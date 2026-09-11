K myšlence pořádat setkání socialistických vozidel přivedlo Petra Jirsu před lety zklamání z podobné akce v německém Cvikově. Pořadatelé na ni totiž pouštěli i auta vyrobená v západní Evropě. „Říkal jsem Čechům, kteří tam tehdy jezdili, že něco takového udělám u nás, ale budu si striktně hlídat, aby tam byla jen socialistická auta,“ řekl pořadatel hnačovského srazu.
Na letošní ročník do autokempu na břehu Hnačovského rybníka zamířila vozidla vyrobená v zemích bývalého socialistického bloku nejen z Česka či Slovenska, ale dorazili i účastníci ze Slovinska, Německa či Maďarska.
12. Sraz socialistických vozidel v Hnačově
„Například z Německa přijely nákladní automobily KrAZ. Mají spotřebu tak 100 (litrů paliva) na 100 (kilometrů). Přijely dva. Měly to sem asi 650 kilometrů,“ doplnil Jirsa, který veteránských srazů pořádá víc.
Zatímco na prvním ročníku konaném v roce 2014 se v Hnačově sešlo 264 aut z východního bloku, tak letos to bylo již 1 230. Účast nad jedním tisícem posádek se podle pořadatele drží poslední tři roky.
„V Evropě je to už docela známá akce,“ poznamenal Jirsa, který sám vlastní 70 historických vozidel. I tak ho někteří letošní účastníci překvapili, dorazili totiž s vozy, které v životě osobně neviděl.
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„Mě vždycky hlavně překvapí to nadšení do strojů. Že lidi je opravdu někde objeví ve stodole a celé je krásně opraví do takového stavu, jako kdyby právě sjely z linky,“ řekl.
Kouzlo srazu v Hnačově spočívá i v tom, že jeho účastníci navíc dbají i na dodržování dobové výzdoby, vybavení aut i oděvů.
Historické vozy míří k Prostějovu i do dalších měst
Tuto stále poměrně nedávnou dobu tuzemského automobilismu si můžete připomenout i o tomto víkendu. Její odkaz nasajete tentokrát v kempu Žralok v Plumlově nedaleko Prostějova. Sraz vozidel Československých se zaměřuje na krásy motorismu mezi lety 1961 a 1989. Letos se koná čtvrtý ročník. Na sobotním programu je branná orientační jízda okolím i podvečerní spanilá jízda. Ta účastníky zavede do již zmíněného Prostějova.
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Auta našeho mládí: sraz socialistických vozidel přivítal opravdové perly
Na své si o následujícím dni přijdou i příznivci amerických svalů, ikonických stuttgartských sporťáků či upravených vozů. Letiště v Ústí nad Labem přivítá americké stroje. Očekávat můžete nejen nablýskané veterány, ale i současné vozy. Chybět nebudou ani jednostopé stroje.
Česká Lípa přivítá další ročník tradičního Ferdinand Porsche Festivalu. Letos v patrně komornějším podání než tomu bylo loni, kdy se akce konala v Porsche rodišti, Vratislavicích nad Nisou. Letošní ročník pořádaný u příležitosti 151 let od narození slavného konstruktéra se měl konat v rámci českolipského Speed Festivalu. Ten byl ovšem krátce před jeho zahájením zrušen, a tak se členové českého Porsche Classic Clubu setkají na místním náměstí T. G. Masaryka.
Příznivci upravených vozů pak mohou v sobotu zavítat na letiště Boží Dar v Milovicích. Koná se zde další ročník Tuning Car Párty, na které uskuteční tradiční soutěže Show&Shine a dB Drag. Chybět nebudou ani měřené sprinty či drift.
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Socialistický trh s auty: Mototechna, Tuzex, čekání a drahota
Akční podívanou slibují i další akce. Například 50. Rally sraz Škoda Běšiny, jediný sraz s pravou amatérskou rally s více než 50 kilometry na uzavřených tratích. Akce se koná v Běšinách u Klatov. V Mladé Boleslavi a okolí Českého ráje se pak od pátku koná XVII. Oldtimer & V. Youngtimer Bohemia Rally. Zatímco páteční a sobotní etapa odstartuje od mladoboleslavského Škoda Muzea, tak v neděli se posádky na trať vydají z turnovského náměstí Českého ráje.
Lázně Bohdaneč přivítají v sobotu sraz historických vozidel Aero. Historická vozidla budou k vidění i v Lidicích, kde se koná 10. ročník Lidického okruhu. Akce je upomínkou závodů konajících se v obci v 50. letech minulého století. Veterány bude možné obdivovat také v Roudnici, kde se koná další ročník akce s názvem Historici v Roudnici (galerii z 20. ročníku konaného v roce 2024 můžete zhlédnout v článku Diář petrolheada: Za historiky do Roudnice, k Jihlavě na vyšňořené tahače).
Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.