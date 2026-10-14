Šéf VW v Paříži vyzývá Evropu k ochraně autoprůmyslu před čínskými nájezdníky

Na akci s názvem „Pro Evropu“ (For Europe), která se konala v předvečer pařížského autosalonu, Blume prohlásil, že Volkswagen pracuje na zjednodušení složitosti procesů v celé společnosti, jejíž portfolio zahrnuje značky od masového Volkswagenu až po luxusní Porsche a Lamborghini. Tento proces označil za „největší transformační program v naší historii“.
„Jde o sdílenou odpovědnost: podnikatelská sféra musí zvýšit svou konkurenceschopnost a vytvářet atraktivní příležitosti, zatímco politici musí nastavit správné rámcové podmínky,“ řekl.
Cenová válka
„Pařížský autosalon se koná v klíčovém okamžiku pro největší evropskou automobilku, která prochází rozsáhlou restrukturalizací a snaží se urychleně aktualizovat svou nabídku elektromobilů pro masový trh, zatímco čínská konkurence v Evropě rychle posiluje,“ píše Reuters.
Čínské automobilky, které doma čelí dopadům cenové války v segmentu elektromobilů a poklesu prodejů, totiž agresivně expandují do Evropy.
Blume ve svém projevu podpořil navrhovaná pravidla „Made in Europe“, která mají motivovat k lokální výrobě, a uvítal dohodu mezi EU a Čínou; ta by mohla snížit dovoz čínských vozů s plug-in hybridním pohonem do Unie o více než polovinu.
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„Ti, kdo zde prodávají, by měli soutěžit za srovnatelných podmínek a vytvářet pracovní místa i hodnoty přímo zde v Evropě,“ řekl Blume na akci, které se zúčastnil i francouzský ministr průmyslu Sébastien Martin.
Zatímco Blume prosazuje rozsáhlé rušení pracovních míst a hrozí uzavřením až čtyř závodů v Německu, čelí zároveň tlaku investorů, aby prokázal, že jeho strategie ozdravení firmy zahrnuje více než jen zeštíhlování a přináší pokrok i ve vývoji produktů a softwaru.
Koncern Volkswagen na autosalonu v Paříži představuje řadu cenově dostupných elektromobilů napříč značkami – od samotného VW, přeš španělskou Cupru až po českou Škodu. Značka Porsche na autosalonu chybí.
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Volkswagen je zdaleka nejprodávanějším výrobcem automobilů v Evropě; v posledním desetiletí si stabilně udržuje tržní podíl kolem jedné čtvrtiny, a to i přesto, že si svou základnu zákazníků budují čínské automobilky jako MG, BYD či Leapmotor.
Přesto Volkswagen pociťuje silný tlak. Jeho generální ředitel Blume patří k lídrům německého automobilového průmyslu, kteří volají po ochranářštějším postoji EU; obavy z odvetných kroků Pekingu totiž ustupují obavám, že se tvrdá konkurence z Číny přelila i do Evropy.
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„V odvětví panují mnohem větší obavy z konkurenční výzvy přicházející z Číny,“ okomentoval pro Reuters Gregor Williams, analytik společnosti Rhodium Group. „Pokles na čínském domácím trhu s automobily vytváří tlak na export,“ připomněl Williams.
„Jedna věc je ztráta tržeb,“ dodal. „Pokud se však Číně podaří vyvézt i cenovou válku, mohl by se evropský trh stát velmi neziskovým.“
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