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Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři

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V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters.

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Dosud se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 000 lidí. V srpnu se chystá několik setkání pracovníků s šéfem koncernu Oliverem Blumem, mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově (Zwickau), kterým hrozí úplné uzavření.

Závodní rada zastupuje zájmy zaměstnanců. Mluvčí koncernu se k číslu, které rada zveřejnila, odmítl vyjádřit. Volkswagen ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že celkový počet zaměstnanců činil přibližně 663 000. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto.

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Časopis Manager Magazin na konci června napsal, že Blume se chystá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což by bylo asi 15 procent současného stavu. Volkswagen se tehdy ke zprávě odmítl vyjádřit.

Agentura Reuters a časopis Der Spiegel v tomto týdnu uvedly, že Blume v interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným 50 000 míst, která mají zaniknout do roku 2030, by přibylo dalších 50 000. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.

Manager Magazin v červnu rovněž uvedl, že by se propouštění mělo týkat hlavně Německa a že čtyřem závodům koncernu - v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a v Neckarsulmu - hrozí, že budou uzavřeny. Volkswagen má sídlo ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko.

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Závodní rada nyní podle agentury Reuters uvedla, že zánik dalších 40 000 pracovních míst souvisí právě s možným uzavřením čtyř závodů od roku 2030. Zaměstnanci koncernu budou mít možnost Blumeho konfrontovat, v srpnu se totiž chystá několik setkání vedení koncernu se zaměstnanci, uvedl Reuters. Ve Wolfsburgu se má uskutečnit 25. srpna, v Emdenu a Cvikově 26. srpna.

Česká automobilka Škoda Auto na konci června v reakci k propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety a týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací. Přímých zaměstnanců se program netýká, řekl mluvčí pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.

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Volkswagen minulý po zasedání dozorčí rady 9. července oznámil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent. K možnému propouštění se ale podnik tehdy nevyjádřil. Koncern přistoupil ke změnám pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel.

Obr v nesnázích

Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů (a po japonské Toyotě druhý největší na světě), po několika desetiletích expanze má nejširší tovární zázemí v regionu. Zároveň se ale potýká s potížemi kolem přechodu na elektromobilitu.

Plány koncernu na masové rozšíření produkce čistě elektřinou poháněných vozů narazily na technické problémy a nákladný přechod na elektromobily i poměrně malý zájem zákazníků. Tlak v posledních letech ještě vzrostl kvůli silné konkurenci z Číny a zvyšování cel. Náklady a nejistotu dál zvyšuje i nynější konflikt na Blízkém východě.

V roce 2022 šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer uvedl, že značka hodlá nejpozději od roku 2033 vyrábět v Evropě pouze elektromobily. Koncernový šéf Oliver Blume tehdy také sdělil, že se celý koncern bude snažit urychlit přechod k elektromobilům. Cílem koncernu bylo podle Blumeho vystřídat do roku 2025 amerického konkurenta Tesla na pozici největšího výrobce elektromobilů na světě. To se ale nedaří.

Plány koncernu směrem k elektromobilitě výrazně urychlila aféra s emisemi naftových motorů, pro kterou se vžil název dieselgate. Vypukla v září 2015, když americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zjistila, že německý koncern instaloval do dieselových motorů podvodný software. Ten dokázal falšovat výsledky emisních testů na ekologicky velmi přívětivé hodnoty. Aféra mimo jiné způsobila dlouhodobé snížení poptávky po autech s naftovým motorem.

Evropské automobilky včetně Volkswagenu v poslední době masivně investovaly do kapacit a vývoje technologií. Tvrdě je ale zasáhla nižší poptávka po elektromobilech, než jakou firmy očekávaly. Čínští výrobci navíc těží z toho, že se už před lety soustředili na vývoj a výrobu elektromobilů včetně baterií a nesnažili se předstihnout západní značky v segmentu vozů se spalovacími motory. U elektrických aut mají Číňané podle řady expertů výrazný náskok.

Letos v červnu německý časopis Manager Magazin zveřejnil výsledky anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady Volkswagenu, z kterého vyplynulo, že koncern se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. „Vedoucí představitelé projevují nejvyšší míru znepokojení. A představenstvo přiznává, že není jednotné,“ napsal o výsledcích průzkumu Manager Magazin.

Vedení firmy může v budoucnu čelit velkému konfliktu se zaměstnanci. Plán úspor v koncernu odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko, kde má koncern sídlo. Například odborový svaz IG Metall nehodlá na uzavření čtyř závodů přistoupit.

Vedení koncernu už schválilo soubor dvanácti opatření a takzvaný „Zielbild 2030“ (cílový obraz do roku 2030). Výrobní kapacity chce koncern přizpůsobit aktuální poptávce a ostřejší konkurenci na trhu zhruba na devět milionů vozů ročně. Před pandemií přitom firma disponovala kapacitou na téměř 12 milionů aut, zatím ji snížila o dva miliony.

Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz ale uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a že firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodů a zrychlením vývoje technologií. Prvním konkrétním krokem tímto směrem je prodej většinového podílu ve výrobci lodních motorů Everllence přibližně za 7,4 miliardy eur.

Na začátku července Volkswagen oznámil, že odbyt celého koncernu v prvním pololetí klesl o 6,3 procenta zhruba na 4,13 milionu vozů. Důvodem byl zejména výrazný propad poptávky v Číně. Odbyt elektromobilů firmě klesl o 5,8 procenta na 438 500 vozů, rovněž kvůli prudkému poklesu v Číně, ale i v USA. Naopak Škoda Auto, která je součástí koncernu, v prvním pololetí zvýšila odbyt elektromobilů o 48,3 procenta na 108 200 vozů. Celosvětový odbyt Škody se v letošním prvním pololetí meziročně zvýšil o 9,1 procenta na 555 700 vozů.

Restrukturalizační plán koncernu nemá podle Škody Auto přímý dopad na její aktivity, řekl 10. července mluvčí společnosti Jozef Baláž. České závody Škoda Auto podle firmy aktuálně pracují na plnou kapacitu. Problémy Volkswagenu ale už začínají pociťovat někteří dodavatelé automobilky včetně českých firem.

Chystané masivní propouštění a uzavření čtyř montážních závodů Volkswagenu by znamenalo největší restrukturalizaci v historii automobilového průmyslu. Srovnatelné změny provedl před bankrotem v roce 2009 a v jeho průběhu americký automobilový koncern General Motors. Na začátku 90. let firma také v rozmezí čtyř let zrušila zhruba 74 000 pracovních míst a uzavřela nebo odstavila 21 závodů.

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