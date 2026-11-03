VW má konečně hybrid. Golf s ním jede slušně, ale ne zrovna úsporně

Golf se vyrábí od roku 1974, za osm generací jich vzniklo přes 37 milionů. Dosud nabízel mild hybrid eTSI a plug-in hybrid eHybrid, nyní poprvé přidává plnohodnotný hybrid bez možnosti vnějšího nabíjení.
S pomocí renomovaného dodavatele pro autoprůmysl, firmou Schaeffler vyvinul fullhybridní pohon, který teď dostává Volkswagen Golf a T-Roc, Škodovka má od předminulého týdne v ceníku Octavii se stejným pohonem. Jak to funguje?
Hybrid umí ve městě jezdit většinu času na elektřinu, Golf se s ním rozjede na stovku za 7,5 sekundy a nepotřebuje nabíjecí kabel. Při první jízdě spotřeboval 5,5 litru benzinu ve městě, kolem šesti litrů v kombinaci a na dálnici 7,8 litru.
Technicky složitý pohon tak zatím nedává jednoznačnou odpověď na jednoduchou otázku: v čem je lepší než obyčejné 1.5 TSI? Střízlivým odhadem byste s tímto benzinovým čtyřválcem (bez elektrické výpomoci) jezdili o půl až tři čtvrtě litru úsporněji, s jednodušší technikou která pracuje, jak je normální řidič zvyklý. V novém hybridu Volkswagenu se totiž nemůžete zbavit dojmu, že si pohon dělá co chce.
Hybrid je v běžném provozu hladký, dostatečně rychlý a nevyžaduje zvláštní zacházení. Otázka zní, jestli to stačí. Proti běžnému TSI přidává 140 kilogramů, ubírá přes sto litrů z kufru a na dálnici tak suverénní a úsporný není. Ve městě může šetřit, řidič se však musí spolehnout na software, jehož rozhodování působilo při prvním svezení trochu chaoticky.
Benzinoelektrický Golf umí být od prvních kilometrů přesvědčivý. Rozjíždí se tiše, zrychluje plynule a přechody mezi elektrickým a spalovacím pohonem většinou neruší posádku. Když řidič přestane sledovat tok energie na displeji a neposlouchá každý start benzinového motoru, funguje auto hladce.
Stačí však začít pohon pozorovat podrobněji a dojem se mění. Spalovací motor startuje a zhasíná i v situacích, kdy to nedává z místa řidiče zjevný smysl. Při jízdě z kopce se někdy probudí místo toho, aby vůz jen rekuperoval nebo plachtil. Paralelní režim, v němž benzinový motor přímo pohání kola, se během první jízdy dařilo vyvolat jen obtížně.
Řidič do této strategie přímo zasahovat nemůže. Elektrický, sériový ani paralelní režim si ručně nezvolí, rozhoduje elektronika. K dispozici jsou pouze programy Eco, Comfort a Sport. V režimu Eco systém omezí výkon na 70 procent a vypne funkci boost. Sport naopak dříve využívá sériový režim, aby měl maximální výkon rychle připravený.
Tři způsoby, jak rozhýbat přední kola
Volkswagen tímto pohonem vstupuje do kategorie klasických full hybridů. Nejde o 48V mild hybrid, který spalovacímu motoru jen pomáhá, ani o plug-in hybrid s velkou baterií a nabíjecí zásuvkou. Auto si elektřinu vyrábí samo a podle situace střídá tři režimy. Je to klasický hybrid, se kterým udělala díru do světa Toyota a všichni se teď snaží její náskok dohnat a úspěch zopakovat. Sério-paralelní hybrid Volkswagenu ovšem pracuje přeci jen jinak, než u Toyot, technicky má nejbliíž k systému e:HEV, který nabízí Honda.
