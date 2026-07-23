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Když ještě v Německu přemýšleli. Miláček rodin Touran byl i sociální projekt

František Dvořák
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U Volkswagenu patří k „trablemakerům“ mj. Touran 1.6 FSI (85 kW) od listopadu 2002 do května 2004 a Touran 2.0 FSI (110 kW) z období říjen 2003 až květen 2004. | foto: Volkswagen

Vetší symboliku jen těžko najdete. Dne 29. dubna 2026 sjel z linky ve Wolfsburgu poslední Volkswagen Touran. S necelými 11 lety věku byl kompaktní minivan druhé generace zdaleka nejstarším modelem v evropské nabídce značky.

Bez náhrady odjel oblíbený model, který neměl poslední roky konkurenci. Mezi prosincem 2002 a prosincem 2025 bylo vyrobeno přibližně 2,3 milionu Touranů. Nyní nemá VW ve své nabídce žádný minivan.

Proč to vzpomínáme? Touran byl projektem, ve kterém figuroval i tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder. Nebyl to jen nový model auta, byl to projekt, jak chytře udržet zaměstnanost.

Srovnejte to s dneškem, kdy se koncern Volkswagen a německý autoprůmysl řítí do obřího průšvihu. Jako řešení nabízí propouštění, zavírání fabrik a čistku v nabídce modelů. Vedení VW drží pod krkem odboráři a politici, kteří nechtějí o nepopulárních změnách slyšet. Takže to dost pravděpodobně dopadne tak, že šéf koncernu Oliver Blume půjde s nataženou rukou žádat o peníze státní kasu. A protože je koncern VW velký a má opravdu velký strukturální problém, bude možná na sanaci potřebovat i evropské peníze.

Ale zpátky k Touranu.

Ten neskonale praktický Volkswagen byl středobodem projektu Auto 5000.

První Touran nebyl jen novým modelem – byl ústředním bodem průmyslového experimentu, který měl dokázat, že plošší hierarchie, týmová práce a flexibilnější pracovní smlouvy mohou ve Wolfsburgu umožnit konkurenceschopnou výrobu. Co by za to dneska dali! Na to jsou ale všichni zúčastnění asi moc zabednění.

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Když ještě v Německu přemýšleli. Miláček rodin Touran byl i sociální projekt

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U Volkswagenu patří k „trablemakerům“ mj. Touran 1.6 FSI (85 kW) od listopadu...

Vetší symboliku jen těžko najdete. Dne 29. dubna 2026 sjel z linky ve Wolfsburgu poslední Volkswagen Touran. S necelými 11 lety věku byl kompaktní minivan druhé generace zdaleka nejstarším modelem...

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