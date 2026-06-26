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Nový plán záchranářských prací koncernu VW: 100 tisíc propuštěných, úspory

František Dvořák
  13:13
Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění a v příštích letech celosvětově zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Píše o tom web listu Manager Magazin, na který se odvolává agentura Reuters.

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Blume plánuje také snižování investic a kompletní přestavbu koncernu, který je druhým největším výrobcem aut na světě (za Toyotou).

Blume má v úmyslu seškrtat v příštích pěti letech investice o přibližně 15 procent na něco málo přes 130 miliard eur (3,2 bilionu Kč). Spolu s finančním ředitelem Arno Antlitzem plánují podle zdrojů listu vyjmout stejnojmennou hlavní značku Volkswagenu a závody na výrobu dílů ze současné struktury koncernu a začlenit je do samostatných subjektů.

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v Mnichově

Ve střednědobém horizontu hodlá VW uzavřít čtyři výrobní závody v Německu. Dotklo by se to továren v Hannoveru, Cvikově (Zwickau) a Emdenu a také závodu sesterské značky Audi v Neckarsulmu. Výroba tam má skončit, jakmile budou postupně vyřazeny modely, které závody v současnosti vyrábějí.

Pro Volkswagen v současnosti pracuje ve světě přes 660 tisíc lidí, doma v Německu je to kolem 300 tisíc. Firma již dříve uvedla, že do roku 2030 hodlá v samotném Německu zrušit zhruba 18 procent pracovních míst. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je rovněž česká automobilka Škoda Auto.

Evropský automobilový sektor se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně pomalého přechodu k elektromobilům, rostoucí konkurence z Číny a agresivní celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Šéf Volkswagenu Oliver Blume v dubnu časopisu Manager Magazin řekl, že koncern chce v příštích letech snížit celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy o více než deset procent. Dodal, že dříve plánované objemy výroby jsou kvůli současné situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné.

Německý automobilový koncern Volkswagen se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. Zjistil nedávno Manager Magazin z výsledků anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady podniku. „Vedoucí představitelé projevují nejvyšší míru znepokojení. A představenstvo přiznává, že není jednotné.“

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Strukturální problémy

Oliver Blume se na výroční valné hromadě koncernu konané v půlce června podle magazínu Autoweek ani nepokusil mírnit obavy investorů. „Naopak připustil, že obchodní model Volkswagenu, který byl po celá desetiletí úspěšný, už dnes nefunguje a je zralý k zániku.“

„Skupina v roce 2023 vykázala provozní zisk ve výši 22,5 miliardy eur, ovšem ten se v následujícím roce propadl na 8,9 miliardy eur a v roce 2025 klesl o dalších 44 % na 6,9 miliardy eur. Ani první čtvrtletí roku 2026 nenabídlo náznak obratu, protože provozní zisk dosáhl pouhých 3,3 %. Zatímco probíhající programy na snižování nákladů již vykazují výsledky, ty jsou eliminovány novými zátěžemi v podobě cel, obchodních bariér a geopolitických vlivů,“ napsal Autoweek. „Volkswagen se potýká s moderní realitou výroby a technického vybavení automobilů, takže již nejde jen o snahu kontrolovat náklady, ale o to, zda jsou produkty skupiny stále ještě srovnatelné s konkurencí a dokážou oslovit zákazníky.“

„Náklady na továrny v německých závodech v roce 2025 se snížily o 20 %. To vypadá jako úspěch, jenže podle Blumeho VW plánuje do roku 2030 snížit výrobní kapacitu svých evropských závodů o 500 tisíc vozidel navíc k probíhajícímu snižování výroby o milion vozů do roku 2028 a stejný rozsah snížení produkce je plánován i pro Čínu. Ovšem uzavírání dalších závodů působí jako řízený úpadek.“

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Největším problém Volkswagenu se podle Autoweeku ukazuje, že nedokáže reagovat tak rychle, jak si vyžaduje tempo vývoje nových technologií. „Na jaře Blume představil ‚Virtuální vizi Volkswagen Group 2030‘ a nastínil počáteční klíčové body pro reorganizaci. Už nyní je však jasné, že brzy musí představit revidovaný plán, protože ten stávající už nestačí. Blume ho chce předložit představenstvu letos v létě.“

Plán pro budoucnost si klade za cíl návrat k 8 až 10 % míry zisku (marže) do roku 2030. „Blume tvrdí, že tuto úroveň potřebuje k financování transformace směrem k rychlejší elektrifikaci a autonomnímu řízení. V tuto chvíli však nedokáže splnit ani cíl 4 %, který analytici označují za optimistický,“ upozorňuje Autoweek.

Investoři obviňují vedení Volkswagenu ze slabých výsledků, nedostatečných výnosů a nedostatečných opatření na snižování nákladů. „Chybí jim pozitivní dynamika a investoři se akciím nadále vyhýbají. Kritika byla obzvláště ostrá ohledně loňského propadu zisku. Zástupci několika investičních fondů hovořili o jasném varovném signálu. Slabé výsledky hospodaření podle nich nejsou anomálií, ale projevem strukturálních problémů v řízení, kontrole a efektivitě. Také dividenda byla kritizována jako příliš nízká. Z pohledu investorů jsou ve Volkswagenu již dávno potřebné zásadní změny,“ dodává Autoweek a nadnáší otázku, zda ve Wolfsburgu ještě vědí, jak vyrábět auta, která si lidé v roce 2030 skutečně budou kupovat.

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