Nové elektrické Polo na to jde jinak. Nevypadá jako kosmická loď, hraje na notu klasického designu a tváří se jako úplně obyčejné – i když uvnitř velmi chytře řešené – auto. Pro německý (a možná i ten český) trh by to mohl být správný recept. A zdá se, že aspoň v počátku funguje, od konce dubna sesbírala značka do začátku září více než 30 000 objednávek, hlavně ve Skandinávii. Podle magazínu Automobilwoche se na některých trzích čekací lhůty natahují až na deset měsíců.