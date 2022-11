Pouliční sporťák je přívětivé žihadlo pro profíky. Zvládne i lehčí terén

Pokud dáme stranou nejrůznější modely z čínských e-shopů, pak se v komunitě jezdců na elektrokoloběžkách velice často skloňují jména trojice modelů: Kaabo Mantis 10 / GT, Dualtron Victor a Vsett 10+. To proto, že tyto tři modely jsou v podstatě přímými konkurenty a zároveň i představují jádro celé vyšší střední třídy elektrokoloběžek. Jsou to totiž všechno dvoumotorové modely s podobnými výkony, maximálními rychlostmi, desetipalcovými koly a hlavně i podobnou cenou.

Vsett 10+ se však dá označit asi jako nejzajímavější model z této trojice a obecně jedna z nejvíce lákavých voleb v kategorii modelů okolo šedesáti tisíc korun. Má v Česku jednak velikou komunitu příznivců, ale hlavně také několik nadstandardních prvků, které u konkurentů nenajdete. To samé se dá samozřejmě říci i o zbylých dvou modelech (viz naše recenze na Kaabo Mantis 10), které také mají spoustu zastánců. Dnešní test však je právě o žlutém žihadle, které díky jeho nápadné barvě na ulici jen tak nepřehlédnete, Vsettu 10+.

Do redakce nám dorazila nejlevnější varianta s 20,8Ah „neznačkovou“ baterii, kterou někde najdete pod označením Lite. Dále je Vsett 10+ dostupný také ve variantě Super s 25,6Ah akumulátorem od výrobce LG a nakonec v Pro verzi s 28Ah baterií rovněž od LG. Tyto dvě lepší varianty jsou pochopitelně i celkem výrazně dražší.

Co Vsett 10+ dovede?

Úplně na úvod si vyjmenujeme už obvyklá upozornění, že pro Vsett 10+ platí stejná pravidla jako pro elektrokola. To znamená že pokud má motory s vyšším výkonem než 1 000 W a maximální rychlost přesahuje 25 km/h, oficiálně nesmí na veřejné komunikace. Výrobci to ovšem obcházejí tak, že vám koloběžku dodají s omezeným výkonem i rychlostí a je jen na vás, zda si ji po svém odblokujete na maximální výkon a rychlost a pak se s ní proháníte dle libosti na soukromém pozemku.

Vsett 10+ Hmotnost: 36 kg

36 kg Maximální nosnost: 130 kg

130 kg Dojezd: až 65 km (s 20,8Ah baterií)

až 65 km (s 20,8Ah baterií) Nejvyšší rychlost: 75 km/h, s omezovačem do 25 km/h

75 km/h, s omezovačem do 25 km/h tři jízdní režimy, LED osvětlení, stojánek, brzdová světla, skládací konstrukce, režim dvou motorů, hydraulické brzdy, zámek na NFC štítek

Doporučená cena: 53 900 korun s DPH

Odblokování v případě Vsettu 10+ znamená, že nabídne celkem dva motory, každý s nominálním výkonem 1 400 W, což dává ve špičce a optimálních podmínkách dohromady asi 3 600 W. Od běžných městských vozítek s výkonem v řádu stovek wattů, má tak Vsett 10+ dost daleko. Ovšem zároveň nás mile překvapil svou poměrně střízlivou akcelerací, kdy se vám koloběžka nesnaží za každou cenu utrhnout ruce z řídítek.

Vsett 10+ je duší sporťák, ovšem ne vyloženě splašená bestie jako třeba Dualtron Thunder 2 (viz naše recenze). Na popojíždění po městě se vlastně hodí překvapivě dobře a stejně tak poslouží i na výletě, kde se chcete hlavně kochat a moc neuhánět. Tedy ne že by neuměl v případě potřeby vystřelit vpřed (obzvlášť, když si vyladíte nastavení motorů), ovšem v základu je práce s akcelerační páčkou poměrně jednoduchá a nemusíte se vůbec učit různé postoje a zapření nohou, abyste akceleraci vůbec ustáli.

Nicméně pokud chcete zažít trochu adrenalinu, pak zkrátka stačí páčku akcelerace držet dál. Levnější a střídmější sourozenec Vsett 9+ nejede víc než 55 km/h, a tak jsem i při první projížďce na Vsettu 10+ vzhledem k celkem podobnému akceleračnímu projevu čekal podobně svižnou projížďku. Jenže koloběžka má i za hranicí 50 km/h dost chuti uhánět a při zvolení nejrychlejšího „Sport“ režimu a dvou aktivních motorů najednou svištíte rychlostí až 75 km/h.

