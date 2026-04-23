Volkswagen ID.3 byl pro německou značku osudovým modelem, v dobrém i ve zlém. Měl to být „elektrický Golf“, revoluční nástupce Brouka a první auto postavené na čistě elektrické platformě MEB, ze které dnes žije celý koncern ve své elektrické linii. Jenže, nalijme si čistého vína – začátek úplně neklapl. Design byl trochu beztvarý, interiér působil lacině a ergonomie spíš rozčilovala, než pomáhala. V roce 2023 tedy došlo na facelift, teď se ovšem model dočkal mnohem výraznějšího přepracování.
Po šesti letech je tu tedy ID.3 napodruhé znovu a v mnohem lepší formě. Je to výsledek obrovského vypětí designérů pod vedením Andrease Mindta. Ten prý auto obcházel tak dlouho, dokud nevymyslel, jak ho udělat „sexy“ a zároveň u toho nezruinovat firemní kasu.
Designová magie s plasty
Zadání bylo jasné: nesmí se měnit žádný plechový díl. Proč? Protože nová lisovací forma na blatník stojí jmění a změna struktury by znamenala nové kolo drahých crash testů. Designéři si tedy museli vystačit s plasty. A výsledek? Skvělý.
Nová světla a přetvarované nárazníky dodávají autu tvář, kterou mělo mít už od začátku. I když ID.3 vypadá nyní mnohem hranatěji, má ostřejší linky a jasně definované plochy, je to jen optický klam. Plechy jsou stejné. Dokonce i zadní křídlo nad oknem je rozměrově identické, ale díky nové grafice a jinému barevnému pojetí opticky protahuje střechu a dodává autu dynamiku.
Zajímavým detailem je konec „černé střechy“. Andreas Mindt prosadil lakování střechy v barvě karoserie. Podle něj bylo černé lakování drahé a slibovaný efekt optického snížení auta se stejně nedostavil. Teď celek působí mnohem celistvěji a prémiověji.
Návrat ke kvalitě a zdravému rozumu
Největší revoluce se ale odehrála uvnitř. Volkswagen se probral z „Tesla-mánie“, kdy se snažil vyčistit interiér od všech tlačítek tak důsledně, až to začalo být nebezpečné. Původní ID.3 bylo plné levných, tvrdých plastů, které vypadaly v autě za milion korun otřesně.
Nová ID.3 má tedy úplně jiný interiér. „Sprosté“ plasty zmizely, nahradily je hodnotnější povrchy. Palubní deska má klasičtější střih a přibyl poctivý středový tunel mezi řidičem a spolujezdcem. Infotainment je rychlejší, přehlednější a konečně dostal (aspoň některá) fyzická tlačítka. Nově běží na platformě Android s umělou inteligencí ChatGPT, která nabízí nové možnosti - od hladšího fungování navigace po další funkce jako je streamování videa, hraní her či stahování dalšího obsahu z různých platforem.
Na palubní desce se usadil 10,25palcový displej přístrojového štítu, jehož velkým „hajlajtem“ je retro zobrazení v grafice nejstarších Golfů, a vedle něj 12,9palcový displej infotainmentu. Přepracovaný byl také volant, který má nahoře i dole zploštění a vrací se na něj fyzická tlačítka.
Zajímavá je nová funkce, se kterou auto umí rozpoznat na semaforu červenou a sám před ní zastavit. Nechybí digitální klíč umožňující přístup do automobilu pomocí mobilu nebo chytrých hodinek.
A pak je tu ten „malý krok pro lidstvo, ale velký pro Volkswagen“: otočný knoflík na ovládání rádia a čtyři tlačítka na ovládání oken. Neťukejte si na čelo - původní verze měla jen dvě a přepínač „Rear“ pro ovládání zadních oken, což lidi štvalo tak moc, že i ti největší fanoušci značky skřípali zuby. Po šesti letech se zdravý rozum vrátil na dveře řidiče a okna se opět ovládají tak, jak se patří.
Zlepšení ergonomie je jednou z klíčových oblastí pro zlepšení v budoucích modelech Volkswagenu a vedení německé značky si to evidentně vzalo k srdci. To je dobře.
O třetinu víc efektivity
I když se ID.3 může zdát jako „oprášený starý známý“, technika udělala krok vpřed. Nový elektromotor a software nejsou jen na okrasu. VW slibuje o 35 % vyšší efektivitu pohonu. To znamená, že ze stejné baterie dostanete více kilometrů a lepší dynamiku.
Auto využívá nový elektromoto APP350, který nabízí vyšší účinnost než předchozí APP310; zaručuje výkon až 170 kW (213 koní). APP je zkratka pro Axial Parallel Position (axiální paralelní poloha), což je paralelní axiální uspořádání permanentně buzeného synchronního motoru, přičemž číslo 350 označuje maximální točivý moment v Nm.
ID.3 Neo nově tedy slibuje dojezd až 630 kilometrů na jedno nabití. V nabídce budou tři velikosti baterie: 50 kWh, 58 kWh a 79 kWh. Elektromotory nabídnou 125 kW, 140 kW a 170 kW. Dvě menší baterie umožní rychlonabíjení výkonem až 105 kW, ta největší zvládne až 183 kW. Novou funkcí je také ovládání vozu pomocí jednoho (plynového) pedálu funkce V2L umožňující nabíjet jiné spotřebiče výkonem až 3,6 kW.
Nové složení baterie prý umožňuje vylepšené nabíjecí křivky. Nabití z 10 % na 80 % má zvládnout už za 26 minut. Nabíjení střídavým proudem je k dispozici s výkonem 11 kW.
Praktické aspekty zůstávají nezměněny: zavazadlový prostor má objem 385 litrů a prostor pro cestující vzadu je obzvláště velkorysý, zejména co se týče nohou. Rozměry se změnily jen málo. Délka je nyní 4,29 m a rozvor zůstává na 2,76 m.
ID.3 konečně dospělo. Už to není ten experimentální projekt plný kompromisů a levných řešení. Je to hezké, funkční a efektivní auto, které konečně hrdě nese odkaz jména Volkswagen. Ošklivé káčátko se po šesti letech v posilovně a u stylistů konečně proměnilo v labuť. Jméno ID.Golf ovšem dorazí až s jeho nástupcem, ten by mohl ovšem přijet relativně brzo, za nějaké dva až tři roky.
ID.3 Neo bude uveden na trh letos v červenci ve třech úrovních výbavy: Trend, Life a Style. Ceny auta vyráběného v německém Cvikově, budou začínat na 35 000 eurech, to je nějakých 850 tisíc korun.