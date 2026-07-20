Kde škrtat? Obecně platí, že čím je auto dražší, tím víc vydělává, nejen v absolutních číslech, ale i percentuálně; a v případě slepoty korporátních účetních je tato optika nebezpečná dvojnásob. Paradoxně se tak může stát, že koncern, který má ve jméně výrobu „lidových“ aut (volks-wagenů), většinu dostupných modelů jednoduše vyškrtá, protože nebudou dostatečně výnosné.
„Naše vozy jsou velmi populární, ale nevyděláváme na nich dostatek peněz. Právě proto potřebujeme dále zredukovat náklady, a to napříč všemi kategoriemi,“ měl říci Olive Blume pro deník Bild.
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„Plán soustředit se výhradně na ‚nejatraktivnější segmenty trhu‘ je součástí „komplexního balíčku opatření“, který bude zaveden do roku 2030 ve snaze zastavit klesající zisky. V poslední době se také objevily zvěsti o uzavírání továren a ztrátě pracovních míst, ale ani jedno z toho nebylo v tomto posledním prohlášení zmíněno,“ píše Top Gear. „Mluví se o „štíhlejších strukturách řízení“ pro urychlení rozhodování a celkově skupina také snižuje svůj cíl výroby automobilů na devět milionů kusů ročně. To je pokles oproti 12 milionům, které byly před covidem.“
Jak se šetří
Automobilky už skoro dekádu naznačují, že na autech vyrobených v Evropě s koncovou cenovkou do přibližně půl milionu korun (cca 20 tisíc) eur vlastně nevydělávají. Produkce takového vozu je spíš sociálním projektem, udržují se tak při životě fabriky a pracovní místa. Autoprůmysl (a průmysl obecně) je nízkomaržový byznys, evropské automobilky – kvůli vysokým nákladům na mzdy, energie a sociální programy – dnes pracují s marží kolem pěti procent, Škoda auto s osmiprocentní ziskovou marží je dnes v rámci koncernu VW šampionem. Nabubřelé Porsche má ziskovou marži aktuálně kolem 6 procent, Volkswagen se potácí u tří a celý koncern suma sumárum kolem 2,5 procenta. Jen pro zajímavost: Škoda aktuálně vydělává v absolutních číslech víc než prémiové Audi, které ještě k tomu vyrábí víc aut.
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Modelová řada koncernu VW by měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent, uvedla společnost. Co znamená druhá položka úsporného plánu – „počet variant výbavy“ zatím není příliš jasné, pravděpodobně půjde o zjednodušení ceníku (například ze čtyř stupňů výbavy na dva) a vyškrtání položek, které si přiobjednává minimum zákazníků a které komplikují a prodražují výrobu a logistiku.
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Omezování nabídky modelů je jasné a není to dobrá zpráva pro nikoho. Kromě zúžení nabídky pro zákazníky a menšího manévrovacího prostoru pro prodejce to pro automobilku znamená vyklízení pozic, které určitě ráda obsadí (dravá čínská) konkurence. Celkem dnes automobilka nabízí v rámci svých deseti značek na 150 modelových řad na celém světě. Záleží ovšem na tom, jak to počítáte, automobilky si rády hrají se slovíčky, takže občas různé varianty karoserie případně sportovní provedení označují jako samostatné modely.
„Pokud dojde na škrtání modelové řady VW, historie nám říká, že německá automobilka omezí nízkoobjemové modely s nízkou marží. Pokud závody, které tyto modely vyrábějí, nedostanou nové, pak by pro Volkswagen mohlo být snazší je zavřít a zrušit pracovní místa, než se snažit přimět dozorčí radu, aby souhlasila s velkým restrukturalizačním plánem,“ komentuje Autoweek.
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Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit až 100 000 pracovních míst, což by bylo asi 15 procent současného stavu. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění 50 000 lidí do roku 2030. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu šéf koncernu Oliver Blume připustil, že Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 000 zaměstnanců, zjistila agentura Reuters a časopis Der Spiegel. Blume tak poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným 50 000 by tak přibylo dalších 50 000. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.
Které modely jsou ohroženy omezováním? K této otázce zatím nepadlo nic oficiálního, německá média ale už spekulují. Deník Bild jmenuje konkrétní vozy. Svůj „seznam smrti“ má i magazín Automotive News Europe.
Podle Bildu se mimo Evropu nabízené modely Jetta a Taos(Tharu) nedočkají nové generace. „Zánik Jetty by nebyl až tak překvapivý, vzhledem k tomu, že sedany byly dlouho odsouzeny na vedlejší kolej ve prospěch crossoverů. Přestože jsou SUV/crossovery populární, Taos se neprodává příliš dobře, a proto by vzhledem k jeho neuspokojivým prodejům mohl být tento model postupně vyřazen z výroby,“ komentuje Motorbox. V evropské nabídce Volkswagenu by škrtání mohlo ještě podle Automotive News Europe postihnout crossover Taigo, který je až příliš blízký modelům T-Crossu a T-Rocu. V případě druhého jmenovaného je jistý konec T-Rocu Cabriolet. Skončit má také elektrické SUV-kupé ID.5. Dále se čeká vypouštění dalších modelů z čínské a latinskoamerické nabídky.
