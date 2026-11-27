Jako by se zas u Volkswagenu začali dělat autaři, lidé, kteří u stavby aut přemýšlí, myslí na zákazníky a naslouchají. ID.Cross možná symbolicky startuje novou éru celé automobilky a koncernu. Dobu, kdy jde zas hlavně o auta. Nový malý elektromobil je vymyšlený, postavený a odladěný do detailu. A – můžeme si rýpnout – možná i naznačuje, že hrané rovnostářství jednotlivých značek a deklarovaná korektnost v německém koncernu jsou pryč: VW ID.Cross totiž má a může dostat prvky výbavy, které jeho dvojče Škoda Epiq bude jen závidět.
ID.Cross je čistokrevný, přívětivý crossover stojící na velkých osmnáctipalcových až dvacetipalcových kolech, který působí naprosto přirozeně – zkrátka stále vypadá jako normální auto a skvěle padne do ruky. Ačkoliv se vyhýbá jakýmkoliv výstřelkům a jeho vzhled je možná až prvoplánovitě líbivý, rozhodně nejde o sterilní či bezduchou věc.
Volkswagen si vzpomněl, že má za sebou slavnou a úspěšnou historii, ze které nyní čerpá. Šéfdesignér značky Andreas Mindt se netají obdivem k Hartmutu Warkussovi, tvůrci čtvrté generace Volkswagenu Golf – tedy vůbec nejvyráběnějšího Golfu historie. Právě na éru této mladé ikony chce Mindt navázat a vzdát jí hold. Tento odkaz a filozofii poctivého designu sdílí ID. Cross se svým sourozencem, menším modelem ID. Polo.
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Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Konečně zase jako doma
V kabině je vůz moderní, ale zároveň se úspěšně vyvaroval slepých uliček a neergonomických experimentů, které zklamaly u dřívějších elektromobilů značky.
Řidič má k dispozici normální volant s klasickými fyzickými tlačítky a stahování oken funguje přesně tak, jak jsme léta zvyklí, takže žádné sdružené přepínače, dotykové plochy a další ergonomické přešlapy a nesmysly.
Díky tenkým sloupkům je z vozu navíc skvělý výhled. Oproti sourozenecké Škodě Epiq, která má jen malý displej pod volantem, nabízí ID.Cross větší obrazovku zobrazující kontrolky a provozní údaje.
A vedle tablet infotainmentu. Pravda, systém by však mohl být o něco svižnější, protože některé funkce se po startu probouzejí déle a na zorientování se v menu si budete muset vyhradit jedno odpoledne; některé ikonky na displeji jsou bohužel poměrně titěrné, takže je starší oči hůř čtou a složitěji se na ně trefujete prstem. Vše zachraňuje povedená retro grafika, která baví snad každého.
Navzdory kompaktní vnější délce (kolem 4,15 metru) překvapí auto velkou a vzdušnou kabinou a v kufru je pro zavazadla opravdu hodně místa. 475 litrů kufru je skvělá hodnota, jen tam náklad budete spíš vršit, zavazadlový prostor je v zájmu protažení prostoru v kabině hlavně hluboký, než dlouhý.
Španělská výroba
ID. Cross stojí na upravené koncernové elektrické architektuře MEB Entry (s pohonem předních kol), vyvinuté speciálně pro malá auta. Je součástí čtveřice malých koncernových elektromobilů vyráběných ve Španělsku. Ze závodu v Pamploně na severu země sjíždí z linek Volkswagen ID.Cross společně se svým technickým dvojčetem, Škodou Epiq. V továrně značky Seat v Martorellu u Barcelony se pak vyrábí sourozenci Volkswagen ID. Polo a Cupra Raval.
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Nabídka techniky zahrnuje dvě velikosti trakčního akumulátoru (kapacita 37 kWh s chemií LFP a 52 kWh NMC) a čtveřici výkonových stupňů: 85 kW, 99 kW, 155 kW a čerstvě oznámenou vrcholnou sportovní verzi ID. Cross R-line s výkonem 166 kW (226 koní). Automobilka očekává, že poměr prodejů mezi malou a velkou baterií bude vyrovnaný 50 : 50.
Největším neduhem modelu ID. Cross i celé této španělské elektrické smečky je však struktura nabídky. Automobilka vám totiž nedovolí zkombinovat velkou baterii s nižším výkonem motoru. V praxi jste tak nuceni koupit silnější verzi (211 koní), ačkoliv takový výkon v městském a příměstském elektromobilu reálně vůbec nepotřebujete. Po chvíli vykrucování, hrátek s čísly a slovíčkaření nakonec zástupci značky přiznávají, že vědí, že by právě kombinace slabší výkonové verze s velkou baterií byla zdaleka nejžádanější, ale na ní by automobilka nevydělala nic. Je totiž třeba kalkulovat s tím, že právě akumulátor tvoří velkou část výrobních nákladů (40–50 procent), je tedy potřeba zákazníkům alespoň opticky nabídnout něco navíc a navýšit cenu, i když zrovna v případě malých elektrických španělů je elektromotor pohánějící přední kola ve všech výkonových stupních stejný. Prodejce bude argumentovat tím, že kdybyste měli velkou baterku a s ní vám dali míň výkonu oproti aktuální nabídce, nezískáte dojezd navíc, ovšem to je slovní ekvlibristika, kterou se bude snažit vaši otázku převrátit na ruby, jenže vy chcete k nižšímu výkonu větší baterku, a v takovém případě určitě víc dojezdu dostanete.
