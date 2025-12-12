VW to v Indii drhne. Pracovníkům nabízí předčasné odchody, týkají se i Škody

Autor: ,
Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, týkají se i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Automobilka uvedla, že se jedná o dobrovolný program zavedený podle požadavků odborové organizace.

„Jeho cílem je podpořit zaměstnance zvažující odchod do důchodu či jiné kariérní příležitosti,“ odpověděla za Škodu Auto Ivana Povolná. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují podle Reuters na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.

Škoda Kylaq
Škoda Kylaq
Škoda Kylaq
Škoda Kylaq
Škoda Kylaq
62 fotografií

Podle Povolné je nyní ještě předčasné komentovat výsledky Škoda Auto za celý rok 2025, avšak za třetí čtvrtletí 2025 automobilka na indickém trhu posílila. „Celkové dodávky zákazníkům se za období leden až září meziročně více než zdvojnásobily a dosáhly historického maxima 49 400 vozů,“ uvedla Povolná. Podle ní má zásadní podíl na úspěchu model Kylaq s 30 100 dodanými vozy a v září automobilka dosáhla též milníku v podobě 100 tisíc vyrobených vozů Kushaq.

Nová škodovka vyjde na 220 000 Kč. Kylaq pro Indii odolá i monzunovým dešťům

Volkswagen zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci. Skupina v Indii prodává auta svých značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na místním trhu pouze dvouprocentní podíl.

O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.

Česká automobilka v letech 2022 a 2023 prodala v Indii více než 100 tisíc vozů. Po útlumu prodeje v Číně a odchodu z Ruska jde o její největší trh mimo Evropu. V Indii je zároveň odpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen. Aktuálně hledá místního partnera.

Obě továrny VW se nacházejí v západoindickém státě Maháráštra, kde společnost vyrábí automobily včetně SUV Škoda Kushaq, sedanu Volkswagen Virtus a vozů Audi Q3 a Q5. Prodávají se v Indii a vyvážejí se například do Mexika a Jihoafrické republiky.

Indie vymáhá po VW 66 miliard. Případ švindlů se clem tam řeší Škoda

Skupina podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters zavedla program předčasného odchodu pro dělnické pracovníky v zájmu racionalizace pracovní síly a jejího sladění se současnými potřebami. Zdroj také uvedl, že společnost chce zajistit, aby mohla i nadále vyplácet konkurenceschopné mzdy a aby závody pokračovaly v provozu.

Škoda Auto Volkswagen sdělila, že program předčasného odchodu do důchodu je dobrovolný a že byl zaveden na žádost odborů. Restrukturalizační program je podle ní navržen tak, aby posílil její podnikání a „znovu potvrdil náš dlouhodobý závazek vůči Indii.“

Program nabízí zaměstnancům proplacení 75 dnů za každý odpracovaný rok nebo za každý rok zbývající do důchodu – podle toho, která částka je nižší, uvedly zdroje Reuters. Dodaly, že zájemci, kteří se přihlásí do pěti až deseti dnů, obdrží bonus.

Výroba Škodovek v Indii začínala ve vypůjčené hale

Nové špatné zprávy

Pro Škodu se v tomto týdnu objevila nová komplikace. Zvýšení cel na dovoz zboží z Asie do Mexika, o němž ve středu rozhodli mexičtí zákonodárci, silně dolehne právě na indickou součást automobilky Škoda z německé automobilové skupiny Volkswagen, napsala agentura Reuters, podle níž se Škoda podílí na vývozu aut z Indie do Mexika téměř z 50 procent. Hlavní vývozci aut z Indie, včetně firem Volkswagen a Hyundai, ročně vyvážejí do Mexika produkci zhruba za miliardu dolarů (20,8 miliardy Kč).

Mexiko od ledna až na 50 procent zvýší clo na dovoz zboží z Číny, Indie a dalších asijských zemí, snaží se tak podpořit svůj vlastní průmysl. Automobilový sektor v Indii se snažil u vlády v Dillí lobbovat, aby chystanému zvýšení cel zabránila, uvedl Reuters. Odvolává se na dva své zdroje a na dopis představitelů indického automobilového sektoru.

Vláda mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové ve středu schválila zvýšení dovozních cel na stovky položek ze zemí, se kterými nemá obchodní dohody, včetně Číny a Indie. Vedle podpory mexického průmyslu chce ochránit i pracovní místa. K tomuto kroku se Mexiko rozhodlo v době, kdy samo čelí tlaku od americké vlády, aby omezilo obchod s Čínou. Mexickým obchodním skupinám se to nelíbí a varují, že vyšší cla jim zvýší náklady.

