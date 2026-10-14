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Šéf VW v Paříži vyzývá Evropu k ochraně autoprůmyslu před čínskými nájezdníky

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Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume na autosalonu v Paříži

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume na autosalonu v Paříži | foto: Reuters

Zleva: šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume, Thomas Schäfer - šéf značky...
Zleva: šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume, Thomas Schäfer - šéf značky...
Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026
14 fotografií
Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume očekává, že evropští politici vytvoří rámec nezbytný pro úspěšnou restrukturalizaci této německé automobilky.

Na akci s názvem „Pro Evropu“ (For Europe), která se konala v předvečer pařížského autosalonu, Blume prohlásil, že Volkswagen pracuje na zjednodušení složitosti procesů v celé společnosti, jejíž portfolio zahrnuje značky od masového Volkswagenu až po luxusní Porsche a Lamborghini. Tento proces označil za „největší transformační program v naší historii“.

„Jde o sdílenou odpovědnost: podnikatelská sféra musí zvýšit svou konkurenceschopnost a vytvářet atraktivní příležitosti, zatímco politici musí nastavit správné rámcové podmínky,“ řekl.

Zleva: šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume, Thomas Schäfer - šéf značky Volkswagen a člen představenstva koncernu odpovědný za objemové značky, Martin Jahn - člen představenstva značky Volkswagen
Zleva: šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume, Thomas Schäfer - šéf značky Volkswagen a člen představenstva koncernu odpovědný za objemové značky, Martin Jahn - člen představenstva značky Volkswagen
Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume na autosalonu v Paříži
Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026
14 fotografií

Cenová válka

„Pařížský autosalon se koná v klíčovém okamžiku pro největší evropskou automobilku, která prochází rozsáhlou restrukturalizací a snaží se urychleně aktualizovat svou nabídku elektromobilů pro masový trh, zatímco čínská konkurence v Evropě rychle posiluje,“ píše Reuters.

Čínské automobilky, které doma čelí dopadům cenové války v segmentu elektromobilů a poklesu prodejů, totiž agresivně expandují do Evropy.

Blume ve svém projevu podpořil navrhovaná pravidla „Made in Europe“, která mají motivovat k lokální výrobě, a uvítal dohodu mezi EU a Čínou; ta by mohla snížit dovoz čínských vozů s plug-in hybridním pohonem do Unie o více než polovinu.

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„Ti, kdo zde prodávají, by měli soutěžit za srovnatelných podmínek a vytvářet pracovní místa i hodnoty přímo zde v Evropě,“ řekl Blume na akci, které se zúčastnil i francouzský ministr průmyslu Sébastien Martin.

Zatímco Blume prosazuje rozsáhlé rušení pracovních míst a hrozí uzavřením až čtyř závodů v Německu, čelí zároveň tlaku investorů, aby prokázal, že jeho strategie ozdravení firmy zahrnuje více než jen zeštíhlování a přináší pokrok i ve vývoji produktů a softwaru.

Koncern Volkswagen na autosalonu v Paříži představuje řadu cenově dostupných elektromobilů napříč značkami – od samotného VW, přeš španělskou Cupru až po českou Škodu. Značka Porsche na autosalonu chybí.

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Volkswagen je zdaleka nejprodávanějším výrobcem automobilů v Evropě; v posledním desetiletí si stabilně udržuje tržní podíl kolem jedné čtvrtiny, a to i přesto, že si svou základnu zákazníků budují čínské automobilky jako MG, BYD či Leapmotor.

Přesto Volkswagen pociťuje silný tlak. Jeho generální ředitel Blume patří k lídrům německého automobilového průmyslu, kteří volají po ochranářštějším postoji EU; obavy z odvetných kroků Pekingu totiž ustupují obavám, že se tvrdá konkurence z Číny přelila i do Evropy.

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„V odvětví panují mnohem větší obavy z konkurenční výzvy přicházející z Číny,“ okomentoval pro Reuters Gregor Williams, analytik společnosti Rhodium Group. „Pokles na čínském domácím trhu s automobily vytváří tlak na export,“ připomněl Williams.

„Jedna věc je ztráta tržeb,“ dodal. „Pokud se však Číně podaří vyvézt i cenovou válku, mohl by se evropský trh stát velmi neziskovým.“

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