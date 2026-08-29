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Zwickau v nejistotě spílá vedení VW. Proslavil ho trabant, zabíjí ho elektro

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Město Zwickau je považováno za kolébku automobilového průmyslu v Sasku. V dobách Německé demokratické republiky se proslavilo výrobou trabantů. Zaměstnanci Volkswagenu v tamní továrně žijí v nejistotě, ale věří v záchranu.

V roce 2020 se v místní továrně koncernu Volkswagen přestala vyrábět auta se spalovacími motory a z linek už sjíždějí jen moderní elektromobily. Kvůli krizi v německém automobilovém průmyslu však teď hrozí, že po víc než sto letech výroba aut ve Zwickau skončí. Zaměstnanci žijí v nejistotě. Stále ale doufají, že se továrnu podaří zachránit.

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Zaměstnanci závodu Volkswagen ve Zwickau se vracejí do areálu po protestu u brány továrny, po návštěvě Olivera Blumeho, který přijel obhajovat nová opatření na snižování nákladů.
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Zwickau, kterému se česky říká Cvikov, leží v západním Sasku, asi 35 kilometrů od české hranice. V místní továrně Volkswagenu v nejlepších dobách pracovalo zhruba jedenáct tisíc lidí. Nyní je jich osm tisíc a už teď je v plánu v příštích letech dalších tisíc pracovních míst zrušit.

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Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, se ocitl v krizi. Firma se podle šéfa koncernu Olivera Blumeho potýká s americkými cly, propadem odbytu na čínském trhu, dopady konfliktů na Blízkém východě, ale i s vysokými náklady na výrobu v německých závodech. Koncern proto podle něj musí projít rozsáhlou restrukturalizací.

Továrna ve Zwickau přitom patří spolu s těmi v Emdenu, Hannoveru a Neckarsulmu k těm, pro které nemá koncern po roce 2030 zatím „konkurenceschopné využití“. Hrozí jeho úplné uzavření.

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Blume opakovaně zdůrazňuje, že o zavření žádné továrny v Německu se zatím nerozhodlo. Zaměstnanci továrny ve Zwickau ale před setkáním s Blumem v tomto týdnu řekli, že cítí velkou nejistotu. „Nevíme, co máme čekat. Ta nejistota je hrozná. Na práci ve Volkswagenu jsou tady závislé celé rodiny,“ řekla paní Simone, která se chystala shromáždění takzvané závodní rady rovněž zúčastnit. „Nevím, jestli bych ještě ve svém věku našel nějakou práci, pro lidi nad padesát je to tady těžké,“ řekl padesátník Jens. Oba přitom stále doufají, že se podaří továrnu a tisíce pracovních míst udržet.

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„Očekáváme, že s námi konečně budou mluvit otevřeně,“ řekl před začátkem shromáždění předseda závodní rady Volkswagenu v Sasku Mike Rösler. „Kolegyně a kolegové tady vyrábějí auta s vášní a potřebují mít perspektivu, jak to bude vypadat po roce 2030,“ dodal.

Podle Röslera nejistotu zvyšuje i to, že se zaměstnanci dozvídají informace o budoucnosti podniku z médií. Špatnou komunikaci už v úterý před prvním shromážděním v sídle koncernu ve Wolfsburgu vedení firmy vyčítala i předsedkyně celopodnikové závodní rady Daniela Cavallová.

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Před hlavním vstupem do cvikovského závodu se dnes sešlo několik desítek lidí, aby demonstrovali za zachování továrny. Na transparentech, které drželi, byla hesla jako „Společně bojovat za naši budoucnost“ či „Mami, budeš mít za pět let ještě práci?“.

Dopad by mělo zavření závodu ve Zwickau nejenom na jeho zaměstnance, ale i na další tisíce až desetitisíce lidí včetně třeba živnostníků v přilehlém městě. „Chléb a housky by lidé kupovali dál, ale určitě by se to na obchodech projevilo, kdyby se zvýšila nezaměstnanost. Pro celé město by to byla pohroma,“ řekla prodavačka v pekárně ve cvikovské části Mosel, která s továrnou přímo sousedí. Jedna ze zákaznic si právě kupovala svačinu na směnu v továrně Volkswagenu. O tom, kdo za stav koncernu může, má jasno.

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„Ve vedení máme idioty. Měli by si to jít vyzkoušet k nám dolů, aby viděli, jak těžká je to práce,“ řekla žena, která si nepřála uvést své jméno. Její rodinu by zavření podniku tvrdě zasáhlo. V továrně totiž kromě ní pracuje i její manžel a dospělý syn.

Vedení koncernu Volkswagen chce v příštích letech v Německu proti původně plánovaným 50 000 pracovních míst zrušit ještě dalších 50 000, podle některých zdrojů ale až 90 000 míst (celkem tedy až 140 tisíc pracovních míst). Volkswagen ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že celkový počet zaměstnanců činil přibližně 663 000.

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Série setkání zaměstnanců s vedením koncernu začala už v úterý ve Wolfsburgu a Braunschweigu. Před pracovníky ze Zwickau hovořil středu Blume i se zaměstnanci továrny v Emdenu na severozápadě Německa. Ve čtvrtek byli zástupci vedení v Saské Kamenici (Chemnitz) a Drážďanech, v pátek v Kasselu-Baunatalu a Salzgitteru. Poslední ze série shromáždění závodních rad se uskuteční v pondělí 31. srpna v Hannoveru.

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