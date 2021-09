Revoluční auta Václava Havla: lidovka z tuzexu a renault z Portugalska

Co teď nejvíc potřebujete? Auto! Odpověď aktérů sametové revoluce portugalskému prezidentovi Máriu Soaresovi, který chtěl na sklonku roku 1989 podpořit rodící se demokracii, byla překvapivě prostá. Krátce po Vánocích nasedli dva spolupracovníci Václava Havla do auta a vyrazili do Lisabonu pro prezidentský dar – pohodlný rodinný sedan Renault 21 TSE. Dva dny strávili na cestě. Za volantem se střídali.



Zpět v Praze byli 27. prosince. A o dva dny později vezl renault Václava Havla na prezidentskou inauguraci. Nebýt toho, asi by musel jet v autě, které jej vozilo po prvních jednáních hned po 17. listopadu. ve vlastním Volkswagenu Golf.