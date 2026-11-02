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VW pozastavil vývoj elektrického Golfu, nejsou peníze. Představení prý stihne

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  11:30
Německý automobilový koncern Volkswagen pozastavil ve svém ústředí ve Wolfsburgu vývoj plně elektrického automobilu ID.Golf, jenž se má stát novou generací populárního modelu Golf. Automobilka zmrazení vývojových prací potvrdila.

Volkswagen teď pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci aktivit a snižování nákladů.

„Vím, co Golf znamená pro Volkswagen a pro Wolfsburg,“ uvedl podle Reuters šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer. „Proto pro nás toto rozhodnutí opravdu nebylo snadné,“ dodal.

Maskovací polep Volkswagenu ID.3
V 90. letech Volkswagen uvedl na trh speciální edici Polo s lakováním Harlekýn. Letos se toto provedení vrátilo 1. dubna v podobě modelu ID.3 Harlequin Edition jehož díly karoserie se rozsvěcují a pulzují v reakci na zvuky audiosystému v autě za pomoci umělé inteligence ChatGPT.
Vrtěti barvami. Na apríla se automobilky opět snažily zaujmout nějakou tou „ptákovinou“. Asi nejúspěšnější byl Volkswagen, který se pochlubil modelem ID.3 v pestrobarevném provedení Harlequin Edition s panely lakovanými v kontrastních elektroluminiscenčních barvách. Nápad se na sociálních sítích dočkal kladné odezvy a ukázalo se, že mnoho diskutujících by si rádo něco podobného koupilo. Není to tedy cesta, jak dostat více „ídétrojek“ mezi lidi?
Volkswagen ID.3 Neo
Volkswagen ID.3 Neo
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Závodní rada Volkswagenu nicméně uvedla, že pozastavení vývoje nezpůsobí odklad uvedení modelu ID.Golf na trh, a slíbila, že ztracený čas dožene. „Zmrazení výdajů na přípravné práce na modelu ID.Golf je nicméně další známkou toho, jak je finanční situace skupiny napjatá,“ doplnila.

Model stavící na slavném jménu Golf má nahradit aktuální Volkswagen ID.3, který nesplnil očekávání. Automobilka z něho chtěla mít „brouka“ nebo „golfa“ nové elektrické éry Volkswagenu. Prodeje ovšem zůstaly daleko za očekáváními. Model se letos dočkal lehce přepracovaného provedení, které nese jméno ID.3 Neo.

V nabídce zůstává i nadále spalovací Volkswagen Golf, který se nyní dočkal fullhybridního provedení (o tom, jak jezdí, se na iDNES.cz dočtete v následujících dnech).

Stejně jako v případě VW Tiguan, který nyní doplnil elektrický ID.Tiguan, se tedy Golf dočká bateriového protějšku jménem ID.Golf. Ke změně ve strategii označování modelů a návratu k osvědčeným jménům zavelel právě šéf značky Thomas Schäfer; jako první dorazil bateriový model ID.Polo, který se postavil vedle Volkswagenu Polo se spalovacím motorem.

Škoda jede na vítězné vlně, celý koncern VW je ale v hluboké krizi

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada Volkswagenu, jehož součástí je i Škoda Auto, v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku zaměstnával koncern asi 663 000 lidí.

Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

Koncern Volkswagen v uplynulém týdnu oznámil, že provozní zisk mu v prvních třech čtvrtletích meziročně klesl téměř o 99 procent zhruba na 100 milionů eur (asi 2,4 miliardy Kč). Provozní zisk Škody Auto se však o více než sedm procent zvýšil a dosáhl 1,92 miliardy eur.

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