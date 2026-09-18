Představit si pod tím můžeme leccos. Vývojář Volkswagenu na to kouká optimisticky: pohon je vyvinutý, auto vyladili tak, že opravdu funguje. Pesimista, jehož pohled bude podporovat dnešní mizérie koncernu VW, to uvidí spíš černě: takové auto by stejně vyžadovalo vývoj (a tedy peníze) a je velká otázka, kdo by štíhlé elektrické kupé nakonec kupoval. A protože je koncernová kasa vysypaná, nejsou na utrácení za projekty, které nevydělávají, ve Wolfsburgu myšlenky; notabene, když se teď plánuje obří čistka v modelové nabídce napříč všemi značkami koncernu VW.
Každopádně je koncept Mission Efficiency parádním dílem nadšených techniků, které zaslouží poklonu. Je plný vychytávek, chytrých řešení. A zhmotňuje všechno, co by měly elektromobily být (a nejsou) – štíhlé, nízké, efektivní, chytré.