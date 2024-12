Lak jako na pánvi a opěrka hlavy pro culík. Volvo od žen pro ženy šokovalo

Ženy mají velký cit pro sladění barev, proto u většiny automobilek tvoří důležitou součást designérských oddělení. Občas dokonce navrhnou vzhled celého auta, jako například Juliane Blasiová (BMW Z4 1. generace) či Michelle Christensenová (Honda NSX 2. generace).

Pohled žen a mužů se většinou zásadně liší a využívání názorů žen při vývoji je v poslední době stále důležitější, a to zejména u švédského Volva. Jeho dámská referenční skupina má tradici již od osmdesátých let. Její členky byly zvány na testy a hodnocení nových modelů již v raných fázích vývoje aut. Do širšího povědomí veřejnosti se však tato skupina dostala až v roce 2004, kdy sehrála hlavní roli při vývoji konceptu YCC (Your Concept Car), jakéhosi ženského auta snů.

Prvotní myšlenka na něj se objevila na podzim 2001, kdy měla u Volva sérii přednášek Marti Barlettaová, americká expertka na ženské spotřebitelské chování. Ta tehdy navrhla, aby Volvo sestavilo čistě ženský tým, který by postavil auto, jež by vyhovovalo potřebám a očekáváním žen. Její argument zněl: „Pokud splníte očekávání ženy, předčíte očekávání muže.“

V létě 2002 se u švédské automobilky opravdu dal dohromady ženský tým, jehož úkolem bylo vytvořit dokonalý vůz pro moderní, nezávislou, profesionální ženu. V této době již víc než polovinu kupujících vozů Volvo v USA tvořily ženy a výzkum této značky ukázal, že právě ony jsou v prémiovém segmentu nejnáročnějšími zákazníky.

Genderově nevyvážený koncept

Koncept YCC, který měl premiéru před dvaceti lety na autosalonu v Ženevě, byl koncipován jako malé dvoudveřové čtyřmístné kupé. Designérka karoserie Anna Rosénová uplatnila úhledný minimalistický design. A jako by znala ženy – zadní nárazník byl totiž celý a přední po stranách z nelakovaného plastu. Řidička konceptu YCC ale mohla zvolit i systém, který jí pomohl snadno zaparkovat.

Karoserie genderově nevyváženého konceptu, který podporuje stereotypy, byla nalakována lakem Chameleon, který v závislosti na osvětlení dokázal měnit barevný odstín ze zelené na zlatou nebo z modré na žlutou. Lak se navíc choval podobně jako povrch na nepřilnavé pánvi – nečistoty na něm velmi obtížně ulpívaly, a pokud se přesto přichytily, daly se velmi snadno omýt. „Zvolily jsme lak, který by co nejvíc zdůrazňoval linie vozu,“ chlubila se Maria Ugglaová, designérka odpovědná za barvy a čalounění. Kabině navíc vtiskla atmosféru obývacího pokoje.

Zvláštní pozornost byla věnována nastupování a možnosti personalizace. Koncept proto dostal široké křídlové dveře a přístup do kabiny usnadňoval i sklopný práh, který zamezoval i možnosti zašpinění. Auto se navíc při otevření dveří automaticky přizvedlo.

Velký důraz byl kladen na dobrý výhled. Vzhledem k tomu, že jsou poloha řidiče a výhled klíčové pro bezpečnost a pohodlí, autorky konceptu přemýšlely o tom, že při objednávání auta by se u prodejce naskenovalo celé tělo kupující a údaje o proporcích (výška, délka nohou, délka paží) by se použily k definování pozice řidičky přesně na míru.

Tyto informace by byly uloženy v digitální podobě v klíči a po usednutí za volant a jeho zasunutí do středové konzoly by se vše potřebné (volant, pedály, opěrka hlavy a bezpečnostní pás) nastavilo podle konkrétní řidičky.

