Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion | foto: Vladimír Löbl, iDNES.cz

František Dvořák
Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc neví kudy z toho ven. V Mladé Boleslavi namísto oslav skřípou zuby, protože svými výdělky firma sanuje nemocné Němce.

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce dál pokračovat v úsporných opatřeních. Na setkání se zaměstnanci v uplynulém týdnu ve Wolfsburgu se jeho nový apel na větší efektivitu setkal u zaměstnanců s výraznými výhradami. „Interní průzkum ukazuje, že důvěra ve vedení společnosti v poslední době znatelně klesla,“ napsala agentura DPA.

Podle šéfa podniku má VW výrobky a špičkové technologie, po kterých je poptávka. „Teď jde o to zvýšit produktivitu a zjednodušit procesy,“ řekl Blume. Jen hospodářsky silná firma může nabízet jistotu zaměstnání, dodal.

Předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová uvedla, že v zaměstnancích zanechalo hluboké stopy zrušení garance pracovních míst a fakt, že společnost nevyloučila možné zavírání některých německých závodů. „Důvěra ve vedení společnosti výrazně utrpěla,“ shrnula Cavallová.

„Úspory se nyní dosahují prakticky všude – v marketingu, prodeji a některých investicích,“ řekl Bildu jeden ze zúčastněných. „To ale nebude stačit. Proto se některé podíly mají prodat zcela nebo částečně.“

