Modelem EX60 Volvo vstupuje do klíčového segmentu prémiových elektrických SUV, kde jsou jeho hlavním soupeři BMW iX3 a Mercedes-Benz GLC EQ. Je prvním autem této švédské značky, které využívá novou platformu Volvo SPA3 s 800voltovou technikou a podobně jako u Tesly se ve výrobě využívá technologie tzv. megalití.
Druhá novinka, Volvo ES90, přináší technologii, kterou byste čekali spíš u sportovních elektromobilů. 800V architektura, 350kW nabíjení a baterie s kapacitou až 106 kWh. Jenže místo dramatického designu dostanete klidně působící liftback, který změří síly s německou prémiovou trojicí – Audi A6 e-tron, BMW i5 a Mercedesem EQE.