Do toho by se samozřejmě měli pouštět už jen zkušení jezdci, kteří vědí, co dělají. Při 75 km/h už se bavíme opravdu o nebezpečně vysokých rychlostech, kde jedna chyba už může znamenat těžká poranění či i smrt. Na Vsett 10+ rozhodně doporučuji integrální helmu, ideálně i sadu chráničů (lokty, kolena, páteř). Dále také dostatek rozumu, ohleduplnosti a schopnost předvídat překážky.

S opravdu přimhouřenýma očima bych však na koloběžku s nižším rychlostním stupněm ze tří možných (plus zmíněný Sport režim) pustil i mírně pokročilého jezdce. Pokud koloběžku výkonově zkrotíte, a to ať už vypnutím režimu dvou motorů či prvním rychlostním stupněm, pak je to s Vsettem 10+ vlastně docela příjemná projížďka s rychlostmi pod 30 km/h.

Co funkce a pohodlí?

Nyní se možná budu trochu opakovat, jelikož Vsett 10+ v podstatě není nic jiného než „macatější“ Vsett 9+, který jsem letos také testoval. V naprosté shodě jsou především věci, jako možnost zamykat koloběžku pomocí NFC přívěsku (koloběžka se bez něj nezapne), identický skládací mechanismus s hned třemi pojistkami, sklápěcí řídítka, dva nabíjecí porty, stejný displej a ovládací prvky.

Za těch zhruba 10–20 tisíc navíc oproti „devítce“ samozřejmě vedle vyššího výkonu a celkově větších rozměrů dostanete také větší kola (10 palců), hydraulické brzdy a tlumiče. A pokud jsem měl pocit, že s Vsettem 9+ se drobnějšího off-roadu bát nemusíte, tak 10+ je už opravdu jen krůček od terénního modelu.

Samozřejmě, že mu nejvíce svědčí pevné povrchy, ovšem právě ono hydraulické odpružení obou kol zajistí opravdu pohodlnou jízdu i v případě, že potkáte třeba štěrk, lesní nebo polní cestu, a dokonce i sem tam nějakou kaluž. Ačkoliv u provozu elektrokoloběžek se obecně radí vodě vyhýbat, Vsett 10+ má certifikaci IP44, což znamená, že nějaké to pocákání vodou mu vadit nebude.

NFC štítky a dvojice nabíjecích portů na Vsettu 10+

Přílišná měkkost odpružení sice někomu nemusí úplně vyhovovat v případě, že se pohybuje pouze po silnicích a stezkách, ovšem u Vsettu 10+ si i v takovém případě velice rychle zvyknete. Schválně jsem jej vzal i na cestu složenou z panelů s pořádnými mezerami, kde koloběžky s žádným či minimálním odpružením raději vedu. U Vsettu 10+ jsem pod nohama pociťoval jen lehčí brnkání tlumičů.

Bezpečnost pak zajišťují dvě hydraulické brzdy značky ZOOM, kterým asistuje i elektronická ABS. To je mimochodem značné vylepšení právě oproti devítce, kde se musíte spokojit pouze s klasickými lankovými brzdami. A díky větší velikosti koloběžky jako takové máte pod nohama dost místa, abyste za jízdy mohli klidně i přešlapovat. Nechybí samozřejmě ani zadní opěrka pro nohu, která má navíc i praktické madlo pro přenášení.

Když je řeč o přenositelnosti a skladnosti, tak se bohužel připravte na to, že Vsett 10+ zvládnou v ruce nosit už jen opravdoví siláci. I verze s nejmenší baterií se 36 kilogramy se opravdu pronese a vyjma nakládání do auta nebo přizvednutí při parkování do užšího prostoru se vám nebude moc chtít ji zvedat. S tím se ovšem u výkonnějších modelů s většími bateriemi musí počítat.

Jak daleko dojede?

