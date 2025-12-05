Ale Touareg je ze zmíněných aut asi nejrozumnější a nejcivilnější. Nemůže mít sedm sedaček, vyloženě sportovní verzi nemá a spíše se zaměřuje na praktičnost a ekonomičnost provozu. Koupíte ho i v poměrně základní „oholené“ verzi, která však může mít pro někoho své kouzlo. Třetí vydání je na trhu od roku 2018, prošel už faceliftem a postupně probíhají modernizace pohonů a palubního systému. Ale teď mu zvoní umíráček a je už skoro jisté, že přímého nástupce nedostane. Bohužel.
Podle zasvěcených z útrob koncernu Volkswagen je to v aktuální produkci to „NEJ“ auto z pohledu konstrukce, použitých technologií i robustnosti. Z tohoto pohledu je to víc Audi než Volkswagen. Pokud máte „neomezený“ rozpočet, líp v německém koncernu z pohledu techniky nenakoupíte. Ale to jsme odbočili.
Asi nutně nemusíte mít také natáčení zadních kol a aktivní stabilizátory, což jsou příšerně drahé prvky. I když jsou spolehlivé, jednou se ozvat mohou, případně budou prodražovat opravy po drobných nehodách.