Obývák na kolech

Interiérová designérka Cynthia Charwicková vytvořila interiér s dostatkem prostoru. V něm byla řada novinek, například v místě, kde v té době u většiny aut ještě byla řadicí páka a ruční brzda, se objevila velká odkládací schránka s přihrádkami na klíče, mobilní telefony, mince a další drobnosti, ale i pro kabelku a notebook. V dosahu sedadla řidičky byl však také chladicí box, odpadkový koš a v předním blatníku nechyběl pro případ potřeby ukrytý deštník. Ten však měla již první generace Škody Superb v roce 2001.

Návrhářka barev a čalounění Maria Ugglaová chtěla dát autu atmosféru obývacího pokoje, příležitost přenést do auta materiály a látky z domácího prostředí.

Sedadla vypadala, jako by se vznášela ve vzduchu, a jejich opěrky hlavy byly navrženy s prostorem pro culík. A nebyly by to ženy, kdyby vzhled interiéru auta nešlo měnit. Na výběr bylo hned osm možností výměnných podložek na sedadla, vše od tmavě hnědé kůže, lnu a vlněné kudrnaté podložky až po třpytivou žlutozelenou s vyšíváním. Každá z nich měla i odpovídající koberečky. Zadní sedadla této studie elegantního kupé byla jako v kině. Až do doby, než je někdo potřeboval, byla vyklopena směrem vzhůru. A přihrádka umístěná na zadní straně předního sedadla byl ve skutečnosti vyjímatelný kufřík.

Volvo YCC však mělo i další vychytávky pro snadnější obsluhu. Na levém boku karoserie vedle dveří byly dva plnicí otvory bez víček – s kulovými ventily podobně jako u závodních automobilů. Jeden z těchto otvorů byl určen pro tankování benzinu a druhý pro doplnění kapaliny do ostřikovačů. To znamenalo, že nebylo nutné kvůli provozním kapalinám otevírat kapotu, což ale ostatně u Volva YCC stejně mimo servis nešlo. A když se blíží čas pravidelného servisu, auto mělo automaticky upozornit předem vybrané servisní středisko.

Poctivý pětiválec, ale žádná dětská sedačka

Říká se, že v každé ženě je i kus muže – pod kapotou tak nebylo žádné šidítko, ale poctivý pětiválec. Tento 2,5litrový agregát, schopný generovat 215 koní, ale byl vybaven tím, co se tehdy nazývalo ISG neboli integrovaný startér-generátor. Od té doby se tato technologie obecně stala známou jako stop-start, tedy že při zastavení vozu vypne motor a po sešlápnutí akcelerátoru motor automaticky znovu spustí.

Motor poháněl přední kola přes šestistupňovou poloautomatickou převodovku, což znamenalo, že řidičky mohly řadit převodové stupně manuálně nebo to mohly nechat na autě. Tyto převodové stupně byly voleny pomocí pádel na obou stranách volantu – funkce, která se časem stala populárnější, ale která byla při představení Volva YCC spíš ojedinělá.

Koncept vozu pro ženy měl ohlas po celém světě a jeho autorky sklidily řadu ocenění. Ale i spoustu uštěpačných poznámek ve stylu, že když auto má nějaký problém, tak ho bude muset stejně přijet vyřešit nějaký muž. A překvapil i jeden detail – ženská emancipace v případě YCC dosáhla takové úrovně, že návrhářky zcela pominuly převoz malých dětí. Kdo očekával nějaké zajímavě řešené dětské sedačky, musel být zklamán. Auto totiž žádnou nemělo.

Dívky designu GM zářily jen krátce

První čistě ženský designový tým v automobilovém průmyslu ale vznikl mnohem dřív než u Volva, a to již v polovině padesátých letech u amerického koncernu General Motors. Takzvané Damsels of Design GM (Dívky designu GM) byla skupina deseti žen, které měly pomoct oslovit dámskou klientelu.