Pomalu a zběsile, v Evropě nezkoušet! Škola řízení „na Inda“ je pro otrlé

Mexiko je pro indický automobilový sektor třetím největším vývozním trhem a vyšší cla nejvíce dolehnou na automobilky Volkswagen, Hyundai, Nissan a Maruti Suzuki. Dovozní clo na automobily se v Mexiku od ledna zvýší ze současných 20 procent. Zatímco vývoz aut z Indie do Mexika se pohybuje kolem jedné miliardy dolarů ročně, celkový vývoz dosahuje přibližně 5,3 miliardy dolarů.

Odvětvová organizace nazvaná Společnost indických výrobců automobilů, jejímiž členy jsou Volkswagen, Hyundai a Suzuki, v listopadu naléhala na indické ministerstvo obchodu, aby se snažilo vyvíjet na Mexiko tlak s cílem zachovat status quo, pokud jde o vývoz aut z Indie. „Očekává se, že navrhované zvýšení cel bude mít přímý dopad na vývoz indických automobilů do Mexika,“ uvedla organizace ve svém dopise ministerstvu obchodu, na který se odvolává Reuters.

Zatímco na Škodu Auto připadá téměř 50 procent celkového vývozu aut z Indie do Mexika, což je skoro 500 milionů amerických dolarů, Hyundai za uplynulý finanční rok vyvezl z Indie do Mexika auta za 200 milionů dolarů, Nissan přibližně za 140 milionů a Suzuki za 120 milionů dolarů.

Indické škodovky v akci. Ladná Slavia je lepší než frajeřící dvojče

Zatím není jasné, jak indické automobilky na vyšší cla zareagují a jak se k tomu postaví indická vláda. Zvýšení cel by mohlo indické výrobce automobilů donutit, aby přehodnotili strategii ve vztahu k Mexiku. Nejvíce aut se z Indie vyváží do Jihoafrické republiky, na druhém místě je Saúdská Arábie a třetí Mexiko.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

Pozor na vánoční mejdany, policie žhaví alkotestery, chystá velkou akci

Ilustrační snímek

Většina lidí má pojem velká policejní akce spojen se Speed Marathonem, ale nejen tuzemští policisté vyrážejí na silnice hromadně mnohem častěji. Už za pár dnů začne velká akce zaměřená na drogy a...

12. prosince 2025

VW to v Indii drhne. Pracovníkům nabízí předčasné odchody, týkají se i Škody

SUV Škoda Kushaq a sedan Slavia.

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, týkají se i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Automobilka uvedla, že se...

12. prosince 2025

Velké finále. Vyberte auto budoucnosti z designérské soutěže iDNES.cz

Ilustrační snímek

Jak budou auta budoucnosti vypadat? Redakce iDNES.cz vyhlásila designérskou soutěž, její zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Součástí projektu je také anketa veřejnosti, hlasování probíhá na...

11. prosince 2025

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

11. prosince 2025

Australský multitalent má v designérské soutěži iDNES.cz šestikolovou bestii

Beast

„Po deindustrializaci Evropy a kolapsu jejího kdysi hrdého automobilového sektoru vzniklo z trosek rebelské designové studio B.E.A.S.T., založené skupinou bývalých designérů a inženýrů Škody, kteří...

11. prosince 2025

Převoz vánočního stromečku není věda. Řada řidičů ale ohrožuje sebe i ostatní

Ilustrační snímek

Kolem obchodních center vyrostly prodejny s vánočními stromky. A protože nejde o nic lehkého, většina stromek domů veze autem. Stačí se ale rozhlédnout po silnicích a na první pohled je patrné, že...

11. prosince 2025

Silniční stíhačka nebo futuristický pradědeček. Jaká je budoucnost aut?

Vůz má oddělený prostor pro vozku (řidiče) od cestujících v kupé. Ti se mohou...

Autodesignérská soutěž iDNES.cz vrcholí, v uplynulých týdnech jste viděli většinu z příspěvků, které do redakce dorazily. Porota brzy rozhodne o celkovém vítězi, předtím ještě proběhne hlasování...

10. prosince 2025,  aktualizováno  18:51

Ford bude po technice od Volkswagenu využívat nově také platformy Renaultu

Druhým elektrickým modelem Fordu založeným na platformě AmpR od Renaultu má být...

Automobilka Ford oznámila významné strategické partnerství s Renaultem, jejímž cílem je uvést na evropský trh dva cenově dostupné elektromobily. Chce tak čelit čínské konkurenci a získat zpět...

10. prosince 2025,  aktualizováno  10:34

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

10. prosince 2025

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

9. prosince 2025  12:59,  aktualizováno  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tak kolik má kol? Vánoční reklamu Coca-Coly zfušovala umělá inteligence

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

Líbí, nebo ne? Na přímou otázku by měla existovat i stejně přímá odpověď. Zdá se však, že v případě nového vánočního spotu společnosti Coca-Cola to úplně neplatí. Sváteční kampaň pro rok 2025...

9. prosince 2025

Záchranářské práce na spalovácích pokračují. V Bruselu se Česko činí

Pojistková skříňka v motorovém prostoru je nejčastěji u baterie - tady do ní...

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi...

9. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.