Bez náhrady odjel oblíbený model, který neměl poslední roky konkurenci. Mezi prosincem 2002 a prosincem 2025 bylo vyrobeno přibližně 2,3 milionu Touranů. Nyní nemá VW ve své nabídce žádný minivan.
Proč to vzpomínáme? Touran byl projektem, ve kterém figuroval i tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder. Nebyl to jen nový model auta, byl to projekt, jak chytře udržet zaměstnanost.
Srovnejte to s dneškem, kdy se koncern Volkswagen a německý autoprůmysl řítí do obřího průšvihu. Jako řešení nabízí propouštění, zavírání fabrik a čistku v nabídce modelů. Vedení VW drží pod krkem odboráři a politici, kteří nechtějí o nepopulárních změnách slyšet. Takže to dost pravděpodobně dopadne tak, že šéf koncernu Oliver Blume půjde s nataženou rukou žádat o peníze státní kasu. A protože je koncern VW velký a má opravdu velký strukturální problém, bude možná na sanaci potřebovat i evropské peníze.
Ale zpátky k Touranu.
Ten neskonale praktický Volkswagen byl středobodem projektu Auto 5000.
První Touran nebyl jen novým modelem – byl ústředním bodem průmyslového experimentu, který měl dokázat, že plošší hierarchie, týmová práce a flexibilnější pracovní smlouvy mohou ve Wolfsburgu umožnit konkurenceschopnou výrobu. Co by za to dneska dali! Na to jsou ale všichni zúčastnění asi moc zabednění.