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Úspory v koncernu Volkswagen odboráři odmítají. Záchranný plán je slabý

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Plán úspor v automobilovém koncernu Volkswagen odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko. Uvádějí to zdroje agentury Reuters a německého deníku Süddeutsche Zeitung.

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Dozorčí rada největší evropské automobilky o restrukturalizačním návrhu generálního ředitele Olivera Blumeho jednala ve čtvrtek ve Wolfsburgu.

Vlivní zástupci odborů Volkswagenu zablokovali rozsáhlý plán restrukturalizace, sdělily agentuře Reuters dva zdroje ze společnosti. Volkswagen se potýká s existenčními problémy. Generální ředitel Oliver Blume se snaží zefektivnit německou skupinu, která se potýká s rostoucí konkurencí z Číny, vyšším nákladům kvůli zavedení amerických dovozních cel a obavám o konkurenceschopnost domácích německých továren.

Křeslo, které v radě patří akcionářům, je aktuálně neobsazené. Zaměstnanci a spolková země Dolní Sasko tak měli společně většinu 12 ku sedmi hlasům a mohli návrh zablokovat, uvádějí zdroje.

VW oznámil drastické omezení výroby, Blume má fintu, jak zavřít továrny

Společnost po velmi sledovaném jednání vydala prohlášení, v němž avizovala drastické omezení výroby, ale nevyjádřila se k zamýšlenému dalšímu masivnímu propouštění a rušení některých závodů, o němž předtím psal list Manager Magazin. Podle některých analytiků její avizovaný plán do budoucna postrádá podrobnosti a svědčí o neschopnosti prosadit přísnější opatření.

Zleva: Christiane Bennerová, předsedkyně odborů IG Metall, Daniela Cavallo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady společnosti Volkswagen a Thorsten Gröger, regionální vedoucí odborů IG Metall pro Dolní Sasko a Sasko-Anhaltsko, se účastní pochodu zaměstnanců automobilky Volkswagen AG a členů odborů IG Metall, kteří se shromáždili v areálu sídla společnosti Volkswagen v den zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu ve čtvrtek 9. července 2026.

Analytici společnosti Jefferies uvedli, že „neexistuje žádný náznak pokroku směrem k dosažení dohody“. Analytici společnosti Bernstein uvedli, že plán „obsahuje mnoho ideálů, ale velmi málo specifik“.

„Někteří analytici uvítali plány na zefektivnění výroby, které zahrnují snížení globální výrobní kapacity z 10 milionů na 9 milionů vozidel ročně a snížení počtu modelů až o 50 %,“ uvádí Reuters. „Reforma by postupně přetvořila produktové portfolio, které zahrnuje masově prodávané značky VW a Škoda, výrobce sportovních vozů Porsche a luxusní značku Lamborghini.“

Ziskové marže Volkswagenu se za pět let snížily na polovinu kvůli oslabení Číny, „nákladům na elektrifikaci“ a clům.

Podniková rada, která ve firmě zastupuje práva a zájmy zaměstnanců, požaduje, aby vedení společnosti objasnilo, jak plánuje snižovat náklady. Dolnosaský ministr hospodářství Olaf Lies uvedl, že spolková země spolupracuje s vedením firmy na překonání současných problémů. VW v Dolním Sasku sídlí.

Oliver Blume zdůraznil, že představenstvo bude v prosazování transformace pokračovat. Podniková rada a organizace zastupující vedoucí pracovníky v dopise adresovaném zaměstnancům uvedly, že „transformace může být úspěšná pouze s podporou zaměstnanců, a nikoli jim navzdory“.

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Volkswagen aktuálně zveřejnil zprávu o prudkém poklesu celosvětového prodeje ve druhém čtvrtletí. To naléhavost plánu transformace, proti němuž se zaměstnanci staví, ještě zvyšuje, napsala agentura AFP.

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