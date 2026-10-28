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Volkswagen zvažuje čínský software pro evropské modely, včetně Škody

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Nasazení softwaru, který nyní používá ve svých autech pro čínský trh, zvažuje automobilový koncern Volkswagen také v Evropě, kde by se mohl používat v budoucích vozech značek Volkswagen, Škoda a Cupra. Informuje o tom německý časopis Manager Magazin s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí.

Tento krok by mohl oslabit pozici americké společnosti Rivian, se kterou Volkswagen spolupracuje na vývoji softwaru pro západní trhy.

Základem pro budoucí evropské modely by se podle časopisu mohla stát takzvaná China Electronic Architecture, elektronická architektura vyvinutá pro čínské modely ve spolupráci s tamní automobilkou Xpeng.

Návrh má vedení koncernu představit šéf hlavní značky Volkswagen Thomas Schäfer. Změna by se mohla týkat zhruba tří čtvrtin příští generace modelů značek Volkswagen, Škoda a Cupra, které rozšiřují nabídku elektromobilů v Evropě. Volkswagen se k informacím odmítl vyjádřit, napsala agentura Reuters.

Koncern dosud používal oddělená softwarová řešení pro Čínu a pro západní trhy. Pro čínské vozy vyvíjí technologii s automobilkou Xpeng, zatímco pro západní trhy spolupracuje s americkým výrobcem elektromobilů Rivian. Do této spolupráce Volkswagen investoval 5,8 miliardy dolarů (126,2 miliardy Kč). Partnerství je důležitou součástí softwarové strategie generálního ředitele Olivera Blumeho.

Volkswagen se dlouhodobě potýká s problémy při vývoji softwaru a zaostává za některými konkurenty. Rozmanitá nabídka modelů od cenově dostupnějších vozů až po luxusní značky Audi a Porsche komplikuje vývoj společných technologických řešení.

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