Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce dál pokračovat v úsporných opatřeních. Na setkání se zaměstnanci v uplynulém týdnu ve Wolfsburgu se jeho nový apel na větší efektivitu setkal u zaměstnanců s výraznými výhradami. „Interní průzkum ukazuje, že důvěra ve vedení společnosti v poslední době znatelně klesla,“ napsala agentura DPA.
Podle šéfa podniku má VW výrobky a špičkové technologie, po kterých je poptávka. „Teď jde o to zvýšit produktivitu a zjednodušit procesy,“ řekl Blume. Jen hospodářsky silná firma může nabízet jistotu zaměstnání, dodal.
Předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová uvedla, že v zaměstnancích zanechalo hluboké stopy zrušení garance pracovních míst a fakt, že společnost nevyloučila možné zavírání některých německých závodů. „Důvěra ve vedení společnosti výrazně utrpěla,“ shrnula Cavallová.
„Úspory se nyní dosahují prakticky všude – v marketingu, prodeji a některých investicích,“ řekl Bildu jeden ze zúčastněných. „To ale nebude stačit. Proto se některé podíly mají prodat zcela nebo částečně.“