VW představil malý elektromobil za půl milionu, dostane dvojče od Škody

Cílem Volkswagenu je vystřídat amerického konkurenta Tesla na pozici největšího výrobce elektromobilů na světě.

Prezentace konceptu nového vozu se uskutečnila v rámci novinářského dne před úterním otevřením mnichovského autosalonu. Nový automobil, který bude vyrábět španělská divize Seat, má podobnou velikost jako model Volkswagen Polo. „ID. LIFE je naší vizí plně elektrické městské mobility nové generace,“ uvedl šéf značky Volkswagen Ralf Brandstätter.



Vůz ID. LIFE bude vybaven mimo jiné herní konzolí a projektorem pro promítání filmů. „Zákazník budoucnosti se nebude chtít pouze dostat z bodu A do bodu B. Bude ho mnohem více zajímat, jaké zážitky mu vůz může nabídnout,“ uvedl Brandstätter.



Sériovou podobu malého SUV by podle neoficiálních informací měl VW představit v roce 2024, následně by měl dorazit ještě hatchback na stejné technice; magazín Automobilwoche o něm mluví jako o „novém Polu“, tradičním úspěšném modelu značky VW.

ID. LIFE má dostat dvojčata v podání značek Seat i Škoda. Všechny se mají vyrábět podle informací německého tisku ve španělském Martorellu. Kolem roku 2024 by měla dorazit také varianta pod značkou Škoda, spekuluje se, že by se mohla jmenovat Elroq. U Seatu by mohlo mít elektrické dvojče malé škody jméno Acandra.



Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit podíl vozů s plně elektrickým pohonem na svém celkovém prodeji automobilů na minimálně 70 procent v Evropě a nejméně 50 procent v Severní Americe a Číně, napsala agentura Reuters. Součástí koncernu je rovněž automobilka Škoda Auto.