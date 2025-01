Volkswagen jedná s Číňany o expanzi v Evropě, mohl by pro ně vyrábět auta

Agentura Reuters původně napsala, že Blume tím potvrdil jednání o možných investicích do německých závodů Volkswagenu určených k uzavření. Tuto interpretaci ale později tiskový mluvčí automobilky popřel. Reuters už minulý týden psal o zájmu čínských automobilek o továrny VW určené k uzavření.

„V Číně máme úzká partnerství a samozřejmě byly rozhovory, ale žádná konkrétní rozhodnutí nepadla,“ odpověděl Blume agentuře Reuters na otázku, zda by uvažoval o prodeji německé továrny čínskému investorovi. Mluvčí automobilky ale později v e-mailové reakci uvedl, že Blume neměl na mysli rozhovory o továrnách v Německu, ale širší rozhovory o investičních plánech partnerů v Evropě, nezávisle na Volkswagenu.

S Blumem agentura Reuters mluvila na berlínské konferenci pořádané deníkem Die Welt. Volkswagen má v Číně tři partnery ve společných podnicích - SAIC, FAW a JAC. Vlastní také podíl v čínském start-upu Xpeng, který se zabývá výrobou elektromobilů, přičemž žádný z nich nemá v současné době výrobní závody v Evropě.

Volkswagen v rámci svého plánu na snížení nákladů a omezení aktivit v Německu zkoumá alternativní využití pro své továrny v Drážďanech a Osnabrücku. Vedení chtělo původně zavřít několik závodů v Německu, narazilo ale na nesouhlas odborů. Před Vánocemi se společnost dohodla s odbory, že letos ukončí výrobu v Drážďanech, kde má 340 zaměstnanců a vyrábí tam elektromobil ID.3, a v roce 2027 ukončí výrobu v Osnabrücku, kde 2 300 zaměstnanců vyrábí model T-Roc Cabrio.

Na jednání s čínskými automobilkami agentura upozornila už minulý týden s odvoláním na zdroj obeznámený se záměry čínské vlády. Koupě továrny by Číně podle tohoto zdroje umožnila získat vliv v renomovaném německém automobilovém průmyslu, který je domovem některých z nejstarších a nejprestižnějších automobilových značek.

V Německu, které je největší ekonomikou v Evropě, investovaly čínské firmy do řady odvětví - od telekomunikací až po robotiku. Výrobu automobilů tam ale zatím nezahájily, přestože například automobilka Mercedes-Benz má dva velké čínské akcionáře.

Výroba automobilů v Německu by čínským výrobcům elektromobilů umožnila vyhnout se placení cel, která EU zavedla na elektromobily dovážené z Číny. Mohla by tak představovat další hrozbu pro konkurenceschopnost evropských výrobců.

Čínské úřady si však vyhrazují právo schválit určité investice v zahraničí a pravděpodobně by se do případné nabídky zapojily hned od začátku. Agenturní zdroj ale také upozornil, že rozhodnutí o investici bude záviset i na postoji nové německé vlády k Číně. Nová vláda v Německu vzejde z únorových předčasných parlamentních voleb. Ekonomiky obou zemí se za 16 let vlády Angely Merkelové hluboce propojily, k čemuž přispěly investice německých automobilek v Číně. Vztahy však ochladly, protože současná vláda usiluje o snížení závislosti na Číně.

Joint-venture

Německý Manager Magazin nově přišel se spekulací, podle které by Volkswagen mohl vytvořit evropský společný joint-venture podnik s čínskými výrobci. „Wolfsburg zvažuje možnost zachování kontroly nad továrnami, vyhrazení části výrobních kapacit nebo dodatečné pracovní směny pro čínské modely. Volkswagen by tak mohl zvýšit nízkou míru využití závodu a zároveň těžit z čínských odborných znalostí v oblasti elektrické mobility. Protistrany by zase měly možnost vyhnout se clům uvaleným Evropskou unií na elektrická auta vyrobená v Číně,“ uvádí německý magazín. „Řada jednání, zatím bez konkrétních výsledků, již hovořila o společné výrobě v závodě v Emdenu, kde německá automobilka montuje elektrické modely ID.4 a ID.7.“ Podle Manager Magazinu může být pro Číňany překážkou strukturu nákladů továrny v Dolním Sasku. Německé fabriky Volkswagenu mají extrémně vysoké náklady na mzdy a energie.

Podobný model spolupráce už uplatňuje nadnárodní koncern Stellantis, který v polské fabrice na fiaty nyní montuje elektromobily svého čínského partnera, značky Leapmotor.

„Byla by to přesně opačná situace než v Číně, kde VW musel vstoupit do společného podniku se SAIC, když tam v roce 1983 začínal. Číňané poskytli výrobní závody a pracovní sílu a VW odborné znalosti ve výrobě automobilů. Domácím výrobcům umožnila naučit se stavět spalovací vozy podle evropských standardů. Nyní by se VW mohl dozvědět, jak čínští výrobci staví elektromobily rychle a levně,“ shrnuje magazín Electrive.

„Takový krok by byl nepochybně ekonomicky a geopoliticky citlivý. A také uvnitř VW, protože by to mělo obrovský symbolický efekt jak interně, tak externě,“ dodává Manager Magazin a nazývá krok automobilky „aktem zoufalství“.