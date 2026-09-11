Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě

,
Patří mezi největší tuzemské srazy zaměřené na vozy bývalého východního bloku. Letos na již dvanáctý ročník dorazilo do autokempu v Hnačově na Klatovsku víc než 1 200 socialistických vozů a motocyklů. Právě těmto strojům bude zasvěcen i jeden ze srazů o nadcházejícím víkendu.

K myšlence pořádat setkání socialistických vozidel přivedlo Petra Jirsu před lety zklamání z podobné akce v německém Cvikově. Pořadatelé na ni totiž pouštěli i auta vyrobená v západní Evropě. „Říkal jsem Čechům, kteří tam tehdy jezdili, že něco takového udělám u nás, ale budu si striktně hlídat, aby tam byla jen socialistická auta,“ řekl pořadatel hnačovského srazu.

Na letošní ročník do autokempu na břehu Hnačovského rybníka zamířila vozidla vyrobená v zemích bývalého socialistického bloku nejen z Česka či Slovenska, ale dorazili i účastníci ze Slovinska, Německa či Maďarska.

12. Sraz socialistických vozidel v Hnačově

12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov
12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov
12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov
12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov
12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov
129 fotografií

„Například z Německa přijely nákladní automobily KrAZ. Mají spotřebu tak 100 (litrů paliva) na 100 (kilometrů). Přijely dva. Měly to sem asi 650 kilometrů,“ doplnil Jirsa, který veteránských srazů pořádá víc.

Zatímco na prvním ročníku konaném v roce 2014 se v Hnačově sešlo 264 aut z východního bloku, tak letos to bylo již 1 230. Účast nad jedním tisícem posádek se podle pořadatele drží poslední tři roky.

„V Evropě je to už docela známá akce,“ poznamenal Jirsa, který sám vlastní 70 historických vozidel. I tak ho někteří letošní účastníci překvapili, dorazili totiž s vozy, které v životě osobně neviděl.

Polský hit československých silnic škodovkám ujel a pak zrezl

„Mě vždycky hlavně překvapí to nadšení do strojů. Že lidi je opravdu někde objeví ve stodole a celé je krásně opraví do takového stavu, jako kdyby právě sjely z linky,“ řekl.

Kouzlo srazu v Hnačově spočívá i v tom, že jeho účastníci navíc dbají i na dodržování dobové výzdoby, vybavení aut i oděvů.

Historické vozy míří k Prostějovu i do dalších měst

Tuto stále poměrně nedávnou dobu tuzemského automobilismu si můžete připomenout i o tomto víkendu. Její odkaz nasajete tentokrát v kempu Žralok v Plumlově nedaleko Prostějova. Sraz vozidel Československých se zaměřuje na krásy motorismu mezi lety 1961 a 1989. Letos se koná čtvrtý ročník. Na sobotním programu je branná orientační jízda okolím i podvečerní spanilá jízda. Ta účastníky zavede do již zmíněného Prostějova.

Auta našeho mládí: sraz socialistických vozidel přivítal opravdové perly

Na své si o následujícím dni přijdou i příznivci amerických svalů, ikonických stuttgartských sporťáků či upravených vozů. Letiště v Ústí nad Labem přivítá americké stroje. Očekávat můžete nejen nablýskané veterány, ale i současné vozy. Chybět nebudou ani jednostopé stroje.

Česká Lípa přivítá další ročník tradičního Ferdinand Porsche Festivalu. Letos v patrně komornějším podání než tomu bylo loni, kdy se akce konala v Porsche rodišti, Vratislavicích nad Nisou. Letošní ročník pořádaný u příležitosti 151 let od narození slavného konstruktéra se měl konat v rámci českolipského Speed Festivalu. Ten byl ovšem krátce před jeho zahájením zrušen, a tak se členové českého Porsche Classic Clubu setkají na místním náměstí T. G. Masaryka.

Příznivci upravených vozů pak mohou v sobotu zavítat na letiště Boží Dar v Milovicích. Koná se zde další ročník Tuning Car Párty, na které uskuteční tradiční soutěže Show&Shine a dB Drag. Chybět nebudou ani měřené sprinty či drift.

Socialistický trh s auty: Mototechna, Tuzex, čekání a drahota

Akční podívanou slibují i další akce. Například 50. Rally sraz Škoda Běšiny, jediný sraz s pravou amatérskou rally s více než 50 kilometry na uzavřených tratích. Akce se koná v Běšinách u Klatov. V Mladé Boleslavi a okolí Českého ráje se pak od pátku koná XVII. Oldtimer & V. Youngtimer Bohemia Rally. Zatímco páteční a sobotní etapa odstartuje od mladoboleslavského Škoda Muzea, tak v neděli se posádky na trať vydají z turnovského náměstí Českého ráje.

Lázně Bohdaneč přivítají v sobotu sraz historických vozidel Aero. Historická vozidla budou k vidění i v Lidicích, kde se koná 10. ročník Lidického okruhu. Akce je upomínkou závodů konajících se v obci v 50. letech minulého století. Veterány bude možné obdivovat také v Roudnici, kde se koná další ročník akce s názvem Historici v Roudnici (galerii z 20. ročníku konaného v roce 2024 můžete zhlédnout v článku Diář petrolheada: Za historiky do Roudnice, k Jihlavě na vyšňořené tahače).

