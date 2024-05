Elektromobilní Airbus nebude. VW si vyvine laciný bateriový vůz sám

Automobilka se svým oznámením přišla poté, co začátkem měsíce zkrachovala jednání o spolupráci na tomto projektu s Renaultem.

„Velkoobjemové značky skupiny tak plní svůj slib umožnit mobilitu všem a usnadnit začátky s e-mobilitou. Se svými rozmanitými značkami přebírá koncern Volkswagen také společenskou odpovědnost za dostupnou a udržitelnou mobilitu,“ uvádí německý koncern.

„Je to základní úroveň elektrické mobility z Evropy pro Evropu,“ uvedl generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume. „Tímto se jasně hlásíme k Evropě jako průmyslové lokalitě, k evropské průmyslové politice a v konečném důsledku jednáme v zájmu evropských zákazníků,“ dodal.

Podle Blumeho je jméno Volkswagen stále spojeno s dostupnou mobilitou. „Jako skupina se silnými značkami přebíráme tuto společenskou odpovědnost. Proto mě velmi těší, že spouštíme projekt orientovaný na budoucnost. Spojujeme jasný závazek vůči Evropě jako průmyslovému místu, evropské průmyslové politice a v konečném důsledku jednáme v zájmu našich evropských zákazníků.“

Rozhodnutí přichází v době, kdy se do Evropy derou čínští konkurenti, aby získali podíl na trhu a zaútočili na zavedené evropské výrobce automobilů na jejich domácí půdě. Řada z čínských firem má až o 30 procent nižší výrobní náklady než jejich západní kolegové. To tlačí evropské automobily ke snižování nákladů a urychlování vývoje nových modelů.

Volkswagen minulý týden uvedl, že evropský průmysl má dva až tři roky na to, aby se připravil na konkurenční hrozbu. Varoval, že jinak je ohroženo přežití odvětví, napsala agentura Reuters.

Šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer uvedl, že navzdory nízké ceně bude plánovaný základní model stanovovat standardy v oblasti technologií, designu a kvality. Dodal ale, že elektromobilita z Evropy pro Evropu může uspět pouze s politickou podporou. „Budoucnost bude elektrická. K tomu, aby se elektromobilita rozšířila, jsou zapotřebí atraktivní vozidla, zejména v základním segmentu. Náš slib značky zní: elektromobilita pro každého. Tento úkol se stal náročnějším kvůli rostoucím nákladům na energii, materiál a suroviny. Jedna věc je jasná: elektromobilita z Evropy pro Evropu může uspět pouze s politickou podporou a konkurenceschopnými rámcovými podmínkami,“ vysvětlil Schäfer, který je zároveň šéfem skupiny Core, která v rámci koncernu VW spojuje objemové značky, kromě Volkswagenu tedy také Seat a Škodu.

„V tomto projektu se Volkswagen spoléhá na vysokou míru evropské lokalizace, z čehož zase profituje Evropa jako průmyslová lokalita. Další výhoda: Zkrátí se dlouhé přepravní trasy pro komponenty a tím se zabrání znečištění CO 2, “ uvedla automobilka.

Malá elektroškodovka

Intenzivní práce již probíhají na „Electric Urban Car Family“, se kterou bude značka Core na konci roku 2025 prezentovat elektromobily za méně než 25 000 eur. Plánují se zde dva nové kompaktní vozy, jeden od VW a jeden od CUPRA, a také dvě malá SUV, po jednom od Škody a po jednom od VW. Všechna čtyři vozidla budou vyrobena ve Španělsku. S projektem plně elektrické mobility základní úrovně za 20 000 eur nyní koncern Volkswagen podniká další krok.

S novým oficiálním prohlášením Volkswagenu tedy padá šance na „Airbus evropských automobilek“, jehož vznik prosazoval šéf Renaultu Luca de Meo. „Chtěl jsem ukázat, že evropský průmysl by mohl spolupracovat jako tým. Myslím si tedy, že je to ztracená příležitost, ale možná budou nějaké jiné,“ řekl De Meo na konferenci VivaTech v Paříži.

„Potenciální partnerství mezi Volkswagenem a Renaultem by dalo dohromady renomované značky ze dvou největších evropských ekonomik. Vznikla by také protiváha asijským rivalům, kteří se snaží na evropském trhu etablovat,“ komentuje Reuters, její zdroje uvedly, že jednání ukončil Volkswagen. Renault bude pokračovat ve vývoji svého elektrického twinga, které by chtěl mít na trhu v roce 2026, sám. Zástupci francouzské automobilky už dříve prohlásili, že se nebrání tomu, poskytnout platformu bateriového twinga dalším partnerům.