Základem je přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI evo2 optimalizovaný pro hybridní provoz. Dosahuje účinnosti až 38 procent, pracuje v Millerově cyklu a jeho otáčky končí na (elektronicky omezených) 4 500 za minutu. Silnější provedení spalovacího motoru poskytuje 110 kW a 250 Nm, slabší varianta v Golfu má 96 kW a stejný moment.
|
VW pozastavil vývoj elektrického Golfu, nejsou peníze. Představení prý stihne
Hybridní modul vyvinutý a v Číně vyráběný Schaefflerem sdružuje výkonovou elektroniku, spojku, hydraulické ovládání, parkovací zámek, převodovku a dva elektromotory. První z nich funguje jako generátor a startér spalovacího motoru. Druhý pohání přední kola a při zpomalování rekuperuje energii. Celý pohon používá jednostupňovou převodovku.
Při elektrické jízdě je spalovací motor vypnutý a kola roztáčí druhý elektromotor. Volkswagen uvádí, že vůz může v tomto režimu absolvovat přibližně 60 procent městského cyklu.
V sériovém režimu zůstává spojka rozpojená. Benzinový motor není mechanicky spojený s koly, ale roztáčí generátor. Vyrobená elektřina míří k trakčnímu elektromotoru a případně do baterie. Spalovací jednotka tak může pracovat v účinném pásmu. Energie ovšem absolvuje cestu od benzinu přes mechanický pohyb a elektřinu zpět k mechanickému pohybu kol.
Paralelní režim spojku sepne a připojí spalovací motor přímo k přední nápravě. Pevný převod odpovídá zhruba nejvyššímu stupni v běžném autě. Tento způsob se hodí při ustálené rychlosti, typicky na dálnici. Při požadavku na výraznější zrychlení pomůže elektromotor, případně elektronika znovu přejde do sériového režimu. Volkswagen vysvětluje, že od zhruba 60 km/h stává hlavním zdrojem pohonu spalovací motor.
Právě dálniční provoz ukazuje hranice celé koncepce. Při 130 km/h už autu příliš nepomáhají elektrické rozjezdy ani rekuperace, zato s sebou stále veze baterii, dvojici elektromotorů a další elektroniku. Dokud nešlapete na plyn naplno, je jízda taková, jakou čekáte, když ovšem na jdete na plyn zhurta, pohon reaguje spíš váhavě. Tak akorát na to, aby se spalovací motor dostal do otáček a generátor nabral dostatek energie k pohonu trakčního motoru. Pak je už vše v pořádku, pocit marnosti, který vám v těchto situacích na dálnici dopřávají toyoty, se tady - naštěstí - nedostavuje.
Hybrid už VW znal
Automobiloví nadšenci si vzpomenou, že koncern Volkswagen už kdysi fullhybridní modely nabízel.
První skutečné full hybridy koncernu byly velké paralelní hybridy, které sdílely společnou technologii: kompresorem přeplňovaný zážehový motor 3.0 V6 TSI (původem od Audi) spojený s elektromotorem a automatickou převodovkou. Umožňovaly krátkou jízdu čistě na elektřinu (zhruba do 2 km rychlostí do 50 km/h) a plachtění s vypnutým motorem.
Malá baterie, velký zásah do auta
Golfu museli při hybridizaci sáhnout do železa – bylo třeba přepracovat zadní partii podvozku. K zadní víceprvkové nápravě (plebejštější slabší verze golfu mají torzní příčku) pod sedadla umístili trakční akumulátor (konstruktéři použili z důvodu úspor velký obal z pluginhybridního provedení), to znamenalo nutnost přesunout benzinovou nádrž, ta se nastěhovala pod podlahu kufru.
Vysokonapěťový akumulátor má 84 prismatických článků NMC. Celková kapacita činí 1,6 kWh, z níž vůz využívá přibližně 0,6 kWh. Zbytek chrání baterii před příliš hlubokým vybíjením, které by zkracovalo její životnost. Při hlubším vybití (již pod 40% SOC) výrazně klesá dodávaný proud, proto je systém VW nastavený velmi konzervativně, udržuje akumulátor nabitý v rozmezí 40 až 80 %. Kapalinou chlazený akumulátor váží 48 kilogramů, krátkodobě poskytuje až 44 kW a má záruku osm let nebo 160 000 kilometrů.
