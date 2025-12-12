„Jeho cílem je podpořit zaměstnance zvažující odchod do důchodu či jiné kariérní příležitosti,“ odpověděla za Škodu Auto Ivana Povolná. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují podle Reuters na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.
Podle Povolné je nyní ještě předčasné komentovat výsledky Škoda Auto za celý rok 2025, avšak za třetí čtvrtletí 2025 automobilka na indickém trhu posílila. „Celkové dodávky zákazníkům se za období leden až září meziročně více než zdvojnásobily a dosáhly historického maxima 49 400 vozů,“ uvedla Povolná. Podle ní má zásadní podíl na úspěchu model Kylaq s 30 100 dodanými vozy a v září automobilka dosáhla též milníku v podobě 100 tisíc vyrobených vozů Kushaq.
Volkswagen zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci. Skupina v Indii prodává auta svých značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na místním trhu pouze dvouprocentní podíl.
O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.
Česká automobilka v letech 2022 a 2023 prodala v Indii více než 100 tisíc vozů. Po útlumu prodeje v Číně a odchodu z Ruska jde o její největší trh mimo Evropu. V Indii je zároveň odpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen. Aktuálně hledá místního partnera.
Obě továrny VW se nacházejí v západoindickém státě Maháráštra, kde společnost vyrábí automobily včetně SUV Škoda Kushaq, sedanu Volkswagen Virtus a vozů Audi Q3 a Q5. Prodávají se v Indii a vyvážejí se například do Mexika a Jihoafrické republiky.
Skupina podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters zavedla program předčasného odchodu pro dělnické pracovníky v zájmu racionalizace pracovní síly a jejího sladění se současnými potřebami. Zdroj také uvedl, že společnost chce zajistit, aby mohla i nadále vyplácet konkurenceschopné mzdy a aby závody pokračovaly v provozu.
Škoda Auto Volkswagen sdělila, že program předčasného odchodu do důchodu je dobrovolný a že byl zaveden na žádost odborů. Restrukturalizační program je podle ní navržen tak, aby posílil její podnikání a „znovu potvrdil náš dlouhodobý závazek vůči Indii.“
Program nabízí zaměstnancům proplacení 75 dnů za každý odpracovaný rok nebo za každý rok zbývající do důchodu – podle toho, která částka je nižší, uvedly zdroje Reuters. Dodaly, že zájemci, kteří se přihlásí do pěti až deseti dnů, obdrží bonus.
Nové špatné zprávy
Pro Škodu se v tomto týdnu objevila nová komplikace. Zvýšení cel na dovoz zboží z Asie do Mexika, o němž ve středu rozhodli mexičtí zákonodárci, silně dolehne právě na indickou součást automobilky Škoda z německé automobilové skupiny Volkswagen, napsala agentura Reuters, podle níž se Škoda podílí na vývozu aut z Indie do Mexika téměř z 50 procent. Hlavní vývozci aut z Indie, včetně firem Volkswagen a Hyundai, ročně vyvážejí do Mexika produkci zhruba za miliardu dolarů (20,8 miliardy Kč).
Mexiko od ledna až na 50 procent zvýší clo na dovoz zboží z Číny, Indie a dalších asijských zemí, snaží se tak podpořit svůj vlastní průmysl. Automobilový sektor v Indii se snažil u vlády v Dillí lobbovat, aby chystanému zvýšení cel zabránila, uvedl Reuters. Odvolává se na dva své zdroje a na dopis představitelů indického automobilového sektoru.
Vláda mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové ve středu schválila zvýšení dovozních cel na stovky položek ze zemí, se kterými nemá obchodní dohody, včetně Číny a Indie. Vedle podpory mexického průmyslu chce ochránit i pracovní místa. K tomuto kroku se Mexiko rozhodlo v době, kdy samo čelí tlaku od americké vlády, aby omezilo obchod s Čínou. Mexickým obchodním skupinám se to nelíbí a varují, že vyšší cla jim zvýší náklady.
Mexiko je pro indický automobilový sektor třetím největším vývozním trhem a vyšší cla nejvíce dolehnou na automobilky Volkswagen, Hyundai, Nissan a Maruti Suzuki. Dovozní clo na automobily se v Mexiku od ledna zvýší ze současných 20 procent. Zatímco vývoz aut z Indie do Mexika se pohybuje kolem jedné miliardy dolarů ročně, celkový vývoz dosahuje přibližně 5,3 miliardy dolarů.
Odvětvová organizace nazvaná Společnost indických výrobců automobilů, jejímiž členy jsou Volkswagen, Hyundai a Suzuki, v listopadu naléhala na indické ministerstvo obchodu, aby se snažilo vyvíjet na Mexiko tlak s cílem zachovat status quo, pokud jde o vývoz aut z Indie. „Očekává se, že navrhované zvýšení cel bude mít přímý dopad na vývoz indických automobilů do Mexika,“ uvedla organizace ve svém dopise ministerstvu obchodu, na který se odvolává Reuters.
Zatímco na Škodu Auto připadá téměř 50 procent celkového vývozu aut z Indie do Mexika, což je skoro 500 milionů amerických dolarů, Hyundai za uplynulý finanční rok vyvezl z Indie do Mexika auta za 200 milionů dolarů, Nissan přibližně za 140 milionů a Suzuki za 120 milionů dolarů.
Zatím není jasné, jak indické automobilky na vyšší cla zareagují a jak se k tomu postaví indická vláda. Zvýšení cel by mohlo indické výrobce automobilů donutit, aby přehodnotili strategii ve vztahu k Mexiku. Nejvíce aut se z Indie vyváží do Jihoafrické republiky, na druhém místě je Saúdská Arábie a třetí Mexiko.