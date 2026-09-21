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Vraky aut v centru Prahy budí pozornost. Připomínají chyby řidičů

Komerční sdělení   13:45aktualizováno  14:34
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky. | foto: Still

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
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Na čtyřech frekventovaných místech v Praze se objevily havarované automobily. Nejde o následky čerstvých nehod, ale o instalace, které mají upozornit na každodenní chyby za volantem. Jen za prvních osm měsíců roku přišlo na českých silnicích o život 278 lidí.

Co znamenají vraky u Národního muzea a Na Příkopě?

Na několika rušných místech v Praze mohou lidé v těchto dnech narazit na neobvyklou podívanou. Stojí tam vraky automobilů, které připomínají následky vážných dopravních nehod.

Havarované vozy jsou umístěny na náměstí Jiřího z Poděbrad, mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.

Instalace zatím neprozrazují podrobnosti o žádné konkrétní nehodě ani identitu řidiče. Mají především přimět kolemjdoucí k úvaze nad tím, co mohlo samotnému nárazu předcházet.

„To může opravdu skončit auto takhle pomačkané kvůli rychlosti? To by asi řidič ani spolujezdci nepřežili,“ komentuje na náměstí Republiky model nabouraného auta sedmdesátiletá důchodkyně. U jiné instalace „vraku“ na Vinohradech čtyřicetiletý otec poučuje svého desetiletého syna: „Takhle může dopadnout řidič, když se místo na cestu dívá do mobilu.“

Sami sebe omlouváme, ostatní ne

Lidé dopravní přestupky považují za častější u ostatních řidičů než sami u sebe. U druhého řidiče vidíme nebezpečné chování mnohem snadněji než sami u sebe. Když uděláme stejnou věc my, máme pro ni okamžitě vysvětlení: spěchám, jen se na chvíli podívám, ještě to zvládnu. Čím častěji nám takové chování projde bez následků, tím normálnější nám začne připadat,“ uvádí krizová interventka Jan Mottlová.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky

Problém tedy nemusí být pouze v neznalosti pravidel. „Řidiči mohou obecně uznávat jejich význam, v konkrétní situaci si ale dokážou vytvořit vlastní výjimku.

Krátký pohled na telefon si vysvětlí tím, že zabere jen několik vteřin. Malý odstup přesvědčením, že v případě potřeby stihnou zabrzdit. Vyšší rychlost zase tím, že stejně jede celý okolní provoz,“ dodává Mottlová.

Od začátku roku přes dvě stě mrtvých

Podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě se letošní vývoj nehodovosti oproti minulému roku zhoršil.

„Za prvních osm měsíců roku přišlo na českých silnicích o život 278 lidí, což je o 13 více než ve stejném období loni. Jen během letních prázdnin zemřelo při nehodách 100 lidí, nejvíce od roku 2021,“ uvedl Hodboď.

Letošní prázdniny znovu podle policie ukázaly, že největším rizikem na silnicích není technika ani stav komunikací, ale lidské chování. U nejzávažnějších nehod se opakují stejné příčiny – nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a špatné vyhodnocení dopravní situace. „To jsou faktory, které může každý řidič ovlivnit svým rozhodnutím ještě předtím, než usedne za volant nebo za řídítka,“ dodává Hodboď.

Analýza příčin nehod tuto zkušenost potvrzuje. Nejčastější příčinou zůstává nevěnování se plně řízení vozidla, které se podílelo na více než pětině všech evidovaných nehod o prázdninách. Mezi nejtragičtějšími příčinami ale jednoznačně vede nepřiměřená rychlost – ta stála za téměř pětinou všech úmrtí. Následuje nevěnování se řízení, přejetí do protisměru a nezvládnutí řízení vozidla.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky

Smysl organizátoři odhalí později

Vraky rozmístěné na frekventovaných pražských místech mají v první fázi především přitáhnout pozornost a otevřít debatu o každodenních návycích za volantem.

Organizátoři zatím celý kontext instalací nezveřejňují. Podrobnosti o jejich významu i navazující preventivní aktivitě chtějí představit ve druhé polovině září.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky

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Vraky aut v centru Prahy budí pozornost. Připomínají chyby řidičů

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Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

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