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Drsné škrty a Blumeho finta. VW jedná o záchranném plánu, odbory se šikují

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  11:25aktualizováno  12:58
Německý automobilový gigant VW čelí největší zkoušce ve své novodobé historii. V sídle společnosti ve Wolfsburgu se dnes, ve čtvrtek 9. července, schází dozorčí rada podniku. Generální ředitel koncernu Oliver Blume předstupuje před akcionáře a vlivné odbory s radikálním transformačním plánem, který reaguje na prohlubující se krizi, vysoké výrobní náklady, čínskou konkurenci a hrozbu amerických cel.

Rozstřel

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Pokud plán projde, bude to pro koncern znamenat bezprecedentní zásah do dosavadního obchodního modelu.

Blume by měl dozorčí radě předložit návrh na historické propouštění a uzavření čtyř továren automobilky v Německu. „Říct, že před Blumem stojí monumentální úkol, by bylo slabé slovo. Čelí dozorčí radě, kde mají v současné době nadměrný vliv zástupci odborů. Generální ředitel musí také ovlivnit vládu Dolního Saska, akcionáře, který se zdráhá propouštět ve svém vlastním území,“ komentuje Autoweek. „Vzhledem k rychlé expanzi čínských automobilek na domácí území Volkswagenu v Evropě se však odborníci z oboru shodují, že Blume nemá jinou možnost než prosazovat propouštění, aby společnost zůstala konkurenceschopná. I když je nepravděpodobné, že by dozorčí rada ve čtvrtek rozhodla, reakce jejích členů na Blumeův návrh bude klíčová pro jeho šance na úspěch.“

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„Volkswagen, který čelí vysokým nákladům a nadměrné kapacitě továrních závodů doma a zároveň bojuje s čínskou konkurencí a cly na dovoz automobilů do Spojených států, je pod bezprecedentním tlakem na přepracování obchodního modelu, který po celá desetiletí nesl růst skupiny,“ shrnuje Bloomberg.

Továrny na odstřel, konec pro desítky tisíc lidí

Podle zdrojů agentury Reuters zvažuje vedení krok, kterému se až dosud úspěšně vyhýbalo – uzavírání výrobních závodů přímo v Německu. Ohroženy jsou celkem čtyři lokality: Hannover, Emden, Zwickau (Cvikov), Neckarsulm (závod spadající pod divizi Audi).

Důvodem je dramaticky se zhoršující nadměrná kapacita. Data společnosti Mobility Global ukazují, že německé závody skupiny budou v letošním roce fungovat pouze na 81 % své standardní kapacity a do konce desetiletí má tento ukazatel spadnout na 73 % (a to i po plánovaném vyřazení závodu v Osnabrücku, pro který se hledá partner v obranném průmyslu). Například saské Zwickau sice letos vykazuje solidní využití 88 %, ale predikce do roku 2030 věští drtivý pád na pouhých 42 %.

Ruku v ruce s uzavíráním fabrik jde i drastické snižování počtu zaměstnanců. Blumeův plán počítá se zrušením 50 000 až 100 000 pracovních míst, což by znamenalo až zdvojnásobení dosud schválených škrtů. Koncern navíc zvažuje zjednodušení svých vnitřních struktur a případný odprodej či vyčlenění divize klíčových značek a podniku zabývajícího se technologií součástek.

„V poslední restrukturalizační dohodě společnosti Blume z konce roku 2024 odbory získaly od vedení závazek zabránit uzavírání německých závodů, což vedlo Volkswagen k hledání alternativních využití pro nedostatečně využívané lokality,“ připomíná Bloomberg. „To zahrnuje dlouhodobé hledání partnera pro obranný průmysl pro továrnu Volkswagenu v Osnabrücku a možnost výroby modelů určených pro čínský trh v Německu (což je z ekonomického hlediska naprostý nesmysl - pozn. iDNES.cz).“

Blumeho finta

Německý Spiegel si všímá, že na Blumeho seznamu opatření je také kontroverzní manévr v oblasti korporátního práva. Klíčová značka VW má být oddělena od struktury skupiny a postavena jako běžná dceřiná společnost, analogicky ke značkám jako Audi nebo Škoda, pod záštitou holdingové společnosti.

„Tato restrukturalizace by fakticky obešla historický zákon VW, který spolkové zemi Dolní Sasko uděluje zvláštní právo veta. Stejný princip by měl být uplatněn i pro divizi komponent - interního dodavatel se závody v Kasselu, Braunschweigu a Salzgitteru by byl rovněž zřízen jako nezávislý subjekt. To by výrazně omezilo vliv spolkové země Dolní Sasko na budoucí rozhodnutí o uzavření závodů.“

Odbory mobilizují

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Největší německý průmyslový odborový svaz IG Metall vyhlásil na den zasedání dozorčí rady celostátní den protestů. Informační demonstrace a shromáždění zasáhly přibližně dvacet poboček a kanceláří po celé zemi – kromě kmenových závodů VW (Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Chemnitz, Drážďany, Osnabrück) se projevily také v lokalitách Audi (Ingolstadt), Porsche (Weissach, Zuffenhausen, Lipsko) či u výrobce nákladních aut MAN.

S ostrým projevem přímo u sídla vedení vystoupí předsedkyně podnikové rady Daniela Cavallová. Odbory jsou sice v tuto chvíli vázány povinností mlčenlivosti a legislativou, takže prozatím nevyhlásily varovné stávky, dávají však jasně najevo, že jsou připraveny stavět barikády.

„Toto je jasný vzkaz pro představenstvo: To není pod naší kontrolou! V těžkých časech stojíme při sobě a požadujeme, aby skupina a tvůrci politik přišli s nápady a plány, jak zajistit plnou kapacitu v našich závodech a ochránit nás před nekalou konkurencí. Místo obviňování zaměstnanců z neúspěchů posledních let se zaměřte na potenciál optimalizace napříč značkami,“ vyzývá Christiane Bennerová, prezidentka IG Metall a místopředsedkyně dozorčí rady VW. „Nebudeme pasivně akceptovat pokračující útoky na práva našich kolegů. V této obtížné situaci zůstáváme jednotní a žádáme společnost a politiky o nápady a plány, jak maximálně využít kapacitu závodů a ochránit je před nekalou konkurencí,“ dodává Bennerová.

Horké léto německého autoprůmyslu

Volkswagen v tomto napětí není sám. Podobně výbušná situace panuje také u konkurenčního Mercedesu, kde před několika dny přes 33 000 zaměstnanců pochodovalo k branám závodů na protest proti prodlužování pracovní doby a škrtání bonusů. Odbory IG Metall už otevřeně predikují automobilovému sektoru v Německu „horké léto“.

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Pro generálního ředitele Olivera Blumeho bude prosazení reforem extrémně složité. Dozorčí rada VW je totiž specifická svým složením – mísí se v ní zájmy rodin majitelů Porsche a Piëchů (jejichž investice v posledních letech ztratily na tržní hodnotě desítky miliard eur), zástupců zemské vlády Dolního Saska a právě silných odborů.

Zasedání radikální škrty pravděpodobně definitivně nestvrdí, očekává se však, že se obě strany dohodnou na tom, že se návrhy začnou vážně zabývat. Následná vyjednávání o budoucnosti německého autoprůmyslu pak budou trvat celé měsíce.

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