Základní ID.Cross s menším akumulátorem nyní v Česku startuje na 691 tisících, pokud chcete velkou baterii, musíte brát tedy výkonnější provedení navíc ve vyšší výbavě, od 890 tisíc. Že by prodejce nějak razantně slevil, se čekat nedá, marže má na malých elektroautech Volkswagen i dealer velmi malé. Touto optikou má smysl se podívat v nabídce značky o patro výš – model ID.3 v občerstveném provedení Neo startuje s nejmenší 50kWh baterií na 749 tisících a je to „víc auto“, s prostornou kabinou, 125 kW a pohonem zadních kol.
Jezdí, jak volkswagen jezdit má
Na silnici je ID. Cross suverénní, elektrické bleskové rozjezdy a okreskové předjíždění přidají na jistotě. Auto se ovládá naprosto plynule a má hladký, skvěle vyladěný podvozek (vzadu s jednoduchou vlečenou nápravou). Jak vysvětlil jeden z podvozkářů, u elektromobilů je obecně mnohem těžší odfiltrovávat podélné houpání auta odpředu dozadu, což je dané koncepcí s těžkou baterkou v podlaze – a u vyššího crossoveru je to ještě těžší než u nižšího ID. Polo. Přesto se to inženýrům povedlo na výbornou. Na poměry crossoverů či SUV se auto v zatáčkách nijak výrazně nenaklání ani nehoupe. Pohyby karoserie jsou typické pro elektromobil, vnímáte „těžký“ podvozek, ve kterém je uložený akumulátor. A protože v autě s vyšší stavbou karoserie máte vestibulární ústrojí výš v než je těžiště vozu, přijde vám, že se elektroauto hýbe nepřirozeně oproti klasickému spalovacímu autu, kde je hlava blíž těžišti vozu. U ID.Pola je hlava níž, a tedy blíž těžišti, než u ID.Crossu, proto taky působí nižší hatchback sportovnějším a obratnějším dojmem.
Pokud si v konfigurátoru odpustíte obří dvacetipalcová kola a sáhnete po menším rozměru, odmění se vám ID.Cross velmi komfortním projevem a plavnou jízdou. Standardní podvozek je ostatně naladěn více do komfortu. Na rozdíl od zmíněné Škody Epiq však můžete u Volkswagenu sáhnout po adaptivním podvozku DCC (u nějž značka očekává zhruba 15procentní podíl na prodejích), a u vrcholného provedení dostanete dokonce i samosvorný diferenciál.
Podvozek DCC umožňuje nastavení od režimu Komfort až po Sport (když zvolíte podvozek s obyčejnými tlumiči, není jejich tuhost uprostřed rozsahu DCC, ale o trochu víc do komfortu). DCC funguje chytře i na pozadí – při vyšší rychlosti nebo náhlém vyhýbacím manévru dokáže bleskově přitvrdit jednotlivé tlumiče zcela nezávisle na zvoleném jízdním režimu, čistě na základě reakce na pohybu volantu a dalších parametrů. Tím se auto stabilizuje, omezují se náklony a je jistější i agilnější.
Při ostřejší jízdě v zatáčkách si pak můžete všimnout specifického technického detailu: z přední části kabiny se ozývá jemné cvakání. Způsobuje ho integrovaná jednotka brzd uchycená přímo na příčce mezi motorovým prostorem a kabinou. V ní pracují ventily regulující brzdový tlak – když jedete ostře, slyšíte je spínat, jak vám stabilizační systém pomáhá zatáčet a držet stopu přibrzďováním jednotlivých kol. Dá se tak docela bezpečně poznat, kdy začnete jet víc zostra.
A ještě jeden postřeh z kuchyně inženýrů ladících podvozky. Specifikem konstrukce u elektroaut je fakt, že hmotnostní rozmezí mezi jednotlivými verzemi jsou jen velmi malé. U ID.Cross činí rozsah hmotností pouhých přibližně 70 kilogramů – to je obrovský rozdíl oproti spalovacím autům, kde rozdíly mezi výbavami a motorizacemi dělají klidně 300 až 400 kilo. Takže mají podvozkáři míň práce, protože nemusí testovat a ladit tolik variant podvozků.