Bylo to v době, kdy byl Harley J. Earl viceprezidentem oddělení GM Design. „Zručné ženské ruce, které pomáhají utvářet naše vozy zítřka, jsou důstojnými zástupkyněmi amerických žen, které dnes mají poslední slovo při nákupu tří ze čtyř automobilů.“

Earl vysvětloval, že je přivedl, aby dodaly autům od GM „ženský úhel pohledu“. V poválečné Americe totiž ženy studovaly design a kupovaly auta ve větším počtu než kdy předtím – a tato skutečnost Earlovi neunikla. „Ročně vydělávají 42 miliard dolarů, což z nich dělá velmi důležité zákazníky automobilů,“ poukazoval Earl na kupní sílu žen.

Funkční období Damsels v GM však trvalo jen několik let a skončilo, když Earl po výstavě Feminine Auto Show v roce 1958, kde se ženy prezentovaly svými výtvory, odešel do důchodu. Jeho nástupce Bill Mitchell nebyl příliš nadšený ze spolupráce s návrhářkami a většina žen se rozprchla na jiná místa v designu. Suzanne Vanderbiltová však zůstala, v roce 1965 byla povýšena na senior designérku pro interiéry Chevroletu a v roce 1971 se stala hlavní designérkou interiérů u této značky.

Od Giugiara pro ženy

Termín „auto pro ženy“ vzbuzuje různé představy. V roce 1966 se tématu auta, které by se ženám nejen líbilo, ale také by jim usnadňovalo život, věnovali u italské karosárny Ghia. Model 850 Vanessa byl jen studií, která se do výroby nikdy nedostala. Jeho tvůrcem nebyl nikdo jiný než dnes slavný italský designér Giorgetto Giugiaro, tvůrce Fiatu Panda či Volkswagenu Golf.

Koncept Fiat 850 Vanessa, který karosárna Ghia představila na autosalonu v Turíně v listopadu 1966, byl sice jen dvoudveřový, ale Giugiaro vymyslel způsob, aby ženy nemusely kvůli dětem na zadních sedadlech stále sklápět opěradlo. Přístup k zadním místům usnadnilo „racčí křídlo“, jakési výklopné polodveře na pravé straně vozu. Malé děti tak bylo snadné ze strany od chodníku zvenčí uchopit a z vozu vyndat.

Zadní sedadla disponovala integrovanými dětskými sedačkami pro menší ratolesti a zajímavou konstrukci měla i velmi komfortní přední sedadla. Jejich otočné sedáky navíc usnadňovaly nastupování a vystupování i s minisukní. Pro komfort obsluhy bylo uděláno maximum, koncept navíc disponoval samočinnou spojkou z Fiatu 850, označovanou tehdy Idroconvert nebo také Idromatic.

Palubní deska měla jen minimalisticky pojatý úzký pás kontrolek. Tvůrcům evidentně připadalo, že je zbytečné tam dávat cokoli víc. Jako nadbytečná se v jejich očích jevila i vnější zpětná zrcátka, která zcela chyběla. Mnohem důležitější součástí palubní desky se stal velký šuplík pro dámskou kosmetiku vlevo od volantu. Třeba aby si řidičky mohly před blížící se silniční kontrolou rychle zkontrolovat make-up a obnovit rtěnku. Neobvykle velká byla i schránka před spolujezdcem a v interiéru byla i řada dalších prostor pro odložení drobností.

Giugiaro byl tedy ovlivněn faktem, že je motor u výchozího Fiatu 850 umístěný vzadu. Zavazadlový prostor v přídi byl stejně jako u výchozího modelu přístupný po vyklopení kapoty vpřed, manipulaci se zavazadly však usnadňovaly nízké bočnice. Jeho součástí byl údajně i speciální nákupní košík.

Koncept Fiat 850 Vanessa je neprávem zapomenutou kapitolou v historii karosárny Ghia, na kterou si dnes již jen málokdo vzpomene.