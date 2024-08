Mercedes, co skončil pod hnojem, a jiné lahůdky. Řezníkův šroťák je na prodej

Nálezy zaprášených a rezivějících automobilových legend ve starých stodolách i pod širým nebem pravidelně poutají pozornost milovníků klasických aut. Nyní se pozornost soustředila na mýtickou sbírku obchodníka a sběratele Rudiho Kleina z Los Angeles.

Po celá desetiletí pražilo horké kalifornské slunce na směsici cenných aut, z nichž některá byla ukrytá v hale, zatímco jiná byla vystavena přírodním živlům. Kolekce, jejíž existence byla sice známa, ale jen málokdo věděl, kde vlastně je, se v říjnu objeví pod aukčním kladívkem RM Sotheby’s.

Za téměř půlstoletí ji vybudoval německý řezník Rudi Klein, který koncem 50. let emigroval do USA. Svoji původní profesi ale pověsil na hřebík, když si uvědomil, že by se dalo mnohem lukrativněji živit provozováním vrakoviště. V roce 1967 se rozhodl specializovat na vozy Porsche. Založil proto Porche Foreign Auto. Ne, to není překlep, „s“ v názvu chybí záměrně. Klein ho z názvu firmy vypustil, neboť značka Porsche pohrozila právními kroky. Rychle ale rozšířil své podnikání na další evropské značky.

Následujících několik desetiletí Klein v tichosti shromažďoval opravdové automobilové klenoty. Za ostnatým drátem a ocelovým plotem, částečně pod širým nebem a zčásti v přístřešcích z vlnitého plechu, se postupně rodila omračující sbírka relikvií. Klein byl známý jako prohnaný obchodník s dobrým čichem na dobré příležitosti, ale ve sběratelských kruzích byl tak trochu vyvrhelem. Přesto se na něj obracela celá řada těch, kteří potřebovali nějaký neobvyklý díl na svůj historický vůz.

Když v roce 2001 Rudi Klein zemřel, jeho synové Ben a Jason nechávali toto patrně nejpozoruhodnější autovrakoviště na světě v původním stavu. Až teprve letos se rozhodli auta a díly rozprodat.

Mezi hromadami vozů Porsche 356 a 911, asi půl tuctem Lamborghini Miura, různými maserati a aston martiny v rozličném stavu nechybí předválečné maybachy, všelijaké mercedesy, kupé Facel Vega, ale kupříkladu i prototyp Iso Grifo A3/L Spider z roku 1967 od Bertoneho, který Klein koupil od producenta televizních filmů Grega Garrisona.

Nechybí ani jeden z pouhých 29 vyrobených Mercedesů 300 SL z roku 1955 s hliníkovou karoserií, vůz, o kterém se myslelo, že je navždy ztracen. Jeho majitelem byl kdysi dokonce Luigi Chinetti, legendární závodník a importér vozů Ferrari do Spojených států amerických. Mezi nabízenými skvosty je rovněž Horch 855 Special Roadster z roku 1939, poslední vyrobený vůz značky, který byl relativně nedávno zapůjčen do muzea Audi v Německu. Jedná se o exemplář kdysi vlastněný Evou Braunovou, dlouholetou společnicí a krátce i manželkou Adolfa Hitlera.

Unikátní mercedes s pohnutým osudem

Perlou v koruně Kleinovy sbírky je však velmi vzácný Mercedes-Benz 500 K Special Coupe z roku 1935, postavený pro závodní legendu stříbrných šípů Rudolfa Caracciolu.

Tento dvoumístný vůz měl vyšší čelní sklo, aby vyhovoval vysoké postavě Caraccioly. Poté, co ho vyměnil za jiné auto, ho v roce 1939 v pařížské prodejně aut koupil italský diktátor Benito Mussolini a daroval ho svému zeti. Hrabě Galeazzo Ciano byl italským ministrem zahraničí, který mu pomohl ovládnout novou kolonii Etiopii.

Po vzpouře ho ale spolu s dalšími zrádci nechal Mussolini zastřelit. Auto přežilo druhou světovou válku ukryté pod hnojem v Etiopii a poté bylo prodáno do Kalifornie, kde několikrát změnilo majitele.

Po nákladné renovaci byl Mercedes-Benz 500 K Special Coupe v roce 1966 vystaven na Pebble Beach, kde v soutěži krásy skončil druhý ve své kategorii. K vidění byl v Pebble Beach ještě v roce 1978, kde dokonce vyhrál svou kategorii. Klein tento skvost koupil koncem 70. let a v roce 1980 ho přivezl na klubový sraz Mercedesu v Newport Beach. Když však autu nešel nastartovat motor, rozrušený Klein ho naložil zpět do nákladního přívěsu, a od té doby ho už nikdo nikdy neviděl. Až opět nyní.

Aukční síň RM Sotheby’s ještě neoznámila přehled všech aut a vyvolávací ceny, ale již těch několik dostupných fotografií a informací ukazuje, o jak ohromující záležitost se jedná. Mnohá auta jsou ovšem, jak se zdá, v žalostném stavu a restaurátorské dílny po celém světě tak budou mít asi hodně napilno.

Jejich původní stav však jistě přiláká velký počet sběratelů. Taková příležitost se totiž už možná nebude opakovat!