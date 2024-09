VW chce v Číně zavřít nejméně jednu továrnu. Vyrábějí se tam i škodovky

Společný podnik obou automobilek SAIC Volkswagen Automobile se připravuje na to, že příští rok uzavře továrnu ve městě Nan-ťing, kde se vyrábějí vozy Volkswagen Passat a Škody Superb, Kamiq, Kamiq GT a jehož roční kapacita je 360 000 vozů.

Uvedený společný podnik funguje už asi 40 let. Před dvěma lety ukončil produkci v jedné továrně, další továrna pak omezila výrobu a mohla by být také uzavřena, případně zrekonstruována. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

„Všechny závody SAIC Volkswagen fungují normálně, v souladu s požadavky trhu a naší prognózou,“ reagoval na dotaz agentury Bloomberg podnik VW China. Dodal, že vzhledem k tomu, že se firma zaměřuje na elektromobily, transformuje také postupně výrobu vozů a závody na součástky.

Partneři podle zdrojů také provádějí revizi strategie u značky Škoda kvůli prudkému poklesu prodeje. Závod v Ning-po, kde se vyrábí několik modelů značky Škoda, je už několik měsíců v nečinnosti, a také se uvažuje o jeho zavření, dodaly zdroje.

Výroba Škody v Číně loni klesla o více než polovinu na necelých 20 000 vozů. VW China uvedl, že partneři v rámci revize upravují marketing značky Škoda a restrukturalizují dealerskou síť s cílem zvýšit zaměření na prodej ojetých vozů.

Pád poptávky po volkswagenech a škodovkách

Omezování výroby na největším trhu Volkswagenu je způsobeno propadem poptávky a rychlým přechodem na elektromobily. Výroba ve 39 závodech Volkswagenu v Číně loni byla o více než čtvrtinu nižší, než byl vrchol před pandemií covidu-19.

Proporční provozní zisk čínských podniků Volkswagenu loni klesl o 20 procent na 2,62 miliardy eur (65,7 miliardy Kč). Ve srovnání s vrcholem v roce 2015 je nižší zhruba o polovinu.

Volkswagen má v Číně jedinečnou pozici, pro starší generace je jméno značky dokonce synonymem pro auto. V roce 1984 tu totiž partnerstvím německého výrobce s čínskou firmou SAIC automobilismus začal. Volkswagen Číňanům vtiskl představu o tom, jak má správné auto vypadat, do té doby znala většina z nich jen jízdní kolo.

Následovalo několik dalších partnerství a do konce roku 2023 měla automobilka v čínské divizi přes 900 000 zaměstnanců. Podle výroční zprávy automobilky SAIC loni využití továren společného podniku mezi SAIC a Volkswagen činilo zhruba 58 procent z celkového maxima 2,1 milionu vozů.

V roce 2022 přestala firma SAIC Volkswagen vyrábět automobily ve svém závodě č. 1 ve výrobní zóně v Šanghaji. Tento závod je nyní využíván pro výzkum a vývoj a výroba z něj byla přesunuta do města I-čen-ku. Před ukončením se tam vyráběly také Škoda Octavia a Fabia.

Nová éra

Volkswagen má nyní ve výrobní zóně v Šanghaji novou továrnu s kapacitou 300 000 vozů postavenou speciálně pro elektromobily. Loni se dodávky elektromobilů Volkswagen v Číně zvýšily o 23 procent na 190 820 kusů.

Dnes je situace pro Volkswagen na čínském trhu výrazně odlišná. Za poslední dekády se tam vydala většina světových automobilek, které naučily nové ambiciózní domácí značky vyrábět auta. Dnes z toho těží a svět vyděšeně sleduje, jak Čína svou celosvětovou ekonomickou moc rozšiřuje i na autoprůmysl.

Volkswagen po čtyřiceti letech sesadila z trůnu prodejů na čínském trhu domácí automobilka předloni. Předjel ho místní ambiciózní výrobce elektromobilů BYD, který se mimochodem razantně tlačí i do Evropy.

Zatímco automobilku Volkswagen a další výrobce v letošním roce zaskočila stagnující poptávka po elektromobilech v Evropě, v Číně jde elektrifikace rychle vpřed. Převahu na čínském trhu ale získali domácí výrobci, jako je právě BYD, a to díky inovativním a cenově dostupným modelům. Prodej aut se spalovacím motorem v zemi klesá.

Volkswagen také zvažuje uzavření závodu na domácím, tedy německém trhu. Tyto úvahy ukazují na problémy, kterým největší evropská automobilka čelí v rámci přechodu od spalovacích motorů na elektrické.