Následky jsou patrné na hmotnosti i kufru. Golf Hybrid váží nejméně 1 483 kilogramů, zatímco srovnatelný Golf 1.5 eTSI má 1 342 kilogramů. Rozdíl tedy činí přibližně 140 kilogramů. Vývojáři VW uvádí, že na podvozku žádné dodatečné úpravy ani ladění neproběhly. Na horší silnici se vyšší hmotnost projevuje méně přirozenými pohyby karoserie a trochu ukodrcaným chováním. Testovaný R-Line ovšem jezdil na kolech s nízkoprofilovými pneumatikami, takže nelze všechno připsat samotnému hybridnímu přítěžku.
Objem kufru klesl z 381 na 273 litrů. Golf Hybrid tak přichází o 108 litrů. T-Roc Hybrid nabídne 340 litrů místo 475 litrů, ztrácí tedy 135 litrů. Oba modely dostaly zmenšenou čtyřicetilitrovou palivovou nádrž.
Přínos se má projevit hlavně u čerpací stanice. Volkswagen proti Golfu 1.5 eTSI slibuje snížení kombinované spotřeby o deset až 15 procent, ve městě až o 35 procent. Při první jízdě se to nepotvrdilo tak přesvědčivě. Velmi defenzivní městská jízda skončila na 5,5 l/100 km, kombinace přibližně na šesti litrech. Dálniční úsek s rychlostí převážně mezi devadesáti a stodeseti km/h znamenal 7,8 l/100 km.
Nešlo o normované měření ani o spotřebu ověřenou dotankováním, profil trati byl k pohonu spíš milosrdný. Volkswagen pro silnější Golf uvádí kombinovaných 4,6 až 5,1 l/100 km a ve vysokorychlostní části cyklu WLTP 5,2 až 5,9 l/100 km. Ukazuje se, že s tímto hybridem musíte umět jezdit, vývojáři se při ladění prý naučili s hybridem zacházet tak, že jezdil za 3,5 litru, je ovšem třeba znát fígle a mít hodně lehkou nohu a příznivý terén. Ta uvidíme na známých trasách...
Jede lépe, než napovídá princip
Dynamika naopak problém není. Silnější provedení hybridního Golf nabízí systémových 125 kW, tedy 170 koní, a 310 Nm. Na stovku zrychlí za 7,5 sekundy. Ani při dálničním tempu nepůsobí mrtvě a na sešlápnutí plynu reaguje lépe než hybridy Toyoty, jejichž motor při každém zrychlení vyletí do vysokých otáček a zůstane tam bez výraznější akcelerace.
Suverenitu silného turbodieselu ale nenabízí. Jediný mechanický převod spalovacího motoru je vhodný především pro ustálenou rychlost. Při prudší akceleraci musí pomoci elektrická část soustavy.
Nejvyšší rychlost končí u všech verzí na 180 km/h. Full hybrid je tak nejpomalejším golfem podle maximální rychlosti, přestože silnější varianta patří díky elektrické pomoci k rychlejším při rozjezdu.
Slabší provedení má systémových 100 kW, tedy 136 koní, a 288 Nm. Golf s ním zrychlí na stovku za 8,8 sekundy. Tuto verzi jsme zatím neozkoušeli, ale podle zkušeností těch, kdo s ní jeli, výrazný rozdíl v jízdních výkonech nepocítíte.
Startovací cena stokilowattového fullhybridního Golfu je 850 tisíc korun, výkonnější 125kW provedení začíná s o stupeň vyšší výbavou na 951 tisících, verze R-Line je za 980 tisíc.