Bývalý šéf VW chová dobytek, pěstuje hrušky a chystá elektrický traktor

Bývalý šéf automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess chce uvést na trh elektrický traktor. Jeho nová firma ho plánuje nabízet od příštího roku. Má to být traktor střední třídy pro zemědělce a komunální služby, napsal 67letý Diess na síti LinkedIn.
Herbert Diess ve svém živlu: prostřednictvím konceptu elektrického traktoru vyoral hlubokou brázdu. | foto: Volkswagen

Stroj bude vybaven vyměnitelným bateriovým systémem, který umožní nepřetržitý provoz. Kromě toho bude traktor možné propojit s veškerým běžným nářadím, jako jsou sekačky a sněžné pluhy. Firma chce podle Diesse být od počátku schopná konkurovat podobným vozidlům s dieselovým motorem.

Společnost plánuje kromě traktorů nabízet také nabíjecí stanice a elektrická přídavná zařízení. V registru firem zatím podnik bývalého vysokého manažera největší evropské automobilky nefiguruje, uvedla agentura DPA.

Diess byl generálním ředitelem Volkswagenu v letech 2018 až 2022. I po nečekaném odchodu z funkce pobíral plat člena představenstva v řádu milionů. V roce 2025 to bylo včetně penzijního připojištění a variabilní odměny celkem devět milionů eur (218 milionů Kč) – více než měl jeho nástupce v čele koncernu Oliver Blume. Diess nakonec odešel z Volkswagenu do důchodu v den svých 67. narozenin na podzim roku 2025.

Diess v očích mnohých symbolizuje vše špatné, co se dnes s druhou největší automobilkou světa děje. Absolutní zaměření koncernu na elektromobilitu, které koncernu Volkswagen naordinoval, se ukázalo jako špatná volba. Bývalému manažerovi BMW, který s sebou do koncernu VW přivedl mnoho kolegů z Mnichova, dnes nemůže mnoho lidí přijít na jméno. O to víc bije do očí, že byl donedávna nejlépe placeným člověkem ve VW.

Je třeba dodat, že Diess skončil ve vedení koncernu neslavně, po neuspokojivých výsledcích automobilky byl odvolán.

Od roku 2023 je mnichovský rodák předsedou dozorčí rady výrobce čipů Infineon. Angažuje se i v několika start-upech. Podle dřívějších prohlášení se také často zdržuje ve Španělsku, kde provozuje malý hotel, chová dobytek a stará se o hrušňový sad.

