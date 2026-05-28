Volvo začne vyrábět na Slovensku od podzimu, na plný výkon najede do roka

  10:00
Nová továrna automobilky Volvo Cars na východním Slovensku začne vyrábět první prototypy vozidel na konci letošního léta nebo na začátku podzimu. Běžnou produkci by pak měla spustit v polovině příštího roku.

Novinářům to po návštěvě závodu řekla ministryně hospodářství Denisa Saková. Na Slovensku, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem automobilů, v současnosti montují vozidla čtyři automobilky.

Slovenský závod Volvo Cars nyní zaměstnává 600 z plánovaného počtu 3 300 pracovníků. Do konce letošního roku by měla firma přijmout dalších 700 zaměstnanců. Výrobní kapacitu továrny 250 000 plně elektrických vozidel ročně bude podle Sakové možné v případě potřeby zdvojnásobit. Nabízené mzdy jsou přitom vyšší proti průměru v tomto regionu.

Ministryně hospodářství uvedla, že už v současnosti jsou v provozu některé části továrny, jako například lisovna. Investici Volva v hodnotě 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy Kč) ministryně označila za jednu z nejvýznamnějších na východním Slovensku.

Automobilka Volvo Cars už dříve oznámila, že odkládá spuštění velkovýroby ve svém závodě v průmyslovém parku Valaliky u Košic na rok 2027. Původně zahájení plánovala už letos. Švédský výrobce elektromobilů Polestar loni uvedl, že svůj připravovaný model SUV Polestar 7 bude vyrábět právě na Slovensku. Automobilky Volvo a Polestar ovládá čínská společnost Geely.

Továrna na Slovensku bude prvním novým závodem společnosti Volvo Cars v Evropě od roku 1965.

První vůz Volvo sjel z výrobní linky v Göteborgu ve Švédsku v roce 1927. Volvo Cars bylo součástí švédské Volvo Group až do roku 1999, kdy společnost koupila americká automobilka Ford. Od roku 2010 patří do Geely Holding. Hlavní sídlo společnosti, vývoj produktů, marketingové a administrativní funkce se nacházejí ve švédském Göteborgu.

Výstavba na východě Slovenska začala 20. února 2023. Průmyslový park Valaliky roste ve stejnojmenné vesnici u Košic. Automobilka má nyní v Evropě továrny ve Švédsku a Belgii. Výroba probíhá též v Číně a USA. Montážní závody má automobilka v Malajsii a Indii.

Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska. Své továrny mají v zemi automobilky Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen.

