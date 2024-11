Volvo chystá výrobu elektroaut na Slovensku. Z Belgie přivezlo školící centrum

Závod bude vyrábět až 250 000 volv ročně. Slovenská továrna bude třetím závodem společnosti v Evropě vedle belgického Gentu a švédské Torslandy.

Školící centrum otevřelo Volvo v prostorách Střední odborné školy průmyslových technologií v Košicích-Šaci. Má sloužit budoucím zaměstnancům při nácviku montážních procesů a zásad bezpečnosti při práci.

„Centrum slouží pro Volvo k zaškolení budoucích pracovníků k zásadám práce na výrobních linkách. Spočívají v určitých technologických postupech s důrazem na bezpečnostní opatření. Příští zaměstnanec se v tréninkovém centru zaškolí k základním návykům, jak řešit jednotlivé situace,“ vysvětluje mistr odborného výcviku Peter Vida, který byl u vzniku školícího střediska. „Hlavně jde o bezpečnost a naučit zaměstnance, kam nevkročit, aby byl proces bezpečný.“

„Nejen operátoři výroby, ale všichni, od nejvyšších představitelů managementu přes řídící pracovníky, se naučí zásadám práce na zařízení,“ popsal Peter Vida. „Zjistí, kde se mohou pohybovat, co mají dělat v případě kritických situací, aby práce byla bezpečná, efektivní a bezporuchová.“

Zařízení, které je součástí simulované výrobní linky, instalovali do jedné z hal v areálu školy a většinu technologie přivezli z belgické továrny značky.

Stejná linka bude po otevření fabriky i přímo v provozu Volva ve Valalicích.

„V našem závodě bude zaměstnáno několik tisíc lidí. V naší společnosti je mnoho metod, jak trénujeme naše zaměstnance. Jsme moc rádi, že jsme tréninkové centrum mohli vybudovat v prostorách této školy. Ujišťuji, že v reálném procesu Volvo vyrábí skutečná vozidla a toto je jen na zaučení zaměstnanců,“ ujistil šéf Volvo Car Košice Marc Gombeer, čímž upozornil na to, že školení probíhá na dřevěných modelech.

S přispěním státu

„Tato škola je krásný příklad toho, jak by měl rozvoj školství vypadat. Tuto linku zafinancovalo Volvo. My tuto školu chceme rozvíjet a máme už plán, jak ji rozvíjet. Několik budov, které se nacházejí v areálu, včetně této, bude kompletně zrekonstruováno, aby se zde budoucí zaměstnanci Volva cítili dobře,“ cituje košického župana Rastislava Trnku portál sme.sk.

„V praxi to znamená, že Košický samosprávný kraj zrekonstruuje školu a vznikne v ní první technologický kampus v kraji. Počítá se s celkovou investicí, rozdělenou do více etap, ve výši 40 milionů eur. Půjde o první středoškolský kampus v Košickém kraji, přičemž v rámci internátní školy by mělo studovat asi dva tisíce studentů. Peníze na první fázi ve výši 8,5 milionu eur mají pocházet zejména z eurofondů,“ uvádí sme.sk.

„Mohu říci, že již nyní vnímáme vysoký zájem mladých lidí o budoucí práci v tomto odvětví. Veřejnost příchod Volva registruje, rodiče se ptají a pociťujeme zvýšený zájem o školu,“ dodal Peter Vida ze školy.

Nová fabrika po 60 letech

„Novým výrobním závodem v Košicích společnost Volvo Cars stanovuje nový standard výroby plně elektrických vozidel. Stanovili jsme si velké cíle. Dva z nich jsou takové: do roku 2030 budeme vyrábět jen elektrická vozidla a do roku 2040 budeme klimaticky neutrální,“ píše automobilka na svém webu věnovanému nové fabrice na Slovensku. „Jedná se o investici ve výši přibližně 1,2 miliardy eur, z čehož bude přibližně 20 % financováno ze státních pobídek. Výrobní kapacita tohoto závodu bude až 250 000 elektrických vozů ročně. V daném regionu dojde díky naší továrně k vytvoření tisíců nových pracovních míst. Košický závod se bude společně s našimi výrobními kapacitami v Torslandě a Gentu podílet na pokrytí poptávky v Evropě, která je naším největším odbytištěm.“

„V souladu s našimi dlouhodobými cíli usilujeme o to, abychom se do roku 2030 stali značkou zaměřenou čistě na elektrické vozy,“ uvedl generální ředitel značky Jim Rowan. „Expanze v Evropě, která je naší největší prodejní oblastí, má pro náš přechod na elektřinu a soustavný růst zásadní význam. Z rozšíření naší výrobní základny na Slovensko mám velkou radost a těším se na přivítání nových kolegů a partnerů na naší společné cestě.“

Místo zvolené pro továrnu nabízí podle Volva dobré logistické a dopravní spojení se zbytkem Evropy a přístup k dobré dodavatelské základně. Při výběru lokace sehrála podle firmy důležitou roli také nabídka podpory ze strany slovenské vlády. Továrna na Slovensku bude prvním novým závodem společnosti Volvo Cars v Evropě od roku 1965.

První vůz Volvo sjel z výrobní linky v Göteborgu ve Švédsku v roce 1927. Volvo Cars bylo součástí švédské Volvo Group až do roku 1999, kdy společnost koupila americká automobilka Ford. Od roku 2010 patří do Geely Holding. Hlavní sídlo společnosti, vývoj produktů, marketingové a administrativní funkce se nacházejí ve švédském Göteborgu.

Výstavba na východě Slovenska začala 20. února 2023. Průmyslový park Valaliky roste ve stejnojmenné vesnici u Košic. Automobilka má nyní v Evropě továrny ve Švédsku a Belgii. Výroba probíhá též v Číně a USA. Montážní závody má automobilka v Malajsii a Indii.

Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele už v současnosti největším výrobcem aut na světě. Volvo bude pátou automobilkou s výrobními kapacitami na Slovensku. Své továrny v zemi už mají Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen (také Škoda).

Továrna švédské značky vlastněné čínským koncernem Geely, kde by práci mělo najít 3 000 lidí, je první velkou investicí v regionu východního Slovenska za poslední roky. Další automobilky mají své továrny v jiných částech země.