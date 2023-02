Levně koupit, draze servisovat. Ojetý VW Amarok vybírejte podle využití

A tak si koupí sedmimístné MPV, kterým jezdí maximálně ve třech a vozí s sebou vzduch, protože co kdyby náhodou měli pak ještě dvě děti a museli někdy odvézt sousedovic kluka na fotbal.

Nebo si koupí terénní auto, protože jednou za rok jedou na hory a tam bývá v zimě sníh. Jako by jim nestačilo obyčejné auto na slušných zimních gumách. Nebo si koupí terénní pick-up, protože vždycky před vánočními svátky jedou do lesa ukrást stromek nebo dřevo na topení. Jako by jim nestačilo staré Volvo XC70 s vlekem.