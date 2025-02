Propouštění v autoprůmyslu pokračuje. Ke Continentalu a VW se přidá Porsche

Continental plánuje další propouštění

Německý výrobce komponent pro autoprůmysl Do konce roku 2026 zruší 3 000 pracovních míst, z toho 1 450 v Německu. Týká se to pozic v divizi výzkumu a vývoje. Část zaměstnanců podle firmy odejde do důchodu nebo na jiné pozice ve firmě. Další rušení míst souvisí s krizí v auto průmyslu.

Vedení společnosti uvedlo, že pro budoucnost je sice oblast výzkumu a vývoje klíčová, firma ale zároveň musí myslet na konkurenceschopnost a v souvislosti s tím zvyšovat efektivitu.

Continental zcela uzavře závod v bavorském Norimberku. Ve svém největším závodě ve Frankfurtu nad Mohanem, kde pracuje 4 000 lidí, potom zruší 220 pracovních míst. Už v loňském roce tam Continental zrušil stovky pozic.

Společnost působí také v České republice, závody má v Otrokovicích, Jičíně, Adršpachu na Náchodsku, Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku, v Brandýse nad Labem v okrese Praha-východ, Horšovském Týnu na Domažlicku a v Ostravě.