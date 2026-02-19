Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér Ferdinand Porsche se nepokrytě inspiroval u československé Tatry, se veřejnosti poprvé představil před 90 lety.
Do konce války v roce 1945 bylo vyrobeno pouhých 630 vozidel známých pod... Továrnu Volkswagenu obsadily 11. dubna 1945 americké jednotky a v červnu 1945...

26. června 2025

Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

KdF 60L

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...

Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

KdF 60L

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...

19. února 2026

