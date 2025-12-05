Touareg je král mezi volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude

Volkswagen Touareg | foto: Volkswagen

Autor:
Velká luxusní SUV postupně střídají na evropském trhu luxusní sedany jakožto chloubu řidiče. Kdo dřív jezdil Mercedesem třídy S, ten spíše přesedne právě do alternativního SUV. Touareg je po konci modelu Phaeton nejluxusnějším produktem značky VW, techniku sdílí například s Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne či dokonce Lamborghini Urus.

Ale Touareg je ze zmíněných aut asi nejrozumnější a nejcivilnější. Nemůže mít sedm sedaček, vyloženě sportovní verzi nemá a spíše se zaměřuje na praktičnost a ekonomičnost provozu. Koupíte ho i v poměrně základní „oholené“ verzi, která však může mít pro někoho své kouzlo. Třetí vydání je na trhu od roku 2018, prošel už faceliftem a postupně probíhají modernizace pohonů a palubního systému. Ale teď mu zvoní umíráček a je už skoro jisté, že přímého nástupce nedostane. Bohužel.

Podle zasvěcených z útrob koncernu Volkswagen je to v aktuální produkci to „NEJ“ auto z pohledu konstrukce, použitých technologií i robustnosti. Z tohoto pohledu je to víc Audi než Volkswagen. Pokud máte „neomezený“ rozpočet, líp v německém koncernu z pohledu techniky nenakoupíte. Ale to jsme odbočili.

Asi nutně nemusíte mít také natáčení zadních kol a aktivní stabilizátory, což jsou příšerně drahé prvky. I když jsou spolehlivé, jednou se ozvat mohou, případně budou prodražovat opravy po drobných nehodách.

