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Nepotkali jste ho? VW má nejúspornější elektro světa. Bylo i v Česku

František Dvořák
A napište, ať ho začneme vyrábět, volá za námi jeden z vývojářů. Unikátní prototyp Mission Efficiency postavili inženýři Volkswagenu na základě nového bateriového modelu ID.Polo. Je nejhospodárnějším elektromobilem na světě a sama automobilka o něm říká, že je „v téměř sériové podobě“.

Představit si pod tím můžeme leccos. Vývojář Volkswagenu na to kouká optimisticky: pohon je vyvinutý, auto vyladili tak, že opravdu funguje. Pesimista, jehož pohled bude podporovat dnešní mizérie koncernu VW, to uvidí spíš černě: takové auto by stejně vyžadovalo vývoj (a tedy peníze) a je velká otázka, kdo by štíhlé elektrické kupé nakonec kupoval. A protože je koncernová kasa vysypaná, nejsou na utrácení za projekty, které nevydělávají, ve Wolfsburgu myšlenky; notabene, když se teď plánuje obří čistka v modelové nabídce napříč všemi značkami koncernu VW.

Volksewagen Mission Efficiency
Volksewagen Mission Efficiency
Volksewagen Mission Efficiency
Volksewagen Mission Efficiency
Volksewagen Mission Efficiency
33 fotografií

Každopádně je koncept Mission Efficiency parádním dílem nadšených techniků, které zaslouží poklonu. Je plný vychytávek, chytrých řešení. A zhmotňuje všechno, co by měly elektromobily být (a nejsou) – štíhlé, nízké, efektivní, chytré.

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