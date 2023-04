Benzinový VW Golf to má spočítané, jméno přežije na elektrickém modelu

V současnosti se vyrábí Golf 8, který bude poslední verzí se spalovacím motorem. V příštím roce počítá automobilka ještě s jednou sérií aktualizací, která by měla udržet atraktivitu vozu pro zákazníky v druhé polovině desetiletí.

„Pak se musíme podívat, jak se tento segment vyvíjí,“ uvedl Schäfer. „Pokud se svět do roku 2026 nebo 2027 bude vyvíjet úplně jinak, než očekáváme, mohli bychom vyvinout zcela nový vůz – ale nemyslím si, že se to stane. Zatím se s tím nepočítá,“ dodal. „Pak budeme vidět, jak se bude segment vyvíjet. Takže plány ano, ale své slovo bude mít i trh.“

Rozhodnutí Volkswagenu neinvestovat do modernizace Golfu je známkou toho, že se automobilka rozhodla přesunout investice ze spalovacích motorů a zaměřit se na snížení nákladů na výrobu elektromobilů. Cílem značky Volkswagen, která je stejně jako Škoda Auto součástí skupiny Volkswagen Group, je zvýšit do roku 2030 podíl prodeje elektromobilů na celkovém prodeji aut v Evropě na 80 procent a v Severní Americe na 55 procent. Celosvětově mají mít elektromobily na celkovém prodeji podíl 50 procent.

Automobilka plánuje zachovat název Golf pro budoucí model elektromobilu. Ten se ale podle Schäfera dostane na trh pravděpodobně nejdříve v roce 2028.

„Golf byl již předurčen ‚umřít‘, aby uvolnil místo pro ID.3,“ připomíná magazín Quattroruote. Schäfer ovšem upozorňuje, že jméno Golf je příliš důležité na to, aby na zmizelo: „Je jasné, že se nevzdáme ikonických jmen jako Golf, Tiguan a GTI, ale přeneseme je do elektrického světa. Ale konkrétně v případě Golfu jméno bude muset odpovídat genům. Neuděláme tu chybu, že takto nazveme jakékoli vozidlo, nefunguje to.“

„Nově koncipovaný elektrický Golf nedorazí, dokud nebude mít opravdu ta správná čísla, co se týče tvarů a všeho ostatního. A to se nestane dříve než v roce 2028,“ cituje šéfa Volkswagenu italský magazín.

Schäfer chce, aby Volkswagen opět nabídl „volks wagen“ – lidové auto.

Volkswagen chce do roku 2026 uvést na trh deset nových elektrických modelů. Je mezi nimi i bateriový elektromobil za méně než 25 000 eur (587 700 Kč).

V březnu jej značka představila v podobě konceptu malého modelu ID.2all, odpovídajícího rozměry VW Polo. Příští elektrický Golf by měl být větší. Oba modely by měly spočívat na nově vyvinuté variantě elektrické platformy MEB Entry s pohonem předních kol určené pro malé bateriové modely značky.

Koncern VW aktuálně intenzivně pracuje na koncepci elektromobilu s cenovkou do 20 tisíc eur (půl milionu korun). Prozatím neúspěšně. „Myslím, že je to naše povinnost. Pracují na tom týmy Volkswagen a Škoda. Buďte si jisti: najdeme řešení. Vůz by měl vyjet na silnice nejpozději v roce 2026,“ řekl Schäfer v březnu pro iDNES.cz.