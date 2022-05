Scirocco je kočkolap, který může být investicí pro budoucnost

Marketingový zázrak z něj však nebyl a na poměrně omezeném množství ojetin je to vidět. Na druhou stranu fungující scirocco je stále zajímavé auto a není důvod se ho zbavovat. Někteří lidé si tak svá auta nechávají velmi dlouho, dokud nezačnou vyžadovat vysoké investice do oprav.

To přináší pro zájemce o toto stylové kupé (nebo spíš shooting-brake?) jistá rizika. Musí většinou koupit, co je. A pak jen těžko vyfiltruje z nabídky vyloženě špatná auta. To pak musí buď riskovat a připravit si dost peněz na první velký servis (a ani po něm nikdy z takového scirocca nebude krásné auto), nebo hledat dražší auto, či si rovnou nechat zajít chuť.