Nová volva jsou jako severské detektivky. Pod chladným povrchem bublá napětí

Vladimír Löbl
Volvo vysílá i na české silnice dvojici elektrických novinek, které přivážejí 800voltovou architekturu, dlouhý dojezd a ultrarychlý palubní systém. SUV EX60 sází na praktičnost pro rodiny, zatímco liftback ES90 ukazuje, jak vypadá budoucnost manažerských sedanů bez jediné kapky benzinu.

Modelem EX60 Volvo vstupuje do klíčového segmentu prémiových elektrických SUV, kde jsou jeho hlavním soupeři BMW iX3 a Mercedes-Benz GLC EQ. Je prvním autem této švédské značky, které využívá novou platformu Volvo SPA3 s 800voltovou technikou a podobně jako u Tesly se ve výrobě využívá technologie tzv. megalití.

Druhá novinka, Volvo ES90, přináší technologii, kterou byste čekali spíš u sportovních elektromobilů. 800V architektura, 350kW nabíjení a baterie s kapacitou až 106 kWh. Jenže místo dramatického designu dostanete klidně působící liftback, který změří síly s německou prémiovou trojicí – Audi A6 e-tron, BMW i5 a Mercedesem EQE.

Volvo EX60 je prvním autem této švédské značky, které využívá novou platformu Volvo SPA3 pro elektromobily. Ta – stejně jako nové platformy Neue Klasse od BMW a MB.EA od Mercedesu – zavádí nové konstrukční metody, pokročilou technologii baterií, které zvyšují dojezd, nákladovou efektivitu, dynamiku a bezpečnost.
Šikmá linie střechy, nízká kapota, zužující se podběhy kol a zkosená zadní část přispívají k součiniteli odporu vzduchu pouhých 0,26. To je méně než je obvyklé u SUV této velikosti a spíše odpovídá sedanu nebo kombi.
Palubní deska obsahuje digitální displej před řidičem a velkou centrální dotykovou obrazovku sloužící jako hlavní ovládací rozhraní. Fyzické ovládací prvky jsou k dispozici pouze na volantu a pákových ovladačích ve sloupku řízení.
Megalití ve stylu Tesly: V závodě v Torslandě vyrábí 8 400tunový tlakový licí stroj jednodílný megaodlitek zadní části podvozku. Dříve tato montáž vyžadovala několik lisovacích operací a nástrojů, ale dnes se vše dělá v jednom kroku s dobou cyklu pouhých 120 sekund.
22. března 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

