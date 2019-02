Být největší automobilkou se nevyplácí. Asi proto to každý počítá jinak

Automobilky už tradičně zveřejňují v lednu bilanci za předchozí rok. Takže, která je oficiálně číslo jedna? Je to německá Volkswagen Group, která sesadila Toyotu z prvního místa v roce 2016? Nebo jeden z novějších konglomerátů, který zahrnuje několik automobilových společností?



Odpověď je kupodivu stejně jako loni nejednoznačná. Vše závisí na tom, co výrobci zahrnují do globálních údajů o prodejích. A rozhodně to, co chápeme pod označením auto.

Německý koncern Volkswagen loni zůstal pátým rokem za sebou největší automobilkou na světě z hlediska celkového objemu prodeje. Vyplývá to podle agentury Reuters z nejnovějších údajů o odbytu jednotlivých výrobců. Bez započítání těžkých nákladních vozů však Volkswagen opět předstihla aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.



Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné česká Škoda Auto, již dříve oznámil, že v loňském roce zvýšil prodej o 0,9 procenta na rekordních 10,83 milionu vozů. Tento údaj však zahrnuje rovněž těžké nákladní automobily MAN a Scania. Bez jejich započítání činil odbyt Volkswagenu pouze 10,6 milionu vozů. Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, která těžké nákladní vozy nenabízí, přitom loni podle výpočtu agentury Reuters prodala 10,76 milionu aut.

Japonsko-francouzská skupina koupila v roce 2016 Mitsubishi a tvoří ji deset značek, jako Dacia, Datsun, Infiniti, Renault Samsung Motors, Lada a samozřejmě trojice, která dala alianci jméno.



Loňský odbyt Nissanu podle zveřejněných údajů klesl o téměř tři procenta na zhruba 5,65 milionu vozů, zatímco odbyt Mitsubishi se zvýšil o 18 procent na 1,22 milionu vozů. Renault již dříve oznámil, že loni zvýšil prodej o tři procenta na 3,88 milionu vozů.

Údaje o loňském prodeji zveřejnila rovněž japonská automobilka Toyota Motor, která zvýšila odbyt o dvě procenta na 10,59 milionu vozů. Bez zahrnutí nákladních automobilů Hino činil její odbyt pouze 10,39 milionu vozů.

Prokletí být první

A možná je to ještě úplně jinak a nikdo nechce být na špici. Být totiž největší automobilkou světa začíná vypadat jako prokletí. Jste pod drobnohledem a pád z vrcholu může přijít znenadání. A o to bude tvrdší.

Začalo to u Toyoty, dlouhé roky neohrožené královny světových prodejů. Před deseti lety odstartovala celosvětová monstrózní svolávací akce kvůli vadnému plynovému pedálu, který se mohl zaseknout. Problém byl v plíšku velkém jako známka (čtěte podrobnosti), byly z toho ovšem obrovské trable, miliony aut svolávaných do servisu a miliardy ztráty pro Toyotu. Renomé šampionky spolehlivosti ovšem Toyota neztratila. Jen už není první.

Volkswagen, který na pozici světové jedničky nastoupil po ní, dostihla karma v roce 2015, kdy propukla aféra Dieselgate, která změnila svět aut jako žádná jiná událost předtím a s jejímiž následky se potýká nejen německý koncern dodnes. Sluší se dodat, že prodeje Volkswagenu ani tato aféra neovlivnila, prodeje automobilce stále rostou; žehlení toho planetárního průšvihu ji stálo (a ještě bude stát) miliardy.

Dieselgate stála místo tehdejšího neohroženého vládce automobilky Martina Winterkorna, který sice dostal zlatý padák, ale dodnes chodí po soudech a ještě po nich dlouho chodit bude.

Stejně jako Winterkorn, možná si dnes říká, že kdyby nebyl tak na očích, nebyl by v problémech, muž jménem Carlos Ghosn. Dnes už bývalého charismatického vládce aliance Renault-Nissan-Mitsubishi odvedli v želízkách rovnou od jeho soukromého tryskáče po přistání na tokijském letišti. Ghosna drží už třetí měsíc ve studené vazbě, o třech miskách rýže. Prý se měl nezákonně obohacovat, spíš se však mluví o palácovém převratu nespokojených manažerů z Nissanu. Více o Carlosu Ghosnovi čtěte zde