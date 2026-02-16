Ještě teď na začátku roku 2026 můžete kupovat poslední skladové nové kusy, ale benzinová patnáctistovka se 110 kW (dobrý a spolehlivý motor) stojí od 877 tisíc korun, s nějakou tou výbavou navíc je to auto skoro za milion. To pak najednou člověku nepřijde zachovalá bazarovka s nízkým nájezdem za 450 tisíc jako drahé auto.
Touran druhé generace koupíte klidně za 200 tisíc korun. Takový bude mít diesel a najeto kolem 300 tisíc km. V inzerci jsme našli rekordmana z roku 2016 se 450 tisíci km. Málo jeté kusy s méně než 100 tisíci km se ovšem stále dají koupit klidně do 400 tisíc Kč, pokud vám stačí základní motorizace. Výkonnější motory s nízkými nájezdy jsou však pořád auta za 450 tisíc až 500 tisíc korun.
Slušných dvanáctistovek TSI 81 kW je v inzerci málo. Jsou to však dobré motory bez velkých servisních nároků. Ovšem mnohem atraktivnější je motor 1.4 TSI se 110 kW, který má prakticky totožné servisní požadavky jako dvanáctistovka.