Skupina, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, se podobně jako celé automobilové odvětví potýká s problémy. Koncern proto do roku 2030 plánuje snížit počet zaměstnanců v německých závodech značky VW proti stavu na začátku roku 2024 o 35 tisíc. K dosažení tohoto cíle však firmě ještě přebývá 10 tisíc pracovníků.
Počet zaměstnanců, kteří přijali výpověď pro nadbytečnost nebo využili možnost předčasného odchodu do důchodu, se v období tří měsíců do září prudce snížil. Z 25 tisíc zaměstnanců, kteří by se od začátku roku 2024 takto pro opuštění firmy kvalifikovali, jich tuto možnost ve třetím čtvrtletí letošního roku využilo pouze tisíc, vyplývá z interní zprávy, kterou listu potvrdil zdroj blízký společnosti.
Dobrovolné odchody v období 18 měsíců do června 2025 dosahovaly v průměru 4 tisíce za tři měsíce. Zpráva však neuvádí počty plánovaných odchodů za jednotlivá čtvrtletí během tohoto období.
Plánované propouštění 35 tisíc lidí představuje přibližně čtvrtinu počtu zaměstnanců značky ze začátku roku 2024. Volkswagen se na něm dohodl s odbory v prosinci loňského roku.
Další snižování počtu zaměstnanců bude podle ředitele nezávislého německého výzkumného ústavu Center of Automotive Management Stefana Bratzela stále obtížnější.
Zdroj FT obeznámený se situací uvedl, že tempo propouštění zpomalilo v létě, kdy bylo mnoho zaměstnanců na dovolené. Počet dobrovolníků, kteří se rozhodli z firmy odejít, by se mohl zvýšit, jakmile bude program předčasného odchodu otevřen i pro mladší zaměstnance, dodal tento zdroj.
Mluvčí podnikové rady Volkswagenu připomíná, že firma dala pracovníkům záruku zaměstnání do roku 2030. To znamená, že „nikdo není nucen být součástí programu snižování počtu zaměstnanců,“ uvedl mluvčí rady.
Pomalejší tempo uzavírání dohod o odchodu z podniku přichází v době, která je pro firmu obtížná. Volkswagen bojuje s vyššími americkými cly a s velkými ztrátami u své luxusní značky sportovních vozů Porsche, připomíná FT.