Jaro do Andalusie přichází dřív než do střední Evropy. Sotva odbočíme z hlavní silnice na řádně pocuchanou okresku, která se kroutí mezi zelenými loukami, musíme dupnout na brzdu. Po silnici se totiž nevzrušeně promenáduje stádo ovcí včetně roztomilých a zmatených čerstvě narozených jehňátek.
Cesta do nitra pohoří Sierra de Grazalema prozrazuje, jak byla letošní zima na jihu Španělska drsná. Přívalové deště s sebou braly i mosty a můstky. Stopy po sesuvech půdy z prudkých svahů jsou všudypřítomné. Opravárenské čety s bagry mají stále co dělat…
Za Grazalemou začíná silnice pod prudkými šedými skalami stoupat. Právě tady, v serpentinách a vracečkách, Grand California předvádí, co patří mezi její hlavní devizy. Automatická převodovka, která posílá na kola výkon naftového dvoulitru, sází jeden kvalt za druhým. Když je potřeba, žene motor do otáček. Šofér se musí starat jen o to, aby si správně najel do zatáčky a na úzkých cestách pozorně vyhlížel auta v protisměru.
Ostatně ergonomie jeho pracoviště je dotažená a přední kapitánské sedačky patří k tomu nejpohodlnějšímu, co lze v obytném autě potkat. Ani po celodenním přesunu, během nějž se střídaly dálnice, prašné polňačky i rušné hlavní cesty v andaluském vnitrozemí, nemá řidič pocit, že by se za volantem dopustil nějakého nadlidského výkonu.
Kousek za vesnicí Villaluenga del Rosario, v horském sedle na hranici devíti set metrů nad mořskou hladinou, se deštěm nasáklé mraky rozestoupí. Barokní světlo zalije divokou krajinu. A vy zastavíte, abyste si vedle dodávky vychutnali moment, který se možná už nikdy nebude opakovat.
Zkušební trasa vedla přes „Bílé vesnice" ve vnitrozemí…
…kolem Gibraltaru a Tarify…
…až po slavný mys Trafalgar.
Šedá s bílou
První pohled do interiéru modelu Grand California, ročník 2026, říká: Tady se svět nezměnil. Druhý pohled ukáže, že změny si přece jen prorazily cestu, ale nebijí prvoplánově do očí. Zmizela tradiční páka ruční brzdy. Zatímco italsko-francouzská konkurence od Stellantisu „mechanickou“ ručku montovala vlevo od řidiče, první Grand California ji měla vpravo, kde – řečeno diplomaticky – poněkud znesnadňovala pohyb v uličce mezi sedadly. Německý tovární obytňák teď přešel na elektrické řešení v podobě tlačítka na palubní desce. A tím příliv digitálních řešení nekončí.
Volkswagen do své největší dodávky přenesl dotykové ovládání „obytných funkcí“ z „malé“ californie, a to v podobě barevného displeje na stěně. Z něj se posádka dozví nejen stav palubní baterie a nádrží s čistou i odpadní vodou, ale také se tu nastavuje výkon topení nebo teplota vody, kterou cestovatelé požadují od nezávislého topení. To spojuje funkci horkovzdušného topení a bojleru do jednoho celku.
Nechybí ani propracovaný systém osvětlení interiéru, kde si designéři pohráli s barevnými odstíny LED pásku i chytrým grifem. Všechna světla na palubě při ukládání se ke spánku vypnete z jednoho místa, třeba přímo z postele. Palubní „infotainment“ je poprvé propojený s palubní deskou vozu, takže například při zapnutém nezávislém topení svítí na displeji před řidičem symbol ohýnku. Život na palubě se dá ovládat i pomocí aplikace.
Co se týče rozvržení bydlení, tady se žádná revoluce nekonala. V kratší verzi zůstalo příčně situované dvojlůžko. Prostor pro spaní je v modelu Grand California zvětšený pomocí výklenků na bocích karoserie (anglicky se označují flare space nebo side flares – pozn. red.).
Podélné spaní nabízí jen nejdelší verze hannoverského obytňáku. Ta se do současného hmotnostního limitu 3,5 tuny vejde jen se dvěma cestujícími. Tato verze nemá na zadních sedadlech bezpečnostní pásy. Pokud je obytná vestavba homologována pro čtyři cestující, jsou na její řízení potřeba „papíry na náklaďák“, tedy řidičský průkaz skupiny C.
Kuchyňská linka drží pozici u posuvných dveří. Vodovodní kohoutek dostal nový design a je vyvedený v černé barvě. Lednice zůstala zasunovací. Výhoda: dá se snadno plnit zvenku. Nevýhody tohoto řešení jsou dvě: při používání lednice z paluby vozu se cestovatel musí ohnout. A výsuv neumožňuje rozšířit pracovní plochu kuchyňky o sklopnou část, při vaření je možné vysunout jen menší přídavnou plochu.
Naopak velký stůl je multifunkční. Převáží se vzadu v garáži. Kromě umístění mezi lavicí a kapitánskými sedačkami v interiéru je možné jej při otevřených dveřích uchytit i o přední stěnu kuchyňské linky, a získat tak venkovní posezení. Tato vychytávka si své stoupence zcela jistě najde. Ke stylu obytných vozů California ostatně patří venkovní křesílka, která mají své místo na zadních dveřích. Platí to i pro tento model. U testovaného auta pak nechyběla ani moskytiéra.
Velkou pochvalu si zaslouží koupelna spojená s chemickým WC. Má střešní větrací okénko, což ocení všichni, kdo kempují například v zimě a nechtějí do obytného interiéru pouštět zbytečnou vlhkost. Navíc je prostor koupelny velkorysý, normálně narostlý Středoevropan se v něm osprchuje bez pocitu stísněnosti. Už z továrny nechybí ani venkovní sprcha.
Čtyřkolka Dune
Všechny modely, které spadají pod křídla značky VW Užitkové vozy, mají v nabídce pohon všech čtyř kol. Platí to i pro „malou" i „velkou" kalifornii. „Malá" VW California, představená před dvěma lety v Berlíně, se stala prvním modelem s podvozkovou platformou MQB, který kombinoval plug-in hybridní pohon se systémem pohonu všech kol 4MOTION. Spalovací motor v jejím případě pohání přední nápravu. Když se dostane do úzkých, pomáhá elektromotor roztáčející zadní kola.
Vůz Grand California si zákazníci mohou objednat s permanentním pohonem všech kol a uzávěrkou diferenciálu. Ten řidič ocení nejen při manévrech na mokré trávě v kempu. Ale upřímně, s výškou téměř tři metry není velká kalifornie zrovna typem auta, s nímž se chcete vydat na úzké cesty mezi stromy…
S příchodem omlazené kalifornie si Volkswagen připravil i speciální verzi s označením Dune. Na první pohled se odlišuje lakem Ascot ve světle křídovém odstínu a 17palcovými koly z lehkých slitin Lismore v lesklé černé barvě. Standardem je automatická klimatizace Air Care Climatronic, LED světlomety s denním svícením, zpětná kamera či elektricky nastavitelná a sklopná vnější zrcátka. Z digitálních pomocníků je v ceně verze Dune adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go či balíček Travel Assist včetně udržování v jízdním pruhu a nouzového brzdění.
Volkswagen svou Grand California Dune nabízí ve dvou délkách: 6 metrů (verze 600) a 6,8 metru (verze 680). Obě shodně pohání dvoulitrový diesel TDI o výkonu 120 kW, který se standardně pojí s osmistupňovým měničovým automatem.