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou

Poslední, čtrnáctý ročník akce Prague Harley Days

Prahou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr...

Galerie pro otrlé. Policejní fotky ukazují hrozbu překračování rychlosti a mobilu

Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných...

Policisté, ale i záchranáři nebo hasiči neustále upozorňují na to, jak nebezpečné je nedodržování pravidel provozu a předpisů. Obzvlášť nejčastější přestupky, jako je držení mobilu za jízdy,...

KVÍZ: Poznáte auto jen podle detailu?

Auta detaily kvíz

Poznáte známá auta jen podle jejich části nebo jediného detailu? Otestujte své znalosti v našem kvízu! Ukažte, že máte auta opravdu v malíčku, a zjistěte, zda se můžete pyšnit titulem neomylného...

Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring zvětšili a přestěhovali do Evropy

Dacia Spring (2026)

Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Spring je úplně nový a teď už evropský. Na některých trzích už také znají startovací ceny, 17 900 eur je asi 430 tisíc korun,...

Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes...

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...

Ceny ojetin rostou rychleji než mzdy. Češi potřebují na nákup nejvíc platů za 5 let

ilustrační snímek

Češi, kteří si chtějí pořídit ojeté auto, na něj musejí vydělávat déle než kdykoli za posledních pět let. Zatímco v roce 2021 odpovídala průměrná cena ojetiny šesti hrubým měsíčním mzdám, letos je to...

11. září 2026

Designový atentát 9/11. Jak Chris Bangle hodil před 25 lety do světa BMW granát

Záď vypadala, jako by k autu vůbec nepatřila. Jako by na ladnou záď někdo...

Zatímco svět po pádu newyorských dvojčat ustrnul hrůzou, v Mnichově téhož dne před 25 lety na frankfurtské výstavě IAA padla jiná modla: klasická krása BMW. V expozici mnichovské značky vybuchla...

11. září 2026

Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě

12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov

Patří mezi největší tuzemské srazy zaměřené na vozy bývalého východního bloku. Letos na již dvanáctý ročník dorazilo do autokempu v Hnačově na Klatovsku víc než 1 200 socialistických vozů a...

11. září 2026

Italská elegance v srdci Prahy. Legenda Alfa Romeo dobyla Malou Stranu

Výstava klasických vozů Alfa Romeo na italské ambasádě v Praze

Výprava italských sběratelů klasických vozů Alfa Romeo se letos vydala za krásami České republiky a na oplátku nám ukázala to nejlepší z tvorby potomků Michelangela Buonarrotiho. Vyvrcholení na...

10. září 2026

Škoda už má přes 45 000 objednávek na nové elektromobily Epiq a Peaq

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Peaq a Epiq doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq, vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Škoda Auto eviduje 45 000 objednávek na své nové elektrické modely. Z toho je...

10. září 2026

První elektrický Range Rover. Šéf značky vysvětluje, proč pět let vývoje nestačilo

Premium
Martin Limpert, globální výkonný ředitel automobilky Range Rover

Pět let. Tolik času trvalo, než byl elektrický Range Rover připraven k představení. Martin Limpert, globální výkonný ředitel britské značky aristokratických teréňáků, v exkluzivním rozhovoru pro...

10. září 2026

Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring zvětšili a přestěhovali do Evropy

Dacia Spring (2026)

Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Spring je úplně nový a teď už evropský. Na některých trzích už také znají startovací ceny, 17 900 eur je asi 430 tisíc korun,...

9. září 2026,  aktualizováno  7:17

KVÍZ: Poznáte auto jen podle detailu?

Auta detaily kvíz

Poznáte známá auta jen podle jejich části nebo jediného detailu? Otestujte své znalosti v našem kvízu! Ukažte, že máte auta opravdu v malíčku, a zjistěte, zda se můžete pyšnit titulem neomylného...

vydáno 9. září 2026

Další oběti krize autoprůmyslu: Jaguar Land Rover se zbaví desetiny lidí

Range Rover Electric

Britský výrobce luxusních automobilů Jaguar Land Rover (JLR) hodlá v příštích dvou letech zrušit po celém světě asi 4000 pracovních míst. S odkazem na sdělení firmy, která vyrábí auta i na Slovensku,...

9. září 2026

Rodinný expediční speciál brázdí Evropu. Hlavně netrčet doma

„Protože jsme panelákoví, vyhovuje nám pobyt mimo uzavřený prostor v přírodě,“ začíná své vyprávění o cestování autem upraveným na přespávání Michal Dočkal. Další čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak svým...

9. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kde jsou kořeny krize evropského autoprůmyslu? Číňané se ukázali jako talentovaní žáci

Komentář
Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...

Před třiceti lety jsme do Číny vyváželi technologie výměnou za přístup na trh. Dnes Číňani kupují naše prázdné továrny, lidé přicházejí o práci a my se ptáme, kde se stala chyba. Svádět vinu na...

8. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou

Poslední, čtrnáctý ročník akce Prague Harley Days

Prahou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr...

8. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet