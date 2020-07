Experti na snižování podlah z Tábora upraví pro vozíčkáře i lamborghini

Úprava auta je dílem firmy API CZ ze Slap u Tábora. Ta je na tento vynález hrdá a rampy vyváží do celého světa.

Vedle nich ale montuje do aut upravená sedadla, robotické jeřáby obsluhující invalidní vozíky a samozřejmě i speciální řízení pro invalidy. „Upravovali jsme i čtyřkolky, veterány nebo sportovní lamborghini,“ říká deníku Metro ředitelka firmy Lenka Köhlerová.



Jste experti zejména na snižování podlahy. Co to znamená?

Snížená podlaha pod obchodním označením Flexi-Ramp je patentem naší společnosti a umožňuje převoz člověka upoutaného na invalidní vozík. Do auta lze pohodlně najet s vozíčkem, a ten i s uživatelem bezpečně ukotvit. Ovládání je lehké, intuitivní, rampa má velice příjemný nájezdový úhel, a přitom naše konstrukce nesnižuje světlou výšku, což oceňují zákazníci třeba v Izraeli.

Jak byla náročná přestavba konkrétně tohoto modelu Caddy Maxi, na kolik přijde korun?

Přestavba přijde přibližně na 200 tisíc korun a z devadesáti procent na ni lze čerpat státní podporu. Je to poměrně zásadní zásah do vozu. Odstraní se podlaha vozu, nádrž a výfukové ústrojí, do vozu je vestavěn sklolaminátový korpus s rampou včetně nové palivové nádrže a výfuku. Přestavba je plně homologována, jsme držitelem národního schválení, což umožňuje vůz bez problému přihlásit na jakémkoliv dopravním odboru na základě námi vystaveného dokumentu.

Jaké jsou nyní trendy a novinky v takových úpravách vozidel?

Nehovořila bych o trendech jako takových, spíše se snažíme jít více naproti zákazníkovi. Vývoj a samotné testování našich výrobků probíhá obdobným tempem jako vývoj samotných vozidel v automobilkách. Pokud automobilka vyjde s novým vozem nebo faceliftem stávajícího modelu, musíme ihned na tuto situaci zareagovat a být schopni fyzicky s výrobkem i legislativně dostát všem požadavkům. Zřídili jsme vlastní výzkumné a vývojové centrum, kde vozy vyvíjíme a testujeme pod dohledem TÜV.

Co zajímavého tam nyní testujete?

Vývojové centrum nám dává obrovskou příležitost vyvíjet nové, zejména kompozitní materiály, které lze použít ve výrobě. Jsme tak schopni dosáhnout obdobných nebo i lepších mechanických vlastností, než mají materiály použité v originálních vozech. Tím, že vůz odlehčíme, nedochází k negativnímu nárůstu hmotnosti, zatížení zadní nápravy a zvýšení spotřeby paliva, což je zase všeobecně velmi skloňovaná problematika emisí.

Jaké nejzajímavější nebo nejnáročnější přestavby jste dělali?

Pokud budeme mluvit trochu o kuriozitách, umíme udělat přestavbu do téměř jakéhokoliv vozu, dělali jsme přestavby čtyřkolek, veteránů a nebo do sportovního vozu lamborghini.

Upravíte mi pro převoz vozíčkářů i starší dodávku?

Individuální úpravy samozřejmě děláme s ohledem na zdravotní omezení zákazníka. Tyto přestavby se pohybují od 20 do 250 tisíc korun.