Vzhledem k tomu že jsem na projížďku dostal zapůjčenou papírově nejslabší verzi, nečekal jsem zázraky. S onou 20,8Ah baterií (při 60V napětí) se dá celkem svižnou jízdou ujet alespoň 40 kilometrů. Když se budete trochu krotit, dostanete se i na hranici 50 kilometrů. Výrobcem uváděných 65 kilometrů už se mi zdá trochu přitažených za vlasy, nicméně s dostatečně lehkým jezdcem v nenáročném terénu to asi reálné je.

Koloběžce samozřejmě se svým výkonem nedělají problémy ani strmé kopce (o to se stará dvojice motorů), ovšem pokud byste Vsett 10+ vzali s sebou na výlet do hodně kopcovitého terénu, i zmíněných 40 kilometrů bude možná trochu optimistický odhad.

Každopádně pokud to s jízdou na elektrokoloběžce myslíte opravdu vážně, pak stojí za zvážení pořídit jednu z lepších variant (Super, Pro), které garantují ještě delší dojezd. Jelikož jsem testoval pouze model Lite, nevím přesně o kolik se dojezd s lepšími variantami prodlouží, nicméně znatelný rozdíl tu jistě bude. Připravte se ovšem na to, že Lite a Pro modely (20,8 oproti 28 Ah) už od sebe dělí celých 16 tisíc korun.

Nabíjení naopak máte s Lite verzí pochopitelně nejkratší, z téměř prázdného stavu bude trvat asi 10 hodin, reálně však doporučuji nabíjet kdykoliv to je jen možné, takže třeba po 20km projížďce stačí na doplnění plné kapacity jen asi 4–5 hodin na nabíječce. Pokud se vám bude chtít nabíjet ještě rychleji, máte k dispozici zmíněný druhý nabíjecí port.

Jak máte aktuálně baterii nabitou, lze kontrolovat jak na displeji s grafickým ukazatelem s jednou až pěti čárkami, tak i přes samostatný voltmetr. Je dobré si zapamatovat, jaká hodnota přísluší různému stupni nabití, jelikož grafický ukazatel není moc spolehlivý.

Žihadlo pro náročnější

Elektrokoloběžce Vsett 10+ se nedá upřít to, že umí spoustu věcí a hlavně je umí dělat pořádně. Má opravdu parádní odpružení se kterým se nebudete muset bát vjet i do terénu (s trochou soudnosti). Po městě či jen tak na výletě nabídne klidný a pohodlný zážitek, ovšem s možností se projet opravdu hodně svižně. Koloběžka však na vás jakožto jezdce bere ohledy a nesnaží se o divokou akceleraci, je pevná, kvalitně zpracovaná a stabilní.

Nevýhody se na Vsettu 10+ hledají celkem obtížně, byť se samozřejmě spousta zájemců jistě pozastaví nad cenami. Doporučené ceny jsou pro jednotlivé verze následující, byť aktuálně je však ve slevových akcích můžete najít i s poměrně znatelnou úsporou:

Vsett 10+ Lite (20,8Ah baterie) - 53 900 korun

Vsett 10+ Super (25,6Ah baterie značky LG) - 64 900 korun

Vsett 10+ Pro (28Ah baterie značky LG) - 69 900 korun

Ani ta nejdostupnější varianta vlastně není moc dostupná, a to je nutné brát v potaz výše zmíněnou radu, že pokud budete koloběžku využívat opravdu často, pak dává smysl sáhnout po verzi s lepší baterií.

Zároveň se v tu chvíli může ozvat i konkurence, která nabídne lepší baterie za méně peněz. Třeba Dualtron Victor Pro má 30Ah baterii za nižší cenu (63 tisíc korun) než u Vsettu 10+ Super a Kaabo Mantis GT pak nabídne 24,5Ah baterii za prakticky stejnou cenu jako verze Vsett 10+ Lite. Zatímco dualtron je však s Vsettem 10+, co se výkonu týče, prakticky srovnatelný, Mantis GT už nižší cenu musí kompenzovat slabšími motory.

Troufám si však tvrdit, že nikde jinde nedostanete takto příjemně měkký podvozek, který tlumí opravdu skvěle různé nerovnosti, dále svižnou, ovšem ne vyloženě extrémní jízdu a zároveň také nadstandardní prvky typu zámek na NFC. Na Vsettu 10+ je zkrátka radost se projet a pokud se tedy opravdu nesnažíte na maximum optimalizovat nákup v poměru ceny a výkonu/dojezdu, rozhodně má smysl si za Vsett 10+ připlatit.