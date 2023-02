VW má pro zaměstnance únikovou hru, aby je zbavil úzkosti z elektroaut

Firma únikovou hru už otestovala v jiných svých závodech. Nyní ji naplánovala do školícího programu zaměstnancům ve své centrále ve městě Wolfsburg na východě spolkové země Dolní Sasko. S její pomocí chce připravit zaměstnance k přechodu na výrobu elektromobilů. Jako první přijde na řadu 1 200 lidí, kteří se budou podílet na výrobě elektrického modelu ID.3. Vůz se má začít ve Wolfsburgu vyrábět ve druhé polovině roku.

„Je to jeden ze stavebních kamenů v procesu zavádění pracovníků do světa elektromobility,“ řekl Gunnar Kilian, který v automobilce vede úsek lidských zdrojů. „Fakt, že spalovací motor už tu nebude, je pro někoho úplně nová věc. Musíme lidi vyškolit na prostředí s vysokým napětím,“ citovala ho agentura Bloomberg.

„Po závodech ve Cvikově (Zwickau) a Emdenu se továrna ve Wolfsburgu během několika příštích let stane také továrnou na elektrická vozidla. Tato zásadní transformace má být nejen založena na odborném školení, ale má také emocionální stránku: továrna ve Wolfsburgu otevřela eMotionRoom, kde si v následujících měsících může 22 000 výrobních zaměstnanců užít zábavný zážitek z procesu transformace z aut se spalovacím motorem na elektrická vozidla,“ popisuje německá značka, „eMotionRoom je součástí jednodenního školícího programu (eMotionDay) pro výrobní zaměstnance ve Wolfsburgu, který potrvá do roku 2025,“ vysvětluje.

Volkswagen přichystal pro své zaměstnance únikovou hru, která má tlumit úzkost z elektromobility.

„Princip eMotionRoom se již setkal s velmi pozitivní zpětnou vazbou od našich zaměstnanců ve Cvikově. Nápad se ukázal jako mimořádně populární – proto jsme ho zařadili i do Wolfsburgu,“ komentuje zástupce odborářů Gerardo Scarpino. „Přechod na e-mobilitu se může uskutečnit pouze společně s našimi kolegy. Dostat je na palubu, inspirovat je a trénovat je naprosto zásadní pro náš společný úspěch. Je to proto, že transformaci můžeme zvládnout pouze společně – a eMotionRoom je klíčovou součástí skládačky.“

eMotionRoom si Volkswagen vyvinul vlastními silami. Má tři komplikovaně navržené místnosti a zaměstnanci musí v každé z nich do 20 minut vyřešit různé hádanky a problémy. Výzva začíná cestou zpět v čase do 19. století (vynález prvních elektromotorů), druhá místnost sleduje historii lokality Wolfsburg až do současnosti (výroba vozidel se spalovacími motory). Třetí místnost se zaměřuje na digitální budoucnost mobility.

Stejně jako klasické únikové místnosti musí týmy (každý složený ze čtyř lidí) vyřešit různé problémy v každé místnosti, aby otevřely dveře. Každou skupinu provádějí dva instruktoři prostřednictvím videa. eMotionRoom je součástí jednodenního eMotionDay, který zahrnuje i další školicí moduly – například použití headsetů virtuální reality ve výrobě.

Kromě modelu ID.3 plánuje Volkswagen do roku 2026 vyrábět ve své rozlehlé centrále nejméně dva další elektrické modely, a to nový sportovně-užitkový vůz (SUV) Tiguan a následně další SUV. Naposledy zmíněný vůz má nahradit klíčový projekt elektromobilu Trinity, který se šéf společnosti Oliver Blume rozhodl kvůli zpoždění softwaru posunout nejméně o dva roky.

Německý koncern do začátku roku 2025 investuje do přestavby wolfsburského závodu na výrobu elektromobilů 460 milionů eur. Většina peněz půjde do výrobních zařízení a zbytek na rekvalifikaci zaměstnanců.

„Wolfsburg je výjimečný tím, že se zde budou ještě mnoho let vyrábět vozidla se spalovacími motory. Jinými slovy: Pro Wolfsburg je nadcházející transformace především a především o integraci – hladkém propojení s probíhajícími operacemi a výrobou. To je velmi speciální výzva,“ komentuje Christian Vollmer, člen představenstva značky Volkswagen pro výrobu a logistiku.

Volkswagen přichystal pro své zaměstnance únikovou hru, která má tlumit úzkost z elektromobility.

„Nová výrobní linka ve Wolfsburgu nám poskytne větší flexibilitu než kdykoli předtím,“ řekl ředitel závodu Rainer Fessel. „Montážní linka bude první ze závodů vyrábějících osobní automobily značky Volkswagen v Německu, která dokáže na stejné lince vyrábět vozy s elektrickým i spalovacím motorem. S budoucí platformou SSP se tak za několik let stane první multiplatformní továrna Wolfsburgu Volkswagen,“ dodal Fessel. Stojí za doplnění, že vůbec první továrnou, ve které se na jedné lince vyrábí najednou vozy dvou zcela odlišných koncepcí pohonů, je závod Škody v Mladé Boleslavi. Kde se vyrábí pohromadě model Enyaq (elektrická „zadokolka“) s Octavií (vůz s pohonem předních kol se spalovacími motory).