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Scala, nebo Fabia? Nebo obě?
Ohrožena má být i Škoda Fabia a dokonce se mluví o možném škrtu v nabídce modelu Cupra Raval. „To je zajímavá hypotéza vzhledem k tomu, že Raval debutoval teprve nedávno. Koncern Volkswagen však má řadu podobných elektromobilů i od jiných značek,“ dodává Motorbox. Konec Fabie by byl bolestivý pro Škodu kvůli vytížení fabriky v Mladé Boleslavi.
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Nabízí se myšlenka, že by ji v nabídce značky mohl nahradit malý crossover Kylaq, který automobilka vyrábí v Indii a jeho dovoz do Evropy právě propočítává a zvažuje. V nabídce značky by tedy malé relativně laciné auto nechybělo, automobilka by ovšem musela najít vytížení pro zaměstnance, kteří se aktuálně na výrobě fabií v Mladé Boleslavi podílejí.
Problémem pro automobilku je také v tom, že fabia je na poměry malých aut postavena na dnešní dobu dost „velkopansky“ – draze, příliš kvalitně, navíc v Evropě, kde je na produkci malého auta drahá pracovní síla (ano, i v Česku). Téměř veškerá malá konkurence (o VW Polo nemá smysl mluvit, ekonomická bilance výroby volkswagenů je v Německu katastrofální) se produkuje na východ od Česka – na Slovensku, Turecku, případně v Asii či Maroku, kde je výroba levnější.
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Automotive News Europe mimo Fabie jmenuje ještě modely Scala a Kamiq. Opět malé, tedy relativně laciné a málo výnosné modely, by neměly dostat nástupce až skončí jejich aktuální životní cyklus. Jenže u všech třech, včetně fabie, je to trochu složitější. Všechny tři modely měly vlastně přesluhovat až za rok 2030 a asistovat při přechodu k plné elektrifikaci modelové řady Škody k roku 2035. Zájem o elektromobily ovšem obecně ve světě neroste tak, jak se plánovalo; i když zrovna Škoda je nyní šampionem prodejů svých elektrických modelů. V Boleslavi tak v rámci úprav plánů právě Fabii, Kamiqa i Scalu (nejméně prodávanou z tohoto tria) rozhodli inovovat, a právě se finišuje s vývojem mildhybridních provedení, aby lépe splnily nové ekonormy.
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Úspora 6 miliard eur
U Audi by podle Bildu mohly být zrušeny modely Q5 Sportback a Q6 e-tron Sportback. Automotive News Europe ještě přidává jistý konec malých modelů A1 a Q2. Vlajková loď v podobě Audi A8 už dlouho přesluhuje a k mání je jen na některých trzích, konec ji čeká pravděpodobně i bez toho, aby ji Blume škrtnul v rámci svého záchranného plánu. Pikantní na tom je, že Audi podle všeho tak trochu zapomnělo na stavbu nástupce A8, pravděpodobně proto, že nemá dost peněz na nákladný vývoj takového modelu, který ze své podstaty musí být nosičem nejmodernějších technologií (spíše technologií budoucnosti, daleko před obyčejnými auty).
Škrty se pravděpodobně objeví i u Porsche, mohly by znamenat konec pro benzinové Cayenne Coupé. Plány na znovuuvedení verzí modelů 718 Boxster a Cayman asi vezmou za své, i když práce na nich mají být v pokročilé fázi vývoje. „Tyto modely měly být plně elektrické, ale společnost později změnila názor a oznámila, že se objeví i některé benzinové varianty, ale v tuto chvíli už možná nikdy nespatří světlo světa,“ shrnuje Motorbox.
Vzhledem k klesajícím prodejům by mohl na konci současné (první) generace zmizet i Taycan, fantastické elektrické auto, které už si ale podle všeho koupili všichni ti, kdo ho chtěli a měli na něj; a další zájemce vyhlíží marně. Aktuálně je tedy spíš pohromou pro stávající majitele optikou strmě padající zůstatkové hodnoty. Pokud by Taycan byl skutečně zrušen, je možné, že stejný osud by potkal i jeho dvojče, Audi e-tron GT. Automotive News Europe ještě naznačuje komplikovanější variantu: sloučení modelových řad Panamera a Taycan do jednoho auta, velkou otázkou je zda s elektrickým, či benzinovým (hybridním) pohonem.
Automotive News Europe se také zamýšlí, jestli aktuální úsporný plán nebude poslední tečkou za celou značkou Seat, dnes se ostatně všechny síly španělské divize zaměřují na ambiciózní Cupru.
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Podle deníku Bild by vyřazení poloviny modelů z nabídky mohlo německému koncernu, který je druhým největším výrobcem auto na světě, do roku 2031 ušetřit až 6,5 miliardy eur (160 miliard korun).
„V tuto chvíli nezbývá nic jiného, než čekat na oficiální stanovisko německé skupiny,“ uzavírá Motorbox, který ještě přidává vyjádření koncernu VW z úst Stefana Voswinkela, vedoucího produktové komunikace Volkswagenu pro Motor1. „Zvěsti o škrtech v modelech ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Pouze uvedl, že se společnost nevyjadřuje ke spekulacím ohledně budoucích modelů ani k rozhodnutím týkajícím se plánování životního cyklu produktů.“